Amerikan havasında bir film 

Türkiye’de bu tarz filmler yapıldığı zaman çok mutlu oluyorum ve sinema salonundan büyük umutlarla çıkıyorum.
“Hangi film o?” diyeceksiniz.
“Güzelliğin Portresi” tabii ki.
Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu ve Feridun Düzağaç’ın başrollerini paylaştığı filmin özgün hikayesi, sevgili Funda Karayel’in yazısından öğrendiğim üzere Güney Kore’ye aitmiş.
Pınar Bulut’un senaryolaştırdığı filmin yönetmeni, usta isim Umur Turagay.
Tek bir mekanda çekilen “Güzelliğin Portresi”nde Amerikan filmi havası var.
8-9 milyon liraya mâl edilen psikolojik gerilim türündeki filmin çok ses getireceğini düşünüyorum.
Hele bir sahne var ki, Uma Thurman’ın “Kill Bill” filminde yer alan iki kadının dövüş sahnesini hatırlattı bana.
“Güzelliğin Portresi” 13 Aralık’ta beyazperdeyle buluşacak.
Sakın başlarda sıkıldım demeyin, sonrasında öyle bir hale geliyor ki, kendinizi birkaç ödüllü filmi birden izlermiş gibi buluyorsunuz. Benden söylemesi...
Ödül gecesinde gözüme takılanlar
Önceki akşam gerçekleşen ve Avrupai bir ambiyansı olan Elle Style Awards töreninde çok eğlenceli bir gece geçirdik.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen star arkadaşlarımı gördüm, sohbet ettim.
Davetten sonra gerçekleşen partide de iyice eğlendik.
Buyurun geceden gözüme çarpanlar...
◊ ‘Özgün ve fark yaratan kadın’ ödülünü alan Pınar Sabancı’nın saçı, kıyafeti ve hanım hanımcık oturuşuyla farkını ortaya koyması...
◊ Gecede ödül veren Ece Sükan’ın sahne hakimiyeti ve herkesle gözüyle kontak kurması...
◊ Gaye Su Akyol’un Lady Gaga havasındaki kıyafeti ve makyajı...
◊ Arzum Onan’ın “Yıllardır heykelle uğraşıyorum” derken kendisinin de yıllardır heykel gibi durması ve eşi Mehmet Aslantuğ’un hayranlıkla izlediği eşini videoya çekmesi...
◊ Aras Bulut İynemli’nin smokini, dizideki rolü gibi ağırbaşlılığı ve ödül törenindeki havalı oturuşu...
◊ Rachel Araz Kiresepi’nin pembiş kıyafeti ve 37 haftalık hamile haliyle geceye gelip ödülünü alması, arkadaşlarının su dolu sahne dekorunu göstererek “Hazır su varken doğur” esprileri yapması...
◊ ‘Yılın stil sahibi kadını’ ödülüyle varlığından o gece haberdar olduğum Defne Çağlar’ın, ödülü aldığına kendisinin bile şaşırması...
◊ Bütün gece tam karşımda oturan “Mucize Doktor” dizisinin yıldızı Taner Ölmez’in beyefendiliği...
◊ “Alice” müzikaline verilen ödülü almak için sahneye çıkan ekipten sadece Ezgi Mola’nın konuşması ve Serenay Sarıkaya’nın Enis Arıkan’ın arkasına kaçması...
◊ Gecenin sunucularından Didem Soydan’ın kıyafeti, zarafeti ve sunumdaki havası...
◊ Elle Türkiye dergisinin yönetmeni Zeynep Üner’in bütün gözüyle salonu yönetmesi, gecenin sonunda sıkıldığını anladığı arkadaşına “Son 5 dakika” diye mesaj atması...
◊ Dilan Çiçek Deniz’in ‘yılın yükselen kadın oyuncusu’ ödülü alması ve üstündeki Hakan Yıldırım tasarımı elbiseyle geceye damga vuranlardan olması...
Amerikan havasında bir film
Türkiye’de bu tarz filmler yapıldığı zaman çok mutlu oluyorum ve sinema salonundan büyük umutlarla çıkıyorum.
“Hangi film o?” diyeceksiniz.
“Güzelliğin Portresi” tabii ki.
Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu ve Feridun Düzağaç’ın başrollerini paylaştığı filmin özgün hikayesi, sevgili Funda Karayel’in yazısından öğrendiğim üzere Güney Kore’ye aitmiş.
Pınar Bulut’un senaryolaştırdığı filmin yönetmeni, usta isim Umur Turagay.
Tek bir mekanda çekilen “Güzelliğin Portresi”nde Amerikan filmi havası var.
8-9 milyon liraya mâl edilen psikolojik gerilim türündeki filmin çok ses getireceğini düşünüyorum.
Hele bir sahne var ki, Uma Thurman’ın “Kill Bill” filminde yer alan iki kadının dövüş sahnesini hatırlattı bana.
“Güzelliğin Portresi” 13 Aralık’ta beyazperdeyle buluşacak.
Sakın başlarda sıkıldım demeyin, sonrasında öyle bir hale geliyor ki, kendinizi birkaç ödüllü filmi birden izlermiş gibi buluyorsunuz. Benden söylemesi...
Ödül gecesinde gözüme takılanlar
Önceki akşam gerçekleşen ve Avrupai bir ambiyansı olan Elle Style Awards töreninde çok eğlenceli bir gece geçirdik.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen star arkadaşlarımı gördüm, sohbet ettim.
Davetten sonra gerçekleşen partide de iyice eğlendik.
Buyurun geceden gözüme çarpanlar...
◊ ‘Özgün ve fark yaratan kadın’ ödülünü alan Pınar Sabancı’nın saçı, kıyafeti ve hanım hanımcık oturuşuyla farkını ortaya koyması...
◊ Gecede ödül veren Ece Sükan’ın sahne hakimiyeti ve herkesle gözüyle kontak kurması...
◊ Gaye Su Akyol’un Lady Gaga havasındaki kıyafeti ve makyajı...
◊ Arzum Onan’ın “Yıllardır heykelle uğraşıyorum” derken kendisinin de yıllardır heykel gibi durması ve eşi Mehmet Aslantuğ’un hayranlıkla izlediği eşini videoya çekmesi...
◊ Aras Bulut İynemli’nin smokini, dizideki rolü gibi ağırbaşlılığı ve ödül törenindeki havalı oturuşu...
◊ Rachel Araz Kiresepi’nin pembiş kıyafeti ve 37 haftalık hamile haliyle geceye gelip ödülünü alması, arkadaşlarının su dolu sahne dekorunu göstererek “Hazır su varken doğur” esprileri yapması...
◊ ‘Yılın stil sahibi kadını’ ödülüyle varlığından o gece haberdar olduğum Defne Çağlar’ın, ödülü aldığına kendisinin bile şaşırması...
◊ Bütün gece tam karşımda oturan “Mucize Doktor” dizisinin yıldızı Taner Ölmez’in beyefendiliği...
◊ “Alice” müzikaline verilen ödülü almak için sahneye çıkan ekipten sadece Ezgi Mola’nın konuşması ve Serenay Sarıkaya’nın Enis Arıkan’ın arkasına kaçması...
◊ Gecenin sunucularından Didem Soydan’ın kıyafeti, zarafeti ve sunumdaki havası...
◊ Elle Türkiye dergisinin yönetmeni Zeynep Üner’in bütün gözüyle salonu yönetmesi, gecenin sonunda sıkıldığını anladığı arkadaşına “Son 5 dakika” diye mesaj atması...
◊ Dilan Çiçek Deniz’in ‘yılın yükselen kadın oyuncusu’ ödülü alması ve üstündeki Hakan Yıldırım tasarımı elbiseyle geceye damga vuranlardan olması...