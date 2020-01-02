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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Acısıyla tatlısıyla

2 Ocak 2020

Koskoca 365 günü daha geride bıraktık.

Güldük, eğlendik, ağladık, üzüldük, kayıplar verdik.

Kazançlarımız da oldu.

Yeni, taptaze, sıfır kilometre bir yıl bizi bekliyor.

2000 dedik, milenyum dedik...

Ümit ederim ki yeni sene, yeni başlangıçlara vesile olsun.

Birbirimizin kusurlarını görmek yerine el ele vereceğimiz, yaralamak yerine yaralarımızı saracağımız, muhteşem bir sene olsun 2020...

Sağlıklı, huzurlu ve bol kahkahalı bir sene geçirmemiz dileğiyle...

Minik bir yılbaşı molası

Oraya mı gitsem buraya mı gitsem diye düşünürken kendimi Bolu Kartalkaya’ya attım.
Uzun süredir kar tatili yapmadığım için iyi geldi dağ havası.
Kaya Palazzo Hotel, bu sezon kendine iki tane dağ evi yapmış.
Birinde 4 çift kalabiliyorsunuz.
Geceliği 16-25 bin lira arası.
Keyifli bir hafta sonu için ailelere güzel bir alternatif olabilir ama otelin biraz yenilenmeye ihtiyacı var.
Odalar dağ evlerine göre biraz eski kalmış.
Servis ve hizmet kalitesi gayet başarılı.
Son olarak çay tiryakilerini uyarayım.
Bir bardak çayın fiyatı 16 lira.
Bana pahalı geldi.
Günde 10 bardak çay içen ben, 5 bardağa inmek zorunda kaldım.

 

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