Yasa dışı bahis sitelerine kaç para gidiyor?



Yasak...

Meraklısı İddaa gibi, Bilyoner gibi yasal platformlardan oynanabiliyor yalnızca spor bahislerini.

Hayır, onlarca bahis ve kumar sitesinden telefonlarımıza gelen reklam tacizlerinden söz etmeyeceğim.

O ayıp bu meseleyi çözemeyenler başta olmak üzere hepimize yeter.

Benim merak ettiğim, bu yasa dışı bahis sitelerine yılda kaç lira para akıttığımız...

“O sitelerden gelir elde edenlerin paralarına el konacak” dendi, “O sitelere erişim engellenecek” dendi ama yok, yok...

Hâlâ çatır çatır yasa dışı bahis oynanıyor bu ülkede.

Parayı nereye yatırıyorlar, kazandıklarını nasıl geriye alıyorlar oynamadığım için bilmiyorum ama geçenlerde yakın bir arkadaşım anlattı:

Bu yasa dışı bahis sitelerinden birine 400 lira yatırmış, parasını geri alamamış.

Canlı bahis oynamak bu işin meraklılarının en sevdiği şey.

Bizdeki yasal sitelerde bu imkan olmayınca herkes yasa dışı sitelerde maç devam ederken canlı bahis oynuyor.

Arkadaşıma “Parayı yatırdığın sitenin yasa dışı olduğunu bilmiyor muydun?” diye sordum.

“Biliyordum” dedi.

“Öyleyse neden zırlıyorsun, hak etmişsin!” dedim.

Ama 400 ondan, 300 bundan çarptıkları parayı bir düşünün.

Çiftlik Bank’ı tartışıyoruz ama asıl soygun bu yasa dışı bahis sitelerinde yapılıyor.

Madem bu siteler engellenemiyor, yasal siteler de canlı bahis oynatsınlar, belki böylece yasa dışı sitelere daha az para gider.

Can Feda izlenir mi?

Ekranda bu kadar asker dizisi varken, operasyonlar, üniformalar, silahlar bu kadar hayatımızın içimizdeyken Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in bugün vizyona giren filmi “Can Feda” izlenir mi?

Bir iddiaya göre; evet izlenir... Çünkü milli duygular bu kadar ayaktayken böyle filmler gişede karşılık bulur.

Diğer iddiaya göre; hayır izlenmez... Çünkü seyirci zaten ekrandaki askeri dizilerden bu tür yapımlara doydu.

Hangisinin gerçek olduğunu göreceğiz.

Daha Afrin Harekatı bitmeden çekilip vizyona sokulan “Bordo Bereliler: Afrin” filmi iki seksen yattı mesela gişede...

Filmi 2 haftada sadece 38 bin kişi izledi.

Google 3. havalimanının adını açıkladı

29 Ekim’de açılışı yapılacak havalimanında inşaat hızla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta gidip izlenimlerimi yazmıştım.

Google’un Zaman Çizelgesi diye bir uygulaması var.

Ay boyunca gittiğin bütün yolların haritasını gün gün kaydediyor ve ay sonunda mail olarak gönderiyor sana.

Ben de nerelere gitmişim acaba diye bakarken 27 Mart’a tıkladım.

Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı çıktı karşıma.

Google haritalar uygulamasında yeni havalimanının adını aynen böyle gösteriyor.

Bu yeni bir şey değil. Geçen yazdan beri yeni havalimanının adını RTE olarak gösteriyor Google.

İnternet sitelerine bile haber olmuştu bu.

Google’ın bildiği bir şey mi var, tahmin mi ediyorlar, yoksa sallıyorlar mı bilmiyorum ama haritada karşımda ilk kez görünce şaşırdım.

Biliyorsunuz 29 Ekim’de açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak havalimanının ismini.

Geçen hafta ziyaretim sırasında “Ne olacak sizce, kulağınıza gelen bir şey var mı?” diye yetkililere sormuştum ama kimse tahmin bile yürütemiyordu.

Google yürütüyor ama...

Turunç kokusu zamanı

Odama bir portakal ağacı fidanı geldi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’den.

Etraf nasıl güzel turunç kokuyor anlatamam...

Neden göndermiş peki?

Bugün başlayan Adana Portakal Çiçeği Festivali nedeniyle.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali’ni başarılı bir etkinliğe dönüştürmeyi başardı Adanalılar.

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Şimdi orada olmak vardı.

Benim oda böyle kokuyorsa Adana nasıl güzeldir kim bilir...