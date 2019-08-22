Tünellere bir ufak uyarı yeter

Benim için Süper Lig’deki en önemli maçlar hangisidir biliyor musunuz...
Beşiktaş’ın evinde oynayacağı maçlar.
Neden mi... Çünkü evim Vodafone Arena’ya yakın olduğu için trafiğin ne kadar berbat olacağını bilmem gerektiğinden...
Sezon geçen hafta başladı, yarın Beşiktaş evinde ilk maçını Göztepe’yle oynayacak.
Her zaman olduğu gibi Bomonti-Dolmabahçe tüneli trafiğe kapanacaktır.
Herhalde maç 20.30’da olduğu için 16.00’da kapanmaz.
Peki saat kaçta kapanır?
Herhalde tünelin önüne geldiğimizde öğreniriz...
İstanbul’un yeni yönetiminden, Ulaşım Yönetim Merkezi’nden rica ediyoruz...
Tünellerin ne zaman kapanacağının duyurusunu iyi yapın...
Bir önceki Kağıthane-Bomonti tünelinin içine “Bomonti-Dolmabahçe tüneli kapalıdır” uyarıları koyun ki, sürücüler bir sonraki tünele değil, sağa Kasımpaşa tarafına sapsın...
Hayatı kolaylaştırmak için ufacık dokunuşlar, birazcık ince düşünmek yeter bazen...
1. Lig’deler ama sponsorları yok
Kadın futbolu üzerine yazıyorum ya, FOMGET Kadın Futbol Takımı’nın
Onur Başkanı Şükrü Öztürk mesaj gönderdi...
Ben de ilk defa duyuyorum, FOMGET Ankara’yı temsil eden Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü’ymüş...
2005 yılında kurulmuşlar, 12 yıldır Türkiye Kadınlar Ligi’nde mücadele ediyorlarmış.
Geçen sezon 2. Lig’de şampiyon olmuşlar ve 1. Lig’e yükselmişler.
Şükrü Öztürk, “İmkansızlıklar içinde şampiyon olduk. Milli takıma epey katkı sağlıyoruz.
Kadın futboluna dair yazılarınızı ben ve oyuncularımız takip ediyoruz.
Maalesef büyük ilgisizlik var. Sponsor bulmakta inanın çok zorlanıyoruz.
Kendi imkanlarımızla 2. Lig’i finanse ettik, ancak 1. Lig çok zor.
Lig başlamak üzere olmasına rağmen ne resmi ne de özel sektörden bir sponsor bulabildik” dedi...
1. Lig’de başkenti temsil eden kadın futbol takımı var ama bu sezonu çıkarıp çıkaramayacakları belli değil.
Dünyada kadın futbolu yükselen trend olurken, kadın futbolunun sponsorları ve seyircisi çoğalırken biz hâlâ tırmalıyoruz...
20 yıl geriden gitmek zorunda mıyız?
Sonra bugün erkeklerde olduğu gibi 20 yıl sonra kadınlar futbolunda da başarı bekle...
Sezonu Amerika’da açıyor
Nilgün Belgün’ün kendi hayatını anlattığı ve 6 yıldır kapalı gişe oynadığı tek kişilik bir oyunu var: “Aşk ve Komedi”...
Aşklarını, yaşadığı komik olayları, sahneyi anlatıyor oyunda ve yıllar önce “sahnede kadın komedyen olmuyor” tartışmasını başlatan beni utandırıyor...
Bal gibi de oluyormuş işte...
6 yıldır bunu kanıtlıyor Nilgün...
Daha önce New York’ta da sahnelemişti bu oyunu.
“Yeni sezonu Amerika’da açıyorum” dedi...
“Nereye gidiyorsun?” dedim.
Bir çırpıda sayıverdi: 20 Eylül Los Angeles, 24 Eylül San Diego, 27 Eylül San Jose, 28 Eylül Seattle...
California ve Washington DC’yi kapsayan 10 günlük bir Amerika turnesi olacakmış.
Ekim ayından itibaren de oyunu İstanbul’da sahnelemeye devam edecek...
Tünellere bir ufak uyarı yeter
Benim için Süper Lig’deki en önemli maçlar hangisidir biliyor musunuz...
Beşiktaş’ın evinde oynayacağı maçlar.
Neden mi... Çünkü evim Vodafone Arena’ya yakın olduğu için trafiğin ne kadar berbat olacağını bilmem gerektiğinden...
Sezon geçen hafta başladı, yarın Beşiktaş evinde ilk maçını Göztepe’yle oynayacak.
Her zaman olduğu gibi Bomonti-Dolmabahçe tüneli trafiğe kapanacaktır.
Herhalde maç 20.30’da olduğu için 16.00’da kapanmaz.
Peki saat kaçta kapanır?
Herhalde tünelin önüne geldiğimizde öğreniriz...
İstanbul’un yeni yönetiminden, Ulaşım Yönetim Merkezi’nden rica ediyoruz...
Tünellerin ne zaman kapanacağının duyurusunu iyi yapın...
Bir önceki Kağıthane-Bomonti tünelinin içine “Bomonti-Dolmabahçe tüneli kapalıdır” uyarıları koyun ki, sürücüler bir sonraki tünele değil, sağa Kasımpaşa tarafına sapsın...
Hayatı kolaylaştırmak için ufacık dokunuşlar, birazcık ince düşünmek yeter bazen...
1. Lig’deler ama sponsorları yok
Kadın futbolu üzerine yazıyorum ya, FOMGET Kadın Futbol Takımı’nın
Onur Başkanı Şükrü Öztürk mesaj gönderdi...
Ben de ilk defa duyuyorum, FOMGET Ankara’yı temsil eden Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü’ymüş...
2005 yılında kurulmuşlar, 12 yıldır Türkiye Kadınlar Ligi’nde mücadele ediyorlarmış.
Geçen sezon 2. Lig’de şampiyon olmuşlar ve 1. Lig’e yükselmişler.
Şükrü Öztürk, “İmkansızlıklar içinde şampiyon olduk. Milli takıma epey katkı sağlıyoruz.
Kadın futboluna dair yazılarınızı ben ve oyuncularımız takip ediyoruz.
Maalesef büyük ilgisizlik var. Sponsor bulmakta inanın çok zorlanıyoruz.
Kendi imkanlarımızla 2. Lig’i finanse ettik, ancak 1. Lig çok zor.
Lig başlamak üzere olmasına rağmen ne resmi ne de özel sektörden bir sponsor bulabildik” dedi...
1. Lig’de başkenti temsil eden kadın futbol takımı var ama bu sezonu çıkarıp çıkaramayacakları belli değil.
Dünyada kadın futbolu yükselen trend olurken, kadın futbolunun sponsorları ve seyircisi çoğalırken biz hâlâ tırmalıyoruz...
20 yıl geriden gitmek zorunda mıyız?
Sonra bugün erkeklerde olduğu gibi 20 yıl sonra kadınlar futbolunda da başarı bekle...
Sezonu Amerika’da açıyor
Nilgün Belgün’ün kendi hayatını anlattığı ve 6 yıldır kapalı gişe oynadığı tek kişilik bir oyunu var: “Aşk ve Komedi”...
Aşklarını, yaşadığı komik olayları, sahneyi anlatıyor oyunda ve yıllar önce “sahnede kadın komedyen olmuyor” tartışmasını başlatan beni utandırıyor...
Bal gibi de oluyormuş işte...
6 yıldır bunu kanıtlıyor Nilgün...
Daha önce New York’ta da sahnelemişti bu oyunu.
“Yeni sezonu Amerika’da açıyorum” dedi...
“Nereye gidiyorsun?” dedim.
Bir çırpıda sayıverdi: 20 Eylül Los Angeles, 24 Eylül San Diego, 27 Eylül San Jose, 28 Eylül Seattle...
California ve Washington DC’yi kapsayan 10 günlük bir Amerika turnesi olacakmış.
Ekim ayından itibaren de oyunu İstanbul’da sahnelemeye devam edecek...