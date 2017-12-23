Tebrikler Başkan



◊ Kendini bir şey sanan, “Buraların sahibi benim” havalarında dolaşan...

◊ Emrindeki zabıta memurunu, bayılmasına neden olacak şekilde tokatlayan...

◊ Oturduğu koltuğu yanında çalışan emekçilere höt-zöt yapmak makamı sanan...

İstanbul Zabıta Daire Başkanı’nı anında görevden alıp, soruşturma başlattınız ya...

Sayın İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bir büyük alkışı hak ettiniz.

Olayın üzerini örtmeye çalışmadığınız, görmezden gelmeye kalkmadığınız, geçiştirmediğiniz, “İki tokat canım işte” deyip geçmediğiniz, bir zabıta memurun onuruna, haysiyetine sahip çıktığınız için tebrikler.

Koltuk sahibi kendini bilmezlerin, personeline nasıl davranması konusunda herkese güzel bir ders verdiniz.

Mutluluklar...

Reha Erdoğan, yıllarca Hürriyet’in görsel yönetmenliğini yapmış, yıllarca gazetede yan yana çalıştığımız arkadaşımız.

Müge Dağıstanlı, Posta’nın magazin servisi müdürlüğünü başarıyla yapan, yıllarca televizyonda birlikte çalıştığımız arkadaşımız...

Ben onları yıllardır ayrı ayrı tanıyorum ama onların yolu geçen yıl kesişti ilk olarak.

Sonra ilişkileri aşka, aşkları evliliğe dönüştü.

Geçen akşam nikâh masasına oturdular.

İkisini de tanıdığım için bu evlilikten çıkacak tek şeyin ne olacağını biliyorum; mutluluk.

Umarım ömür boyu sürer...

Çiğköfteden pasta mı?

Müzik yapımcısı Polat Yağcı, 40’ıncı yaşını birbirinden ünlü şarkıcıların katıldığı bir partiyle kutladı.

Ama o da ne!

Doğum gününde ortada çiğköfteden yapılmış bir pasta...

Daha önce ne duydum, ne gördüm böyle bir şeyi.

Çiğköfteden üç katlı bir pasta yapılmış, masanın üzerinde duruyor.

Bıçakla mı kesiliyor, ellerle parçalanıp mı yeniyor bu pasta bilmiyorum...

Ama sonra gönderenin İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenince anlam verebildim pastaya.

Sonuçta dükkanlarında en iyi çiğköfteyi yapan isim İbrahim Tatlıses ve doğum günleri için böyle bir gelenek başlatmış olabilir.

Ama yine de benim için fazla.

Bu arada Polat’a nice yıllara diliyorum.

Çiğköfteden pastayı nasıl kestiğini anlat bana bir ara...

Hoş geldin Terim

Galatasaray’da dördüncü Fatih Terim dönemi başladı.

“Tudor gidecek” diye diye Tudor’u gönderdi basın.

“Fatih Terim gelecek” diye diye de Fatih Terim’i getirdi.

Spor basınının dediği mi oluyor, olacakları mı spor basını yazıyor kararı siz verin.

Fatih Terim, Galatasaray’a iyi gelecektir.

Galatasaray, onca badireden sonra Fatih Terim’e daha iyi gelecektir ama...

Yılbaşına 1 hafta kaldı Noel Baba tartışması yok

Farkında mısınız, yılbaşına 1 hafta kaldı ve hâlâ bir Noel Baba tartışması çıkmış değil.

Ne temsili Noel Baba’nın kafasına silah dayayanlar var...

Ne “İyi biri olsa bacadan girmezdi” diyerek polemik yaratanlar.

Noel Baba iyice hayatımızdan çıkarılıp, hezimete uğratıldığı için dikkate mi alınmıyor artık?

AVM’lerde falan bile Noel Baba’ları göremez olduk.

Zaten yeni yıl heyecanımız her sene biraz daha azalıyor.

Zaten ışıksız, karanlık yılbaşı kutlamaları her sene biraz daha çoğalıyor...

Noel Baba da çıkmaya başladı hayatımızdan.

Baksanıza ağız tadıyla polemiğini bile yapamıyoruz artık.