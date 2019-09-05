Sertab’ın görüntüleri nerede?

Sertab Erener’in Açıkhava konserinde arkada yayınlanan görüntülerin sansürlenmesi tartışılıyor...
Bizim Onur Baştürk, “Bu sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık, sahne şovunun bir parçası o nasıl kesersiniz görüntüleri” diye yazmış...
Doğru olabilir söylediği...
Ama başkaları da “Konsere giriş yaşı 6’ydı, çocukların olduğu konserde çıplak görüntüler yayınlanamaz. Ayrıca bu konserlerin sponsorları var, dolayısıyla sanatçı sponsorlara karşı da sorumludur” diyor.
Bu da doğru olabilir...
Peki ben ne diyorum?
Bir şey diyemiyorum çünkü görüntüleri izlemedim.
Kimse neyin sansürlendiğini bilmiyor zaten...
Kimi sahnedeki video wall’da kadınların sadece memelerinin göründüğü söylüyor, kimi görüntülerdeki kadınların tamamen çıplan olduklarını..
Hangisinin doğru olduğunu biz izlemeyenler bilemiyoruz...
Sertab, “Bir kadının memesi görünüyor diye benim haberim olmadan filmi kesmek büyük felaket... Beni susturamazsınız” diyor...
Sahne şovunda yayınlamak istediği görüntüleri Instagram’da da yayınlasın o zaman hepimiz görelim...
Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verelim.
Bir yandan da deniyor ki, Instragram bile o görüntülerin yayınlanmasına izin vermez, hemen kaldırtır...
Bilemiyorum gerçekten öyle mi...
Ben meselede taraf değilim sadece bu kadar konuşulan görüntünün ne olduğunu merak ediyorum..
Belgeseli ticari buldu galaya katılmadı
Beşiktaş tarihinin en parlak döneminin anlatıldığı Kolej Havası belgeseli bu hafta sonunda vizyona giriyor.
Metin-Ali-Feyyaz döneminin anlatıldığı belgeselin galasına baktım tam da tahmin ettiğim gibi, Metin var, Ali ve Feyyaz yok...
Çünkü geçen hafta tek tek konuştum Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar’la... Feyyaz Hoca, biliyorsunuz Denizlispor teknik heyetinde, “Maçlar var, Denizli’deyim” dedi.
“Milli maç arası var hocam” desem de ikna edemedim, anladım ki belgesele konuşmuş olsa da belgeselle ilgili çıkıp konuşmak istemiyor...
Ya Ali Gültiken...
TRT Spor’da yorumculuk yapan Gültiken, bu belgeselle ilgili konuşmayacağını çok açık söyledi...
Neden konuşmak istemediğini sorduğumda ise, “Hanımefendinin (Suzan Güverte) çektiği belgeseli çok ticari buldum. Ticari amaçla yapılmış olduğu için de yer almak istemedim” yanıtını verdi.
Galaya da gitmedi zaten...
Bu yüzden Metin-Ali-Feyyaz döneminin anlatıldığı belgeselin galasında bir tek Metin Tekin vardı.
Dün Milliyet’te de Attila Abi’nin (Gökçe) yazısında satır arasında şu bilgiye rastladım...
“Ali Gültiken projeyi ve bütçeyi yeterli bulmamış” diyordu. Yani ortada bir akçeli sorun olduğu kesin.
Keşke Beşiktaş’ın böyle önemli bir dönemi gişe kaygısıyla çekilmeseydi...
Çünkü yine Attila Abi, yapımın zarar etmemesi için en az 100 bin kişi tarafından izlenmesi gerektiğini söylüyor.
Ya 300 bin kişi izlerse?
Kar ne olacak?
O zaman Ali Gültiken’in ‘ticari kaygıyla yapıldı’ eleştirisinde haklılık payı var...
Zilli Sally mi?
İlk defa Zilli Sally ve Delikanlı Henry diye bir bira markası duydum.
Ben duyana kadar da Anadolu Efes toplatma kararı vermiş zaten...
Cinsiyetçiliği bu kadar konuşurken, cinsiyetçi söylemleri dilimizden sökelim derken Anadolu Efes gibi bir büyük grubun bu markaları yaratması fiyaskoydu...
Neyse hatalarını anında görüp bir hafta önce çıkardıkları biraların üretimini durdurmaları, piyasadan toplatmaları da takdire değer oldu.
Bir de Zilli Sally düşük, Delikanlı Henry yüksek alkollüymüş.
Tam tüy dikmişler yani...
Netflix’in gitmemesi için çok neden var...
Netflix’in Türkiye pazarından çekileceğine gram ihtimal vermedim...
Dünyada büyük bir iştahla büyümeye çalışan, eski rakipler Amazon Prime, Hulu’lar bir kenara bu kış Disney Plus, Apple Plus gibi çok dişli rakiplerle boğuşmaya hazırlanan Netflix’in, RTÜK nedeniyle Türkiye gibi bir pazardan ceketini alıp çıkması kolay değildi...
Bu kadar reklam yapıyorlar, Türk dizi sektörüne giriyorlar, Organize İşler gibi filmleri vizyondan önce kovalıyorlar...
Genç bir seyirci potansiyeli var bu ülkede...
Yani Netflix’in gitmemesi için çok neden var...
RTÜK’ün henüz dozunun ne olacağı belli olmayan yaptırımlarıyla, yukarıda saydığım etkileri teraziye koysanız ikinci kefe ağır basar...
Bu yüzden de Netflix, lisans için RTÜK’e başvurup, “Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok. Söylentilere kulak asıp kendinizi üzmeyin” açıklamasını yaptı zaten...
Sertab’ın görüntüleri nerede?
Sertab Erener’in Açıkhava konserinde arkada yayınlanan görüntülerin sansürlenmesi tartışılıyor...
Bizim Onur Baştürk, “Bu sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık, sahne şovunun bir parçası o nasıl kesersiniz görüntüleri” diye yazmış...
Doğru olabilir söylediği...
Ama başkaları da “Konsere giriş yaşı 6’ydı, çocukların olduğu konserde çıplak görüntüler yayınlanamaz. Ayrıca bu konserlerin sponsorları var, dolayısıyla sanatçı sponsorlara karşı da sorumludur” diyor.
Bu da doğru olabilir...
Peki ben ne diyorum?
Bir şey diyemiyorum çünkü görüntüleri izlemedim.
Kimse neyin sansürlendiğini bilmiyor zaten...
Kimi sahnedeki video wall’da kadınların sadece memelerinin göründüğü söylüyor, kimi görüntülerdeki kadınların tamamen çıplan olduklarını..
Hangisinin doğru olduğunu biz izlemeyenler bilemiyoruz...
Sertab, “Bir kadının memesi görünüyor diye benim haberim olmadan filmi kesmek büyük felaket... Beni susturamazsınız” diyor...
Sahne şovunda yayınlamak istediği görüntüleri Instagram’da da yayınlasın o zaman hepimiz görelim...
Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verelim.
Bir yandan da deniyor ki, Instragram bile o görüntülerin yayınlanmasına izin vermez, hemen kaldırtır...
Bilemiyorum gerçekten öyle mi...
Ben meselede taraf değilim sadece bu kadar konuşulan görüntünün ne olduğunu merak ediyorum..
Belgeseli ticari buldu galaya katılmadı
Beşiktaş tarihinin en parlak döneminin anlatıldığı Kolej Havası belgeseli bu hafta sonunda vizyona giriyor.
Metin-Ali-Feyyaz döneminin anlatıldığı belgeselin galasına baktım tam da tahmin ettiğim gibi, Metin var, Ali ve Feyyaz yok...
Çünkü geçen hafta tek tek konuştum Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar’la... Feyyaz Hoca, biliyorsunuz Denizlispor teknik heyetinde, “Maçlar var, Denizli’deyim” dedi.
“Milli maç arası var hocam” desem de ikna edemedim, anladım ki belgesele konuşmuş olsa da belgeselle ilgili çıkıp konuşmak istemiyor...
Ya Ali Gültiken...
TRT Spor’da yorumculuk yapan Gültiken, bu belgeselle ilgili konuşmayacağını çok açık söyledi...
Neden konuşmak istemediğini sorduğumda ise, “Hanımefendinin (Suzan Güverte) çektiği belgeseli çok ticari buldum. Ticari amaçla yapılmış olduğu için de yer almak istemedim” yanıtını verdi.
Galaya da gitmedi zaten...
Bu yüzden Metin-Ali-Feyyaz döneminin anlatıldığı belgeselin galasında bir tek Metin Tekin vardı.
Dün Milliyet’te de Attila Abi’nin (Gökçe) yazısında satır arasında şu bilgiye rastladım...
“Ali Gültiken projeyi ve bütçeyi yeterli bulmamış” diyordu. Yani ortada bir akçeli sorun olduğu kesin.
Keşke Beşiktaş’ın böyle önemli bir dönemi gişe kaygısıyla çekilmeseydi...
Çünkü yine Attila Abi, yapımın zarar etmemesi için en az 100 bin kişi tarafından izlenmesi gerektiğini söylüyor.
Ya 300 bin kişi izlerse?
Kar ne olacak?
O zaman Ali Gültiken’in ‘ticari kaygıyla yapıldı’ eleştirisinde haklılık payı var...
Zilli Sally mi?
İlk defa Zilli Sally ve Delikanlı Henry diye bir bira markası duydum.
Ben duyana kadar da Anadolu Efes toplatma kararı vermiş zaten...
Cinsiyetçiliği bu kadar konuşurken, cinsiyetçi söylemleri dilimizden sökelim derken Anadolu Efes gibi bir büyük grubun bu markaları yaratması fiyaskoydu...
Neyse hatalarını anında görüp bir hafta önce çıkardıkları biraların üretimini durdurmaları, piyasadan toplatmaları da takdire değer oldu.
Bir de Zilli Sally düşük, Delikanlı Henry yüksek alkollüymüş.
Tam tüy dikmişler yani...
Netflix’in gitmemesi için çok neden var...
Netflix’in Türkiye pazarından çekileceğine gram ihtimal vermedim...
Dünyada büyük bir iştahla büyümeye çalışan, eski rakipler Amazon Prime, Hulu’lar bir kenara bu kış Disney Plus, Apple Plus gibi çok dişli rakiplerle boğuşmaya hazırlanan Netflix’in, RTÜK nedeniyle Türkiye gibi bir pazardan ceketini alıp çıkması kolay değildi...
Bu kadar reklam yapıyorlar, Türk dizi sektörüne giriyorlar, Organize İşler gibi filmleri vizyondan önce kovalıyorlar...
Genç bir seyirci potansiyeli var bu ülkede...
Yani Netflix’in gitmemesi için çok neden var...
RTÜK’ün henüz dozunun ne olacağı belli olmayan yaptırımlarıyla, yukarıda saydığım etkileri teraziye koysanız ikinci kefe ağır basar...
Bu yüzden de Netflix, lisans için RTÜK’e başvurup, “Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok. Söylentilere kulak asıp kendinizi üzmeyin” açıklamasını yaptı zaten...