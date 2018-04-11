Sağlık Bakanlığı sosyal medyaya da el atmalı

Çikolata, şeker, cips, gazlı içecekler, bisküvi, kek, yenilebilir buzlar.

İşte bu ürünlerin reklamı dünden itibaren çocuk programlarında yayınlanamıyor.

Küçük yaşta iki çocuk babası olarak, Sağlık Bakanlığı’nı ne kadar tebrik etsem azdır.

Bu tür reklamlar çıktığında evde çocuklara;

- Ayyy ne kötü...

- Çocukları kandırmak için yapıyorlar...

- Çok zararlı bunlar demekten dilimizde tüy bitmişti.

Şimdi RTÜK bu reklamları yayınlayan kanalların tepesine binecek.

Çocuk kanalları büyük bir gelirden olacak ama kusura bakmasınlar obeziteden uzak, sağlıklı kuşaklar yetiştirmek sizin kazanacağınız paradan çok daha önemli.

Bu çok önemli attığı için Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı bir kez daha kutluyorum ama aynı adımı sosyal medya için de atmasını istiyoruz kendisinden.

Sosyal medyada 3 kuruş para için çocuklarını kullanan, bu tür sağlıksız, zararlı ürünlerin reklamını çocuklarıyla birlikte yapan anne-babalardan geçilmiyor.

Şimdi televizyon yasaklanınca bu şekerleme-içecek firmaları sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlayacaklar.

Oraya daha çok para akıtacaklar.

Anne-babalar da para için YouTube kanallarında, Instagram sayfalarında çocuklarını alet edecekler bu reklamlara...

Sağlık Bakanlığı bu konuda da harekete geçmeli, bu ürünlerin reklamında çocukların kullanılması her türlü mecrada yasaklanmalı.

Rüzgara kandılar

Ekranda bu kadar çok asker dizisi varken, daha operasyon bitmeden Afrin’le ilgili apar topar filmler çekilip vizyona sokulurken bir asker filmi çekmek ne kadar doğruydu?

Gerçi Burak Özçivit ve Kerem Bürsin bu filme başladıklarında henüz daha Afrin operasyonu yoktu ama vizyona girdiği dönemde Afrin, Münbiç tüm sıcaklığıyla gündemdeydi.

İlk üç günde 110 bin kişi tarafından izlendi Can Feda filmi, 584 salonda girmesine rağmen...

Belki erkek filmi olduğu için...

Belki seyirci savaş içerikli yapımlardan sıkıldığı için beklenenin çok altında açılış yaptı Can Feda...

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin gibi iki başarılı ve yakışıklı oyuncu keşke rüzgarın etkisine kapılıp iş yapmaya kalkmasalardı.

Şanslı kediler

Ankara Pursaklar Belediyesi dünyaca ünlü Ankara kedileri için bir özel proje yapmış.

Kedi evi diyorlar ama ben size beş yıldızlı tesis diyeyim siz anlayın ne olduğunu...

2 bin metrekare inşa edilen projede iki kedi evi, bir ameliyathane, bir veteriner hekim odası, bir idari personel odası ve 240 metrekarelik kedi tanıtım evi yer alıyor.

Bu tanıtım evinin yanına Café de Kedi adıyla bir de kafe açmışlar.

Ankara kedisinin neslini korumak, dünyaya tanıtmak için geliştirdikleri bir proje bu.

Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak bu tesis, Esenboğa yolu üzerinde olduğu için havaalanına gidip gelirken görebileceğiniz bir noktada.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i Ankara kedisine sahip çıktığı için tebrik ediyoruz.

Ama, “Hayatta Ankara kedisi olmak varmış” diyen, ciğercinin kedisini de unutmamak lazım Başkan.

Zeyna Funda

Funda Arar’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde deriler içindeki kıyafetini rock’çıya benzetmiş Onur Baştürk.

Ertuğrul Özkök de Gal Gadot’a haksızlık yapıp Wonder Woman demiş...

Bense ilk gördüğüm andan itibaren Funda Arar, Zeyna olmuş diyorum...

Bir tek sırtında kılıcı, elinde fırlattığı o yuvarlak silahı yok Funda’nın...

YouTube’da bile eski kafadasınız

“Bizim ünlülerden YouTuber çıkmaz” dedim pazartesi Magazin Konseyi’nde...

Çünkü internette yaptıkları her işi eski magazin kafasıyla, televizyon kafasıyla yapıyorlar.

Ben bunu söyledikten 2 gün sonra Burcu Esmersoy, “Sevgiliniz yanınızdaysa cüzdana ihtiyacınız olmaz” dedi...

Ne için?

Yeni YouTube kanalının reklamı için...

YouTube kanalını bile

polemik çıkarayım, konuşulayım, bir şekilde gündeme gelip izleneyim kafasıyla yapıyorlar.

Oradaki gençler tam da bu kafadan kaçmak için YouTube’talar zaten.

Böyle yapacaksanız sizin kanalınız neden izlensin?

Bu yüzden bizim ünlülerden YouTuber çıkmaz diyorum işte.