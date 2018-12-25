Ocak ayında kendinize yeni eğlenceler bulun

Her sene ocak ayının ilk haftasında kanallar program ve dizilerin tekrarlarını ekrana getirir...
Bunun nedeni belli...
Şirketler yıllık reklam bütçelerini yaptıkları için reklamın en az olduğu aydır yılın başı...
Kanallar da reklam yayınlayamadıkları için zarar eder.
Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerini vermektense tekrarını yayınlarlar.
Ocak ayının ilk haftası neredeyse gelenek haline dönüşmüştü.
Ancak bu yıl bir değişiklik var.
Bu süre 1 değil 3 hafta sürecek...
Önümüzdeki haftadan itibaren gündüz kuşağı programları 1 hafta, diziler ise 3 hafta yayınlanmayacak kanallarda.
İki hafta önce kanal yöneticileri bir araya gelerek bu konuda bir karar aldı.
Bu üç hafta içinde ekranda ne Çukur var, ne Kadın, ne Eşkıya.
Arka Sokaklar da, Karadeniz de Çukurova da olmayacak ekranda...
Yani 21 Ocak’a kadar kendinize yeni eğlenceler bulun...
Gece 02.00’de görüntülü aranır mı?
Geçen gece TV karşısında pineklerken rastladım, Sinan Engin canlı yayında isyan ediyordu...
Telefon numarasını ele geçirip, sosyal medyada paylaşmışlar.
Hollanda’da yapmışlar galiba bunu çünkü sürekli Hollanda’dan, Fransa’dan aranıyormuş...
“Yahu kardeşim gecenin 2’sinde 3’ünde aranır mı insan. Hem de FaceTime’dan görüntülü arıyorlar. Bu ne densizliktir” diye bağırıyordu ekranda...
Telefonuna gelen görüntülü aramaları gösteriyordu. “Sizin yüzünden gerçek arkadaşlarımı, dostlarıma ulaşamayacağım, numaramı değiştirmek zorunda kalacağım” diyordu...
Zencefilli lokum
Geçenlerde Divan Pastanesi’nde Attila İlhan’ın köşesi duruyor mu hâlâ diye sormuştum...
Gittim gözlerimle gördüm...
Tavus kuşu temalı hediyeliklerle yılbaşı için süslenmiş pastanede, renovasyondan sonra biraz değişse de Ben Sana Mecburum şiirinin yazılı olduğu masası ve köşesi duruyor usta şairin.
Oturup bir kahvelerini içerken Divancılar’dan meşhur lokumlarıyla ilgili ilginç bir detay da öğrendim...
Yabancıların en çok sipariş ettiği Türk lokumu türü zencefilli olanmış.
Özellikle İngiltere’ye en çok zencefilli ve güllü lokum ihraç ediyormuşlar.
Türkler ise zencefilli lokumu hiç tercih etmiyormuş...
Bizim tercihimiz fındıklı, sade ve güllü...
En sevdiğim ise lokumlarında asla glikoz şurubu kullanmamaları oldu.
Ocak ayında kendinize yeni eğlenceler bulun
Her sene ocak ayının ilk haftasında kanallar program ve dizilerin tekrarlarını ekrana getirir...
Bunun nedeni belli...
Şirketler yıllık reklam bütçelerini yaptıkları için reklamın en az olduğu aydır yılın başı...
Kanallar da reklam yayınlayamadıkları için zarar eder.
Bu nedenle dizilerin yeni bölümlerini vermektense tekrarını yayınlarlar.
Ocak ayının ilk haftası neredeyse gelenek haline dönüşmüştü.
Ancak bu yıl bir değişiklik var.
Bu süre 1 değil 3 hafta sürecek...
Önümüzdeki haftadan itibaren gündüz kuşağı programları 1 hafta, diziler ise 3 hafta yayınlanmayacak kanallarda.
İki hafta önce kanal yöneticileri bir araya gelerek bu konuda bir karar aldı.
Bu üç hafta içinde ekranda ne Çukur var, ne Kadın, ne Eşkıya.
Arka Sokaklar da, Karadeniz de Çukurova da olmayacak ekranda...
Yani 21 Ocak’a kadar kendinize yeni eğlenceler bulun...
Gece 02.00’de görüntülü aranır mı?
Geçen gece TV karşısında pineklerken rastladım, Sinan Engin canlı yayında isyan ediyordu...
Telefon numarasını ele geçirip, sosyal medyada paylaşmışlar.
Hollanda’da yapmışlar galiba bunu çünkü sürekli Hollanda’dan, Fransa’dan aranıyormuş...
“Yahu kardeşim gecenin 2’sinde 3’ünde aranır mı insan. Hem de FaceTime’dan görüntülü arıyorlar. Bu ne densizliktir” diye bağırıyordu ekranda...
Telefonuna gelen görüntülü aramaları gösteriyordu. “Sizin yüzünden gerçek arkadaşlarımı, dostlarıma ulaşamayacağım, numaramı değiştirmek zorunda kalacağım” diyordu...
Zencefilli lokum
Geçenlerde Divan Pastanesi’nde Attila İlhan’ın köşesi duruyor mu hâlâ diye sormuştum...
Gittim gözlerimle gördüm...
Tavus kuşu temalı hediyeliklerle yılbaşı için süslenmiş pastanede, renovasyondan sonra biraz değişse de Ben Sana Mecburum şiirinin yazılı olduğu masası ve köşesi duruyor usta şairin.
Oturup bir kahvelerini içerken Divancılar’dan meşhur lokumlarıyla ilgili ilginç bir detay da öğrendim...
Yabancıların en çok sipariş ettiği Türk lokumu türü zencefilli olanmış.
Özellikle İngiltere’ye en çok zencefilli ve güllü lokum ihraç ediyormuşlar.
Türkler ise zencefilli lokumu hiç tercih etmiyormuş...
Bizim tercihimiz fındıklı, sade ve güllü...
En sevdiğim ise lokumlarında asla glikoz şurubu kullanmamaları oldu.