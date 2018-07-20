Nihayet bahiste doğru karar

Yaza yaza parmaklarımızda derman kalmadı; yasal bahis sitelerinin yetersiz kalmasından dolayı yasa dışı bahise bu kadar para gidiyor.
Dünyanın hiçbir yerinde olmayan uygulama bizde var.
Bahis oynayıp kazanmak için 3 ya da 4 maçı birden bilmek zorundasınız.
Üstelik verilen oranlar da yasa dışı bahis sitelerine göre çok düşük...
Üstelik canlı bahis de oynamıyorsunuz...
Ne anladım ben bu işten!
Bizde yasal bahis sitesi, oynayanın kazanamaması üzerine kurulu sanki.
Bu yüzden Türkiye’de 5 milyon kişi yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynuyor.
Yurtdışına bu yolla çıkan para 40 milyar lira...
1000’in üzerinde yasa dışı bahis sitesi var.
İşte bu yüzden İddaa’da canlı bahis oynatın, oranları yükseltin, tek maç oynanabilsin ki insanlar yasa dışı yollara sapmak zorunda kalmasın diye diye dilimizde tüy bitti..
Önceki gün TBMM’ye sunulan son torba teklifle bu konuda nihayet doğru bir adım atıldı.
Artık yasal bahis sitelerinde de maç devam ederken canlı bahis oynanabilecek, oranlar yükselecek ve tek maç uygulaması olacak...
Tamamen bitmez ama yurtdışına kaçan 40 milyar da büyük oranda azalacak...
Bu sezona yetişip yetişmeyeceği henüz belli değilmiş.
Keşke yetişebilse...
Çünkü her dakika bu ülkenin parası yasa dışı bahise akmaya devam ediyor.
Dünya Kupası’nda kaç lira gitti kim bilir...
Sigara paketleri
Sigara paketlerinde markalar görünmeyecek, hepsi tek tip beyaz kutu içinde olacak ve üzerlerinde uyarıcı yazılar ve fotoğraflar bulunacak.
Sigaraya karşı son alınan önlemlerden biri bu.
Geçen ay Londra’dan dönerken Heathrow Havalimanı’nda ilginç bir uygulamaya rastladım.
Eskiden free shop’larda sigaralar en göze çarpan bölümde, orta yerde dururdu.
Heathrow’da sigaralar kapalı, farklı bir bölüme konmuş.
Sigara kullanmıyorum, merak edip girdim.
Her taraf bembeyaz, bir hastane gibi.
Sigara paketlerinin hiçbirinde marka yok, sadece zararlarını anlatan o korkunç fotoğraflar var.
İnsanın sigara alası gelmiyor, bir an önce dışarı çıkası geliyor.
Sigaraya karşı caydırıcı önlemlerde gelinen son nokta bu işte...
Saygın iş insanı biliyorduk, öz kızını istismar eden sapık çıktı
İnsan bu haberleri duyup gördükçe paranoyak olur vallahi...
Etrafındaki herkese şüpheyle, korkuyla yaklaşır...
İşte ünlü iş insanı Fatih Oflaz...
MTV, Eurosport, Kidz, BBC HD gibi 10’un üzerinde tematik kanalın Türkiye’deki hak sahibi...
TV sektöründe başarılı işlere imza atan Esra Oflaz Güvenkaya’nın abisi...
Benim de uzun yıllardır sektörden tanıdığım, üç-beş kez konuştuğum biridir.
Öz kızına cinsel istismarda bulunuyormuş...
7.5 yaşından 15 yaşına kadar öz kızını istismar etmiş...
Kız intihara kalkışmış!
Korkunç bir hikaye...
Kız durumu anlatmaya karar vermiş, şikayetçi olmuş. Sonunda Fatih Oflaz 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
18 yıl hapis yatacak... Az bile...
Yıllardır toplumda saygın bir iş insanı olarak tanınan birinin imza attığı korkunçluğa bakın...
Genç kız, “Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ediyorum” diyor...
Bu travmayı ömrü boyunca üzerinde taşıyacak.
Ne çok manyak, ne çok sapık varmış memlekette be...
Sizin gibi baba, sizin gibi insan olmaz olsun...
15 bin lira az
Bedelli askerlikte ücret 15 bin lira olarak belirlendi.
Bugünün kuruyla 3 bin 100 dolar.
Asgari ücretle çalışan bir genç bile, 9 aylık maaşıyla bu bedeli ödeyebilir.
Bir yanıyla iyi, bir yanıyla kötü...
İyi, çünkü gelir seviyesi düşük olan gençler de bu imkandan faydalanabilecek.
Kötü, çünkü devletin toplayacağı paranın miktarı az olacak.
En son 2014’te çıkarılan bedellide rakam ilk 35 bin olarak belirlenmiş, daha sonra 18 bin liraya (9 bin dolar) düşürülmüştü.
Bir önceki, 2011’de çıkarılan bedellide ise rakam 30 bin liraydı.
O günün kuruyla 17 bin 500 dolar...
Bugün de 17 bin 500 dolar üzerinden hesaplasak rakamın 85 bin lira olması gerekiyordu.
Tamam 85 bin lira yüksek ama 15 bin lira da düşük...
Hele uygulamadan yararlanacak ünlüler için çerez parası bu...
Bugün için olması gereken doğru para 30 ya da 40 bin lira olmalıydı...
Nihayet bahiste doğru karar
Yaza yaza parmaklarımızda derman kalmadı; yasal bahis sitelerinin yetersiz kalmasından dolayı yasa dışı bahise bu kadar para gidiyor.
Dünyanın hiçbir yerinde olmayan uygulama bizde var.
Bahis oynayıp kazanmak için 3 ya da 4 maçı birden bilmek zorundasınız.
Üstelik verilen oranlar da yasa dışı bahis sitelerine göre çok düşük...
Üstelik canlı bahis de oynamıyorsunuz...
Ne anladım ben bu işten!
Bizde yasal bahis sitesi, oynayanın kazanamaması üzerine kurulu sanki.
Bu yüzden Türkiye’de 5 milyon kişi yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynuyor.
Yurtdışına bu yolla çıkan para 40 milyar lira...
1000’in üzerinde yasa dışı bahis sitesi var.
İşte bu yüzden İddaa’da canlı bahis oynatın, oranları yükseltin, tek maç oynanabilsin ki insanlar yasa dışı yollara sapmak zorunda kalmasın diye diye dilimizde tüy bitti..
Önceki gün TBMM’ye sunulan son torba teklifle bu konuda nihayet doğru bir adım atıldı.
Artık yasal bahis sitelerinde de maç devam ederken canlı bahis oynanabilecek, oranlar yükselecek ve tek maç uygulaması olacak...
Tamamen bitmez ama yurtdışına kaçan 40 milyar da büyük oranda azalacak...
Bu sezona yetişip yetişmeyeceği henüz belli değilmiş.
Keşke yetişebilse...
Çünkü her dakika bu ülkenin parası yasa dışı bahise akmaya devam ediyor.
Dünya Kupası’nda kaç lira gitti kim bilir...
Sigara paketleri
Sigara paketlerinde markalar görünmeyecek, hepsi tek tip beyaz kutu içinde olacak ve üzerlerinde uyarıcı yazılar ve fotoğraflar bulunacak.
Sigaraya karşı son alınan önlemlerden biri bu.
Geçen ay Londra’dan dönerken Heathrow Havalimanı’nda ilginç bir uygulamaya rastladım.
Eskiden free shop’larda sigaralar en göze çarpan bölümde, orta yerde dururdu.
Heathrow’da sigaralar kapalı, farklı bir bölüme konmuş.
Sigara kullanmıyorum, merak edip girdim.
Her taraf bembeyaz, bir hastane gibi.
Sigara paketlerinin hiçbirinde marka yok, sadece zararlarını anlatan o korkunç fotoğraflar var.
İnsanın sigara alası gelmiyor, bir an önce dışarı çıkası geliyor.
Sigaraya karşı caydırıcı önlemlerde gelinen son nokta bu işte...
Saygın iş insanı biliyorduk, öz kızını istismar eden sapık çıktı
İnsan bu haberleri duyup gördükçe paranoyak olur vallahi...
Etrafındaki herkese şüpheyle, korkuyla yaklaşır...
İşte ünlü iş insanı Fatih Oflaz...
MTV, Eurosport, Kidz, BBC HD gibi 10’un üzerinde tematik kanalın Türkiye’deki hak sahibi...
TV sektöründe başarılı işlere imza atan Esra Oflaz Güvenkaya’nın abisi...
Benim de uzun yıllardır sektörden tanıdığım, üç-beş kez konuştuğum biridir.
Öz kızına cinsel istismarda bulunuyormuş...
7.5 yaşından 15 yaşına kadar öz kızını istismar etmiş...
Kız intihara kalkışmış!
Korkunç bir hikaye...
Kız durumu anlatmaya karar vermiş, şikayetçi olmuş. Sonunda Fatih Oflaz 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
18 yıl hapis yatacak... Az bile...
Yıllardır toplumda saygın bir iş insanı olarak tanınan birinin imza attığı korkunçluğa bakın...
Genç kız, “Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ediyorum” diyor...
Bu travmayı ömrü boyunca üzerinde taşıyacak.
Ne çok manyak, ne çok sapık varmış memlekette be...
Sizin gibi baba, sizin gibi insan olmaz olsun...
15 bin lira az
Bedelli askerlikte ücret 15 bin lira olarak belirlendi.
Bugünün kuruyla 3 bin 100 dolar.
Asgari ücretle çalışan bir genç bile, 9 aylık maaşıyla bu bedeli ödeyebilir.
Bir yanıyla iyi, bir yanıyla kötü...
İyi, çünkü gelir seviyesi düşük olan gençler de bu imkandan faydalanabilecek.
Kötü, çünkü devletin toplayacağı paranın miktarı az olacak.
En son 2014’te çıkarılan bedellide rakam ilk 35 bin olarak belirlenmiş, daha sonra 18 bin liraya (9 bin dolar) düşürülmüştü.
Bir önceki, 2011’de çıkarılan bedellide ise rakam 30 bin liraydı.
O günün kuruyla 17 bin 500 dolar...
Bugün de 17 bin 500 dolar üzerinden hesaplasak rakamın 85 bin lira olması gerekiyordu.
Tamam 85 bin lira yüksek ama 15 bin lira da düşük...
Hele uygulamadan yararlanacak ünlüler için çerez parası bu...
Bugün için olması gereken doğru para 30 ya da 40 bin lira olmalıydı...