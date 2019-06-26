Ne yaptın Hamdi

Bu fotoğraf 71 yaşında kaybettiğimiz usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu’nun cenazesinden...
Görünce gözlerime inanamadım, tekrar tekrar baktım...
Fotomontaj mı acaba diyerek fotoğrafı çeken muhabir arkadaşlara sordum...
Ne yazık ki her şey doğru...
Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde Selen Görgüzel tabuta sarılmış poz veriyor, Hamdi Alkan da eşinin fotoğrafını çekiyor.
Olacak iş değil...
Sevgili Hamdi, sevgili Selen sizler, bizler değil miydik ünlü cenazelerinde fotoğraf çeken, tabutun başında poz veren vatandaşı yerden yere vuran...
Şu sosyal medya çılgınlığı çıktığından beri yıllardır cenazelerde bu skandal görüntüler yaşanıyor.
Tabutla selfie yapanları, ünlülerle fotoğraf çektirenleri, cenazelere sosyal medya paylaşımı için gelenleri her zaman eleştirdik.
Şimdi aynı şeyi onlar yaptı...
Ne yazık ki bu sosyal medya ve fotoğraf çekme hastalığı en aklı başında olanın bile ayarlarını bozdu.
Hamdi Alkan sektörde usta-çırak ilişkisini en iyi bilen, kendinden önceki kuşaklara saygıda kusur etmeyen bir isim...
O bile bir anlık boşluğuna gelip, belki de eşinin gazıyla Enis Fosforoğlu’nun tabutu başında bu olaya imza attı işte.
Oyuncular bunu yaparsa vatandaş ne yapmasın?
Bu öyle bir fotoğraf ki Hamdi’yle Selen yıllarca uğraşsalar bu fotoğrafı gündemden düşüremeyecekler.
Bundan sonra cenazelerde yapılan saygısızlıkla ilgili her haberde Hamdi’yle Selen’in bu ‘tarihi’ fotoğrafı arşivlerden çıkarılıp hatırlatılacak...
Hayvanat bahçelerine bu gözle baksak
Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde doğup büyüyen 5 gergedan Afrika’da bir milli parka salınmış...
Hayvanat bahçeleri, hayvan-severlerin yıllardır tepkisini çekiyor.
Hayvanların kafeslere kapatılması, doğal ortamlarından koparılması haklı olarak eleştiriliyor...
Peki insanoğlu işi böyle tersine çevirebilse güzel olmaz mı?
Soyu tükenmekte olan hayvanlar, koruma altındaki canlılar için rehabilite ve üreme merkezi olarak kullanılsa hayvanat bahçeleri...
Sonra buradaki hayvanlar, gözlem altında tutulabilecekleri milli parklarda, doğal ortamlarına bırakılsa...
Hayvanat bahçelerine yine itiraz eder miyiz?
Taksim Meydanı
İstanbul seçimleri geride kaldığına, koltuğa Ekrem İmamoğlu oturduğuna göre şu Taksim Meydanı meselesini yeniden gündeme getirebiliriz.
Trafiği düzenledikten sonra, İstanbul’a yakışır bir meydana dönüşecekti Taksim ama olmadı, bir türlü de olamıyor.
Meydanın bir tarafında Taksim Camii diğer tarafında AKM inşaatı sürüyor.
Ortada ise koca bir beton yığını var...
Her zaman olduğu gibi meydan gece gündüz taksicilerin işgali altında...
İstanbul’un sorunu bir değil, bin değil biliyoruz ama İmamoğlu’ndan da şehrin en önemli meydanına hızlıca el atmasını bekliyoruz...
Güneşte kimsenin oturamadığı beton banklarıyla bir mimari şaheser(!) olan Eminönü Meydanı da keza öyle...
Berkay emniyet şeridinde
Berkay yeni aldığı lüks spor aracıyla emniyet şeridinde görüntülendi...
EDS yazan uyarıların üzerinden geçiyor, aldırış etmeden emniyet şeridini ihlal ediyor...
Bunu da arkadaki araçtaki bir vatandaş görüntülemiş...
Giderek Berkay’ın paratoner gibi bir hali olduğuna inanmaya başladım.
Bir şekilde sürekli olayların, sürekli bir tartışmanın içinde...
Yeni arabasına “kazasız belasız kullan” diyemeden bu görüntü geldi şimdi de...
Ne yaptın Hamdi
Bu fotoğraf 71 yaşında kaybettiğimiz usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu’nun cenazesinden...
Görünce gözlerime inanamadım, tekrar tekrar baktım...
Fotomontaj mı acaba diyerek fotoğrafı çeken muhabir arkadaşlara sordum...
Ne yazık ki her şey doğru...
Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde Selen Görgüzel tabuta sarılmış poz veriyor, Hamdi Alkan da eşinin fotoğrafını çekiyor.
Olacak iş değil...
Sevgili Hamdi, sevgili Selen sizler, bizler değil miydik ünlü cenazelerinde fotoğraf çeken, tabutun başında poz veren vatandaşı yerden yere vuran...
Şu sosyal medya çılgınlığı çıktığından beri yıllardır cenazelerde bu skandal görüntüler yaşanıyor.
Tabutla selfie yapanları, ünlülerle fotoğraf çektirenleri, cenazelere sosyal medya paylaşımı için gelenleri her zaman eleştirdik.
Şimdi aynı şeyi onlar yaptı...
Ne yazık ki bu sosyal medya ve fotoğraf çekme hastalığı en aklı başında olanın bile ayarlarını bozdu.
Hamdi Alkan sektörde usta-çırak ilişkisini en iyi bilen, kendinden önceki kuşaklara saygıda kusur etmeyen bir isim...
O bile bir anlık boşluğuna gelip, belki de eşinin gazıyla Enis Fosforoğlu’nun tabutu başında bu olaya imza attı işte.
Oyuncular bunu yaparsa vatandaş ne yapmasın?
Bu öyle bir fotoğraf ki Hamdi’yle Selen yıllarca uğraşsalar bu fotoğrafı gündemden düşüremeyecekler.
Bundan sonra cenazelerde yapılan saygısızlıkla ilgili her haberde Hamdi’yle Selen’in bu ‘tarihi’ fotoğrafı arşivlerden çıkarılıp hatırlatılacak...
Hayvanat bahçelerine bu gözle baksak
Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde doğup büyüyen 5 gergedan Afrika’da bir milli parka salınmış...
Hayvanat bahçeleri, hayvan-severlerin yıllardır tepkisini çekiyor.
Hayvanların kafeslere kapatılması, doğal ortamlarından koparılması haklı olarak eleştiriliyor...
Peki insanoğlu işi böyle tersine çevirebilse güzel olmaz mı?
Soyu tükenmekte olan hayvanlar, koruma altındaki canlılar için rehabilite ve üreme merkezi olarak kullanılsa hayvanat bahçeleri...
Sonra buradaki hayvanlar, gözlem altında tutulabilecekleri milli parklarda, doğal ortamlarına bırakılsa...
Hayvanat bahçelerine yine itiraz eder miyiz?
Taksim Meydanı
İstanbul seçimleri geride kaldığına, koltuğa Ekrem İmamoğlu oturduğuna göre şu Taksim Meydanı meselesini yeniden gündeme getirebiliriz.
Trafiği düzenledikten sonra, İstanbul’a yakışır bir meydana dönüşecekti Taksim ama olmadı, bir türlü de olamıyor.
Meydanın bir tarafında Taksim Camii diğer tarafında AKM inşaatı sürüyor.
Ortada ise koca bir beton yığını var...
Her zaman olduğu gibi meydan gece gündüz taksicilerin işgali altında...
İstanbul’un sorunu bir değil, bin değil biliyoruz ama İmamoğlu’ndan da şehrin en önemli meydanına hızlıca el atmasını bekliyoruz...
Güneşte kimsenin oturamadığı beton banklarıyla bir mimari şaheser(!) olan Eminönü Meydanı da keza öyle...
Berkay emniyet şeridinde
Berkay yeni aldığı lüks spor aracıyla emniyet şeridinde görüntülendi...
EDS yazan uyarıların üzerinden geçiyor, aldırış etmeden emniyet şeridini ihlal ediyor...
Bunu da arkadaki araçtaki bir vatandaş görüntülemiş...
Giderek Berkay’ın paratoner gibi bir hali olduğuna inanmaya başladım.
Bir şekilde sürekli olayların, sürekli bir tartışmanın içinde...
Yeni arabasına “kazasız belasız kullan” diyemeden bu görüntü geldi şimdi de...