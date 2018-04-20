Muhabirin maaşı kimi ne ilgilendirir



Kadir Doğulu da “Ben senin maaşını soruyor muyum” diye yanıt verdi muhabire.

Hep söylüyorum ama demek ki anlatamamışım, bir kez de bu vesileyle tekrar edeyim.

Sevgili Kadir, inan muhabirin maaşının hiçbir haber değeri yok.

3 bin lira alsa kime ne, 13 bin lira alsa kime ne?

Sizin anlamadığınız şu; ünlü olan sizlersiniz ve bu yüzden sizin paranız pulunuz, diziniz, ilişkiniz soruluyor.

Muhabire, “çocuk ne zaman” diye sormak ne kadar saçmaysa, “senin maaşın ne kadar” diye sormak da o kadar saçma...

65 gün siyaset

Seçimin 65 gün sonra olmasının nesini sevdim biliyor musunuz?

2019’un kasımına kadar seçim konuşacaktık, şimdi sadece 65 gün konuşacağız.

Devlet Bahçeli’nin erken seçimi söylediği ilk gün bile köşe yazarlarının yüzde 99’u bu konuyu yazmıştı.

Bütün haber kanallarında seçim vardı.

Bunun tüm yıl boyunca sürdüğünü düşünsenize, en azından şimdi 65 gün içinde ne olacaksa olacak.

Temmuzdan itibaren yine magazine döneceğiz.

Nasıl bir iş bu?

Çağatay Ulusoy’un Netflix dizisinden nasıl bir iş çıkacak vallahi çok merak ediyorum.

İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı özel yeteneklere sahip birini canlandırıyor dizide Çağatay...

Setten gelen fotoğraflar ve görüntüler ilginç...

Fantastik bir hikaye gibi duruyor ve bizim alışık olmadığımız türden bir iş galiba.

Bu yüzden merak ediyorum dedim ya...

10 bölümlük dizinin sonbaharda yayına girmesi bekleniyor.

Kalite yüksekse seyirci de fazla

İngiltere Premier Ligi’nde en alt sıradaki takımların maçları bile yüzde 90 dolu tribünlere oynanıyor.

Neden?

Düşününüz Southampton taraftarısınız ve tuttuğunuz takım evinde 19 maç oynuyor.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham ayağına geliyor bu 19 maçın 6’sında...

Geri kalan maçlarda düşme kalma heyecanıydı, şehir rekabetiydi falan derken sezon bitiyor zaten.

Takım kalitesi yüksek olunca tribünler de dolu oluyor.

Bursa’nın, Başakşehir’in, Trabzon’un her sene çok iddialı olduğunu, büyük yıldız oyuncuların o takımlarda yer aldığını düşünsenize...

Karabük’ün de stadı yüzde 99 dolar, Alanya’nın da.