Kevin Spacey, 9 yıl önce Antalya’da “Üç Maymun”da oynayan erkek oyuncunun peşinden koşuyordu

Bizde eşcinsel olması konuşuluyor.

Yahu bize ne adamın cinsel yöneliminden, ister eşcinsel olur, ister biseksüel, kimi ne ilgilendirir?

Asıl önemli olan adamın çocuk tacizcisi çıkması.

30 sene önce 14 yaşında olan oyuncu Anthony Rapp’i bir partinin sonunda yatağa zorla atıp taciz etmesi...

Anthony Rapp, geçtiğimiz günlerde bunu açıklamasa, Kevin Spacey belki de hiç bu itirafı yapmayacaktı.

Eşcinsel olduğunu açıklamayıp Rapp’ten özür dilemeyecekti.

“Family Guy” animasyonunda “Kevin Spacey’nin bodrumundan kaçıyorum” diye koşan küçük çocuğun ne demek istediğini de hiç anlamayacaktık...

Yıllar önce Los Angeles’ta bir kafede kahve alırken görmüş, yanına gidip tanışmıştım.

İkinci kez 2008’de Antalya Altın Portakal’da karşılaşmıştık.

O yıl Altın Portakal partisinde gece boyu Kevin Spacey’nin cinsel yönelimleri üzerine konuşulmuştu, ben de bunu o tarihte yazmıştım.

Hatta 9 yıl önce yazdığım o yazıda; “Kevin Spacey’nin ‘Üç Maymun’un kadrosundaki bir erkek oyuncuyu çok beğendiği, Antalya’da gün boyu onun peşinden koştuğu” dedikodusunu bile aktarmıştım.

“O isim Yavuz Bingöl değil, ‘Üç Maymun’un diğer oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar” diye yazmıştım hatta.

Ahmet Rıfat Şungar o zaman 25 yaşındaydı.

O partide bile adamın eşcinselliğini konuşuyorduk böyle, işin o tarafında hiçbir problem yok ama adamın tacizciliği tescillendi.

Pisliğin tekiymiş meğer, biz de adam sanmıştık.

Faruk Salman:

Denizde boğuldum



Evlenecekler diye bakılan Deniz Seki-Faruk Salman çifti ayrıldı.

Yaz ortasından beri ilişkinin yürümediği haberleri geliyordu zaten. Cumartesi günü uzun uzadıya konuştum Faruk Salman’la.

Konuşmamızın bir bölümünü izin alarak dün televizyonda da yayınladım.

“Çok emek verdim, karşılığını alamadım. Okyanusu geçtim, denizde boğuldum. Hayal kırıklığı yaşıyorum, çok üzgünüm ve kırgınım” dedi bana.

1.5 ay önce büyük bir kavga yaşamışlar ve çok kırıldığı bir söz söylemiş Deniz.

Faruk Salman da evden ayrılmış. O günden beri ayrılığı Deniz Seki’nin açıklamasını bekliyormuş.

Açıklamayınca dayanamamış Faruk Salman, beni aramaya karar vermiş.

Aradığında ilişkiyi bitirdiğini söyledi.

Vefasızlık mı Deniz’in yaptığı?

3.5 yıl boyunca her salı ziyaretine gelen, seni dışarıda bekleyen, bu süre içinde aldatma haberleri çıkmayan...

Cezaevinde olduğun sürece sana kol kanat geren bir adama yapılacak iş midir bu?

Cezaevinden çıktıktan 2-3 ay sonra ilişki bitsin...

Aşk bu biter elbet, belki Deniz’de de bitti. Belki işlerine ağırlık vermek istedi...

Ama ben şunu bir kez daha anladım; kadınlar daha çok arıza erkekleri seviyor.

Aşktan çok, aşkın peşinden koşmaya âşıklar.

Peşlerinden koşulması onları mutlu etmiyor galiba...

Yoksa Deniz kendini bu kadar seven bir erkeği bırakır mıydı?

Eşinizin yasını ne kadar tutarsınız?

İnsanın eşini kaybetmesinin yası ne kadar sürer? Kaybettikten sonra başka bir aşk yaşamamalı mı?

Elbette bunun belli bir süresi yok!

Kimi eşinin ölümünden 3 ay sonra başka birini bulur, kimi 3 yıl sonra...

Kimi de ömrü boyunca bir daha asla başka birine bakmaz.

Kayahan’ın eşi İpek Açar, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenince “Vay efendim Kayahan’ın yası bu kadar mı sürdü” diyorlar.

Kayahan’ı kaybedeli 2.5 yıl oldu.

İpek Açar, 42 yaşında genç bir kadın...

Ömrü billah Kayahan’ın yasını tutmasını mı bekleyeceğiz ondan?

Üstelik kızı 16 yaşına geldi artık.

Yani yeni ilişkisinin, babasına bir ihanet olmadığını anlayacak yaşta.

Kaldı ki İpek Açar sağlığı ve hastalığı boyunca mükemmel bir eş nasıl olur hepimize gösterdi.

Özellikle tedavisi ve hastalık sürecinde bir an olsun ayrılmadı Kayahan’ın başından.

Yasını da tuttu.

Şimdi 2.5 yıl geçti Kayahan’ın ölümünün üzerinden, 42 yaşında genç bir kadın elbette yeni bir hayat kuracak kendine.

Bu yeni aşka Kayahan’ın “Gel vefasız, gel insafsız” şarkısıyla yaklaşmak doğru değil o yüzden...