İnsanlıktan utanmak bu olmalı

Taciz, tecavüz, pedofili ve benzeri olaylar, toplumsal sınıf, statü, gelir düzeyi gibi şeylere bakmıyor.
Bu sapkınlıkların eğitimle falan ilgisi yok.
Toplumun eğitimsiz, en alt kesiminden de çıkıyor sapıklar, “saygın iş insanı” dediğimiz okumuş, eğitimli kesiminden de...
İşte MTV, Eurosport gibi kanalların temsilcisi Fatih Oflaz’ın öz kızına yıllarca cinsel istismarda bulunmasının şokunu yaşarken, aynı rezilliğe imza atan bir polis memuru da ortaya çıktı.
Zonguldak-Çaycuma’daki polis memuru, 22 yaşındaki öz kızına 14 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Sizin gibi babanın, sizin gibi yaratığın diye başlayası geliyor insanın...
Bu sapıklıklar sadece bizde yaşanmıyor, tüm dünyanın sorunu.
Belki de insanlığın sonu...
İşte dün Avustralya’da ata tecavüz eden bir sapık çıktı ve “At bana göz kırptı” diye kendini savundu.
Sapıklık ne sınır tanıyor, ne statü...
Doğaya, hayvanlara, kendi cinsine, hatta kendi kanına canına bu kadar kötü olan başka bir canlı yok yeryüzünde.
İnsanın insanlığından utandığı nokta bu olmalı...
Sihirbazın kaderi bu
Aref’in kobra yılanı tarafından sokulması, panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır’a götürülmesi olayına açıkçası ben de ilk başta şüpheyle yaklaşmıştım.
Adam başarılı bir illüzyonist sonuçta...
Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Adından söz ettirmek için yine hepimizin gözünü bağlıyor olabilir diye düşünmüştüm.
Ama bu şüphe durumum uzun sürmedi, çünkü gelen tüm veriler Aref’in çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve ölümden döndüğü yönündeydi.
Mısırlı doktorunun açıklaması da bu yönde.
Bu durumda “Yok hâlâ numara yapıyor” diyecek halimiz yok.
2-3 güne taburcu olup gelecek Aref.
Hâlâ ayaklarındaki uyuşmanın geçmediği ve ayağa kalkamadığı söyleniyor.
Ama sihirbazların kaderi bu değil mi?
Ölürken bile seyirciyi olayın numara mı gerçek mi olduğuna inandıramazsınız.
Eleştiriyi kabul eden mekan
Geçen hafta Gümüşsuyu’ndaki Chef Mezze’de fiyatların çok yüksek olduğunu ve hesaba fazladan ekleme yapıldığını yazmıştım.
Mekanın patronu Gazi Ateş aradı aynı gün.
“Yazdıklarının hepsini kabul ediyoruz ve alıp cebimize koyuyoruz, kendimizi düzeltmek ve geliştirmek için” dedi.
Benim dediğim gibi hızlı büyümekten kaynaklanan sıkıntılar olduğunu söyledi.
Mekan sahibi ya da sanatçı fark etmez; eleştiriyi olgunlukla karşılayan herkese şapka çıkarmak gerekiyor...
Hırvat hocanın mektubu
Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic’in siyasilere yönelik bir mektup yazdığı haberi hızla yayıldı.
Dünya Kupası’nda formalı ve sıcak tavırlarıyla sempati toplayan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic’e, “Hırvatistan milli takımı üzerinden prim yapmayın” dediği yazılmıştı.
Dalic’in “Tüm siyasilere sesleniyorum; üzerimizden prim yapmayın. Halkımızı sefalet ve umutsuzluk cehennemine iten sizlersiniz” sözleri sosyal medyada hızla yayıldı, gazetelere bile haber oldu.
Koca bir yalanmış meğer bu...
Söz konusu mektubu Dalic’in ağzındanmış gibi bir Hırvat gazetecinin yazdığı ortaya çıktı.
Hırvat gazeteci, mektubun sonunda da metni kendi yazdığını açıkça belirtmiş zaten.
Sosyal medya hızlı haber almak konusunda geleneksel medyayla yarışıyor ama aldığımız haberlerin doğruluğu konusunda asla gazetelerle boy ölçüşemiyor.
Dalic’le hiçbir ilgisi olmayan bu mektubu bile günlerdir “Hırvat hocaya alkışlar” yorumlarıyla okuyoruz.
Bu bile sosyal medyaya her zaman iki kat şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini gösterdi bize.
Yarın: Ajda Pekkan anlatıyor...,
◊ Ajda Pekkan’la yaptığımız havuz keyfinde neler konuştuk?
◊ Süperstar’ın albümü neden ertelendi?
◊ Zeynel Abidin Ağgül müthiş fotoğrafları çekerken ne dedi?
◊ Ajda neden Bodrum’da değil de hâlâ İstanbul’da?
◊ Ayşe Ersayın’ın ölümünden sonra hayatında neler değişti?
◊ Mustafa Ceceli ve Talat Bulut olayları hakkında ne dedi?
◊ Aleyna Tilki, Tarkan ve Bülent Ersoy hakkında neler söyledi?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...
İnsanlıktan utanmak bu olmalı
Taciz, tecavüz, pedofili ve benzeri olaylar, toplumsal sınıf, statü, gelir düzeyi gibi şeylere bakmıyor.
Bu sapkınlıkların eğitimle falan ilgisi yok.
Toplumun eğitimsiz, en alt kesiminden de çıkıyor sapıklar, “saygın iş insanı” dediğimiz okumuş, eğitimli kesiminden de...
İşte MTV, Eurosport gibi kanalların temsilcisi Fatih Oflaz’ın öz kızına yıllarca cinsel istismarda bulunmasının şokunu yaşarken, aynı rezilliğe imza atan bir polis memuru da ortaya çıktı.
Zonguldak-Çaycuma’daki polis memuru, 22 yaşındaki öz kızına 14 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Sizin gibi babanın, sizin gibi yaratığın diye başlayası geliyor insanın...
Bu sapıklıklar sadece bizde yaşanmıyor, tüm dünyanın sorunu.
Belki de insanlığın sonu...
İşte dün Avustralya’da ata tecavüz eden bir sapık çıktı ve “At bana göz kırptı” diye kendini savundu.
Sapıklık ne sınır tanıyor, ne statü...
Doğaya, hayvanlara, kendi cinsine, hatta kendi kanına canına bu kadar kötü olan başka bir canlı yok yeryüzünde.
İnsanın insanlığından utandığı nokta bu olmalı...
Sihirbazın kaderi bu
Aref’in kobra yılanı tarafından sokulması, panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır’a götürülmesi olayına açıkçası ben de ilk başta şüpheyle yaklaşmıştım.
Adam başarılı bir illüzyonist sonuçta...
Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Adından söz ettirmek için yine hepimizin gözünü bağlıyor olabilir diye düşünmüştüm.
Ama bu şüphe durumum uzun sürmedi, çünkü gelen tüm veriler Aref’in çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve ölümden döndüğü yönündeydi.
Mısırlı doktorunun açıklaması da bu yönde.
Bu durumda “Yok hâlâ numara yapıyor” diyecek halimiz yok.
2-3 güne taburcu olup gelecek Aref.
Hâlâ ayaklarındaki uyuşmanın geçmediği ve ayağa kalkamadığı söyleniyor.
Ama sihirbazların kaderi bu değil mi?
Ölürken bile seyirciyi olayın numara mı gerçek mi olduğuna inandıramazsınız.
Eleştiriyi kabul eden mekan
Geçen hafta Gümüşsuyu’ndaki Chef Mezze’de fiyatların çok yüksek olduğunu ve hesaba fazladan ekleme yapıldığını yazmıştım.
Mekanın patronu Gazi Ateş aradı aynı gün.
“Yazdıklarının hepsini kabul ediyoruz ve alıp cebimize koyuyoruz, kendimizi düzeltmek ve geliştirmek için” dedi.
Benim dediğim gibi hızlı büyümekten kaynaklanan sıkıntılar olduğunu söyledi.
Mekan sahibi ya da sanatçı fark etmez; eleştiriyi olgunlukla karşılayan herkese şapka çıkarmak gerekiyor...
Hırvat hocanın mektubu
Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic’in siyasilere yönelik bir mektup yazdığı haberi hızla yayıldı.
Dünya Kupası’nda formalı ve sıcak tavırlarıyla sempati toplayan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic’e, “Hırvatistan milli takımı üzerinden prim yapmayın” dediği yazılmıştı.
Dalic’in “Tüm siyasilere sesleniyorum; üzerimizden prim yapmayın. Halkımızı sefalet ve umutsuzluk cehennemine iten sizlersiniz” sözleri sosyal medyada hızla yayıldı, gazetelere bile haber oldu.
Koca bir yalanmış meğer bu...
Söz konusu mektubu Dalic’in ağzındanmış gibi bir Hırvat gazetecinin yazdığı ortaya çıktı.
Hırvat gazeteci, mektubun sonunda da metni kendi yazdığını açıkça belirtmiş zaten.
Sosyal medya hızlı haber almak konusunda geleneksel medyayla yarışıyor ama aldığımız haberlerin doğruluğu konusunda asla gazetelerle boy ölçüşemiyor.
Dalic’le hiçbir ilgisi olmayan bu mektubu bile günlerdir “Hırvat hocaya alkışlar” yorumlarıyla okuyoruz.
Bu bile sosyal medyaya her zaman iki kat şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini gösterdi bize.
Yarın: Ajda Pekkan anlatıyor...,
◊ Ajda Pekkan’la yaptığımız havuz keyfinde neler konuştuk?
◊ Süperstar’ın albümü neden ertelendi?
◊ Zeynel Abidin Ağgül müthiş fotoğrafları çekerken ne dedi?
◊ Ajda neden Bodrum’da değil de hâlâ İstanbul’da?
◊ Ayşe Ersayın’ın ölümünden sonra hayatında neler değişti?
◊ Mustafa Ceceli ve Talat Bulut olayları hakkında ne dedi?
◊ Aleyna Tilki, Tarkan ve Bülent Ersoy hakkında neler söyledi?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...