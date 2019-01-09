İki kişinin paylaştığı delilik!

Müge Anlı’daki Palu Ailesi tüm Türkiye’nin kimyasını bozdu.
Darp, çocuklara tecavüz, cinayet, istismar ne ararsan var bu korkunç olayın içinde...
Netflix afişleri eşliğinde “Palu Family” şakaları yapılmayacak kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız.
Uzun yıllardır Müge Anlı’nın programına da sık sık katılan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli hocaya durumu sordum...
“Paylaşılmış psikotik bozukluk” teşhisi koydu olaya...
“Ne demek hocam bu” dedim?
“Nadir görülen, az bilinen bir sendromdur. Sağlıklı bir bireyin, çok yakın ilişki içinde bulunduğu hasta bir bireyin etkisinde kalarak hastalanması ve etkilendiği kişide var olan bulgulara benzer bulgular vermesidir” denecek şekilde özetledi...
İnternete bakınca, “İki veya daha fazla kişinin paylaştığı deliliktir” diye tanımlandığını öğrendiğim bu rahatsızlığın...
Ve tüm bunlara rağmen nasıl oluyor da 21 gündür yetkililer duruma müdahale etmiyor anlamak güç...
Son görüşmeden de bir sonuç çıkmadı...
Bu saatten sonra sinema krizi nasıl çözülecek gerçekten çok merak ediyorum... Mars Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın Kelebek’te yayımlanan röportajının üzerinden 8 gün geçti...
Yapımcılar ‘hırsızlık yapılıyor’ diyerek daha da sertleşti, ipler kopma noktasına geldi.
Nasıl aşılacak kriz diye beklerken taraflar arasında ilk temas pazartesi akşam üzeri gerçekleşti.
Mars grubu 1 Ocak’tan beri vizyona girmeyen Organize İşler 2 için BKM’yi görüşmeye çağırdı...
Ancak öğrendiğim kadarıyla bu görüşmeden de hiçbir sonuç çıkmamış.
Mars grubu promosyon ve yapımcı payı konusunda en ufak bir adım atmamış yine...
Zaten Cem Yılmaz da meseleden umudu kesmiş olmalı ki, sevgilisi Defne Samyeli’yle birlikte tatil için Amerika’ya uçtu...
Takvim değişti korku filmleri vizyonda
Mars grubun geri adım atmayacağı vizyon takviminde yapılan değişikliklerle de belli oldu zaten...
BKM ile pazartesi günü yapılan ve sonuç çıkmayan görüşmeden önce bu sezon gösterime girecek filmlerin vizyon tarihlerinde değişiklik yaptılar.
Haziran ayında gösterime girecek olan cinli perili korku filmlerini geçen hafta sonundan itibaren gösterime sokmaya başladılar. Geçen hafta sonu, “Araf 2: Cin Bebek Doğuyor” apar topar vizyona girdi.
18 Ocak’ta “Üç Harfliler: Adak”, 25 Ocak’ta “Musabbar”, 1 Şubat’ta “Sir-Ayet” vizyonda olacak... Bu tür filmler her sezon haziran ayında okullar kapandıktan, salonlarda seyirci azaldığı dönemde vizyona girerdi...
Mars’çıların “seyirciyi filmsiz bırakmayız” dedikleri buymuş meğer...
Cem Yılmaz yerine Cin Yılmaz...
Herkesin gözü kulağı bugün Ankara’da...
Sinemacıların gözü kulağı bugün Ankara’da olacak...
21 Aralık’ta Meclis’e sevk edilen yeni sinema yasası Kültür Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.
Komisyonda yer alan vekiller konuyu ele alacak, ayrıca komisyona sektörle ilgili 10 sivil toplum kuruluşu da davet edildi.
Ankara’da sorduğum kaynaklar görüşmeler bugün de bitebilir, uzayabilir de öngörmek mümkün değil dedi... Komisyonda görüşüldükten sonra muhtemelen önümüzdeki hafta Genel Kurul’a sevk edilecek yeni sinema yasası...
En çok tartışılacak konular belli: Reklam süreleri ve promosyon meselesi...
Bir de sınıflandırma ve değerlendirme kurulu meselesi var ki bu sitemin nasıl çalışacağını da yarın anlatırım...
Küçük esnafın poşeti ne olacak?
Marketlerde naylon poşetler 25 kuruş iyi güzel de küçük esnafın verdiği poşetler ne olacak?
Önceki gün yumurta almak için bizim kasaba uğradım, bir paket yumurtayı naylon poşete koyup verdi... “Poşete para almıyor musunuz” dedim... “Biz de poşete ücret yok abi” dedi...
Anlamadım, marketin poşeti doğayı kirletiyor da, kasabın manavın poşeti kirletmiyor mu?
Bu meselede asıl küçük esnafın denetlenmesi lazım...
İki kişinin paylaştığı delilik!
Müge Anlı’daki Palu Ailesi tüm Türkiye’nin kimyasını bozdu.
Darp, çocuklara tecavüz, cinayet, istismar ne ararsan var bu korkunç olayın içinde...
Netflix afişleri eşliğinde “Palu Family” şakaları yapılmayacak kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız.
Uzun yıllardır Müge Anlı’nın programına da sık sık katılan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli hocaya durumu sordum...
“Paylaşılmış psikotik bozukluk” teşhisi koydu olaya...
“Ne demek hocam bu” dedim?
“Nadir görülen, az bilinen bir sendromdur. Sağlıklı bir bireyin, çok yakın ilişki içinde bulunduğu hasta bir bireyin etkisinde kalarak hastalanması ve etkilendiği kişide var olan bulgulara benzer bulgular vermesidir” denecek şekilde özetledi...
İnternete bakınca, “İki veya daha fazla kişinin paylaştığı deliliktir” diye tanımlandığını öğrendiğim bu rahatsızlığın...
Ve tüm bunlara rağmen nasıl oluyor da 21 gündür yetkililer duruma müdahale etmiyor anlamak güç...
Son görüşmeden de bir sonuç çıkmadı...
Bu saatten sonra sinema krizi nasıl çözülecek gerçekten çok merak ediyorum... Mars Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın Kelebek’te yayımlanan röportajının üzerinden 8 gün geçti...
Yapımcılar ‘hırsızlık yapılıyor’ diyerek daha da sertleşti, ipler kopma noktasına geldi.
Nasıl aşılacak kriz diye beklerken taraflar arasında ilk temas pazartesi akşam üzeri gerçekleşti.
Mars grubu 1 Ocak’tan beri vizyona girmeyen Organize İşler 2 için BKM’yi görüşmeye çağırdı...
Ancak öğrendiğim kadarıyla bu görüşmeden de hiçbir sonuç çıkmamış.
Mars grubu promosyon ve yapımcı payı konusunda en ufak bir adım atmamış yine...
Zaten Cem Yılmaz da meseleden umudu kesmiş olmalı ki, sevgilisi Defne Samyeli’yle birlikte tatil için Amerika’ya uçtu...
Takvim değişti korku filmleri vizyonda
Mars grubun geri adım atmayacağı vizyon takviminde yapılan değişikliklerle de belli oldu zaten...
BKM ile pazartesi günü yapılan ve sonuç çıkmayan görüşmeden önce bu sezon gösterime girecek filmlerin vizyon tarihlerinde değişiklik yaptılar.
Haziran ayında gösterime girecek olan cinli perili korku filmlerini geçen hafta sonundan itibaren gösterime sokmaya başladılar. Geçen hafta sonu, “Araf 2: Cin Bebek Doğuyor” apar topar vizyona girdi.
18 Ocak’ta “Üç Harfliler: Adak”, 25 Ocak’ta “Musabbar”, 1 Şubat’ta “Sir-Ayet” vizyonda olacak... Bu tür filmler her sezon haziran ayında okullar kapandıktan, salonlarda seyirci azaldığı dönemde vizyona girerdi...
Mars’çıların “seyirciyi filmsiz bırakmayız” dedikleri buymuş meğer...
Cem Yılmaz yerine Cin Yılmaz...
Herkesin gözü kulağı bugün Ankara’da...
Sinemacıların gözü kulağı bugün Ankara’da olacak...
21 Aralık’ta Meclis’e sevk edilen yeni sinema yasası Kültür Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.
Komisyonda yer alan vekiller konuyu ele alacak, ayrıca komisyona sektörle ilgili 10 sivil toplum kuruluşu da davet edildi.
Ankara’da sorduğum kaynaklar görüşmeler bugün de bitebilir, uzayabilir de öngörmek mümkün değil dedi... Komisyonda görüşüldükten sonra muhtemelen önümüzdeki hafta Genel Kurul’a sevk edilecek yeni sinema yasası...
En çok tartışılacak konular belli: Reklam süreleri ve promosyon meselesi...
Bir de sınıflandırma ve değerlendirme kurulu meselesi var ki bu sitemin nasıl çalışacağını da yarın anlatırım...
Küçük esnafın poşeti ne olacak?
Marketlerde naylon poşetler 25 kuruş iyi güzel de küçük esnafın verdiği poşetler ne olacak?
Önceki gün yumurta almak için bizim kasaba uğradım, bir paket yumurtayı naylon poşete koyup verdi... “Poşete para almıyor musunuz” dedim... “Biz de poşete ücret yok abi” dedi...
Anlamadım, marketin poşeti doğayı kirletiyor da, kasabın manavın poşeti kirletmiyor mu?
Bu meselede asıl küçük esnafın denetlenmesi lazım...