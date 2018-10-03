Hıncal Uluç’a göre Posta’daki Talat Bulut haberini ben yazmışım!

“Ben ısrarla bu konu benim için kapanmıştır” desem de Hıncal Uluç ısrarla beni Talat Bulut tartışmasının çekmeye çalışıyor.
İddiaları da fazlasıyla garip olmaya başladı.
Posta gazetesinde çıkan Talat Bulut haberini bile benim kaleme aldığımı düşünüyor artık.
Böyle bir şey nasıl olabilir Hıncal Abi?
Sen Takvim’deki bir haberi yazabilir misin? Yazmaya kalksan Ergün Diler, “Hop n’oluyo abi” demez mi?
Emin ol ben de Posta’da haber yazmaya kalksam Emre İskeçeli de “İyi misin Cengiz” diye bana sorar.
Hıncal Uluç diyor ki; Benim Fatih Aksoy’la pazar röportajım (30 Eylül) çıkmadan 2 gün önce (28 Eylül) Posta o röportaja atfen haber yapmış, hep birlikte Talat Bulut’a algı operasyonu yapmışız.
İddiaya gel!
Külliyen yanlış biliyorsun Hıncal Abi.
Çünkü Posta’da çıkan haberin kaynağı benim röportajım değil.
Birsen Altuntaş’ın “Şov Dünyası” adlı YouTube kanalı...
Talat Bulut oraya konuk oldu ve Şevval Sam için “Kimse benimle çalıştığı için maalesef diyemez. Bunun hesabını verecek” dedi.
Posta’da çıkan, senin dilini eleştirdiğin ve “Belki de Cengiz yazdı koydu oraya” dediğin haber işte bu. 28 Eylül Cuma yayınlandı.
Ben iki gün sonra yayınlanan röportajımda ise Fatih Aksoy’a, “Talat Bulut’a haksızlık mı yaptık” diye konuyu sordum.
Yani ne Posta’da çıkan haberden benim...
Ne iki gün sonra Kelebek’te çıkacak röportajdan Emre İskeçeli’nin haberi var.
Nasıl olup da biz işi gücü bırakıp, kafa kafaya verip Talat Bulut’a algı operasyonu yapmış olabiliriz?
Üstelik “işbirliği açık ve net” diyorsun!
Bu nasıl gazetecilik diye sormuşsun ya Hıncal Abi, şimdi ben sana aynı soruyu soruyorum.
Posta’yla benim aramda “açık ve net” dediğin işbirliğinin olmadığını haberin kaynağıyla kanıtladım sana.
Şimdi ne yapacaksın?
Ben söyleyeyim; bu mesnetsiz iddiayı ortaya atarak hem bana hem Posta ekibine bir özür borcun var.
Uyuşturucuya övgü mü?
Sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyla ilgili özendirici paylaşımlar yaptıkları için bazı sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı.
Aralarında Pucca da var...
Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia edildi ama sonra serbest bırakıldı.
Elbette uyuşturucuyu öven varsa emniyet olayın peşine düşecek ama Pucca’nın iddiası da başka...
Bazı takipçileri olmayacak paylaşımlar için şikayette bulunuyorlarmış hakkında.
Birinin 2016’da yazdığı şu tweet olduğunu söylüyor:
“Yine Kısmetse Olur uyuşturucu batağına düştüm”...
“Kısmetse Olur” o zamanın gündüz kuşağı programı.
Gerçekten durum böyleyse, “Sosyal medya uyuşturucu gibi” türünden cümleler kurmamamız gerekiyor artık...
Hıncal Uluç’a göre Posta’daki Talat Bulut haberini ben yazmışım!
“Ben ısrarla bu konu benim için kapanmıştır” desem de Hıncal Uluç ısrarla beni Talat Bulut tartışmasının çekmeye çalışıyor.
İddiaları da fazlasıyla garip olmaya başladı.
Posta gazetesinde çıkan Talat Bulut haberini bile benim kaleme aldığımı düşünüyor artık.
Böyle bir şey nasıl olabilir Hıncal Abi?
Sen Takvim’deki bir haberi yazabilir misin? Yazmaya kalksan Ergün Diler, “Hop n’oluyo abi” demez mi?
Emin ol ben de Posta’da haber yazmaya kalksam Emre İskeçeli de “İyi misin Cengiz” diye bana sorar.
Hıncal Uluç diyor ki; Benim Fatih Aksoy’la pazar röportajım (30 Eylül) çıkmadan 2 gün önce (28 Eylül) Posta o röportaja atfen haber yapmış, hep birlikte Talat Bulut’a algı operasyonu yapmışız.
İddiaya gel!
Külliyen yanlış biliyorsun Hıncal Abi.
Çünkü Posta’da çıkan haberin kaynağı benim röportajım değil.
Birsen Altuntaş’ın “Şov Dünyası” adlı YouTube kanalı...
Talat Bulut oraya konuk oldu ve Şevval Sam için “Kimse benimle çalıştığı için maalesef diyemez. Bunun hesabını verecek” dedi.
Posta’da çıkan, senin dilini eleştirdiğin ve “Belki de Cengiz yazdı koydu oraya” dediğin haber işte bu. 28 Eylül Cuma yayınlandı.
Ben iki gün sonra yayınlanan röportajımda ise Fatih Aksoy’a, “Talat Bulut’a haksızlık mı yaptık” diye konuyu sordum.
Yani ne Posta’da çıkan haberden benim...
Ne iki gün sonra Kelebek’te çıkacak röportajdan Emre İskeçeli’nin haberi var.
Nasıl olup da biz işi gücü bırakıp, kafa kafaya verip Talat Bulut’a algı operasyonu yapmış olabiliriz?
Üstelik “işbirliği açık ve net” diyorsun!
Bu nasıl gazetecilik diye sormuşsun ya Hıncal Abi, şimdi ben sana aynı soruyu soruyorum.
Posta’yla benim aramda “açık ve net” dediğin işbirliğinin olmadığını haberin kaynağıyla kanıtladım sana.
Şimdi ne yapacaksın?
Ben söyleyeyim; bu mesnetsiz iddiayı ortaya atarak hem bana hem Posta ekibine bir özür borcun var.
Uyuşturucuya övgü mü?
Sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyla ilgili özendirici paylaşımlar yaptıkları için bazı sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı.
Aralarında Pucca da var...
Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia edildi ama sonra serbest bırakıldı.
Elbette uyuşturucuyu öven varsa emniyet olayın peşine düşecek ama Pucca’nın iddiası da başka...
Bazı takipçileri olmayacak paylaşımlar için şikayette bulunuyorlarmış hakkında.
Birinin 2016’da yazdığı şu tweet olduğunu söylüyor:
“Yine Kısmetse Olur uyuşturucu batağına düştüm”...
“Kısmetse Olur” o zamanın gündüz kuşağı programı.
Gerçekten durum böyleyse, “Sosyal medya uyuşturucu gibi” türünden cümleler kurmamamız gerekiyor artık...