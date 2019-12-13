Hafıza silinmez

Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini söylüyor...
Jim Carrey’in Sil Baştan filmini çok izlemiş anlaşılan.
Eski sevgilisiyle yaşadığı 2 yılı unutmak için hafızasını sildiriyordu Jim Carrey...
Ceren Hindistan da aynısını yaptırmış...
Daha önce de Ebru Polat yaptırmıştı...
Şaka mısınız arkadaşlar.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel’e sordum meseleyi...
Bu yöntemin adının TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım) olduğunu söyledi.
Beyin işlevlerinin düzenlenmesinde kullanılan bir yöntemmiş...
Bunun yanı sıra anksiyete, OKB, yeme bozuklukları, migren ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabiliyormuş.
Evrensel, “TMU ile hafızanın silinmesi mümkün değildir.
Hâlihazırda hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır.
Beynimizde bilgiler bir bilgisayarın hard-diskindeki gibi kayıtlı değildir ve bilgisayarın hafızasından seçili bir dosyayı veya datayı siler gibi beyinden bilgiyi silemezsiniz.
Dolayısıyla TMU ile hafıza silinemez” dedi...
Hafızaları silindiği için Ceren Hindistan ve Ebru Polat bunu anlar mı bilmiyorum tabii...
Çocuklar kime emanet
◊ Okul kantinlerinde bu ürünler nasıl satılıyor?
◊ Hani kantinlerde bu öğretim yılıyla birlikte gıda logolu ürünler olacaktı, bu üretilen şırınga çikolata hangi gıda logolu ürün sınıfına giriyor?
◊ Kantinleri okul yönetimleri hiç mi denetlemiyor?
◊ Hem yendiğinde sağlığa, hem de kapaklarıyla boğulmaya yol açabilecek bu ürünleri kim, nasıl satın alıyor okul kantinlerine?
◊ Okullarda sağlık personeli yok mu?
◊ Bazı özel okullarda ilköğretim öğrencilerinin 4’üncü sınıfa kadar kantinden alışveriş yapması yasak. Böyle bir uygulama devlet okullarında hayata geçemez mi?
◊ Öğretmenlerin ve okul personelinin en basit ilkyardım kurallarını nasıl bilemez?
◊ Çocuklarımız kime emanet?
Heimlich Manevrası’nı öğrenin
Nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtığında yapmanız gereken ilk şey Heimlich Manevrası’nı uygulamak.
Bu yöntemle yetişkin bir tanıdığımın hayatını kurtardım.
Yediği poğaça nefes borusuna kaçmıştı ve nefes alamıyordu,
Heimlich Manevrası’nı bilmesem belki de hayatını kaybetmişti.
2016’da ölen Amerikalı doktor Henry Heimlich’in bulduğu bir yöntem bu.
Arkadan iki elinizle beline sarılıyorsunuz ve yumruğunuzu göğüs kafesinin altına koyarak şiddetli şekilde sarsıyorsunuz...
Şiddetli şekilde öksürmesini isteyerek.
Okulda şu müdahaleyi bilen bir öğretmen, bir yetkili olsa 7 yaşındaki Mert Yağız muhtemelen şu an yaşıyor olacaktı.
Bu ilkyardım yöntemi mutlaka tüm okullarda öğretmenlere ve görevlilere öğretilmeli...
Özellikle çocuğu olan ebeveynler de YouTube’dan açıp Heimlich Manevrası’nın nasıl uygulandığını izlemeli...
Eziyet bitti...
Yaşasın Avrupa macerası bitti Galatasaray için.
Paris’teki maça davet ettiler, sırf takımın 5-6 gol yediğini görmemek için gitmedim...
Aynen de öyle oldu.
Bu yüzden eziyet bitti diyorum zaten.
Avrupa’daki en kötü sezonlarından birini yaşadı Galatasaray...
Real Madrid’ten 6, PSG’den 5 gol...
Şampiyonlar Ligi’nde atılan tek gol var, tek galibiyet yok, alınan sadece iki beraberlikten 2 puan var.
Buna rağmen geçen hafta İstanbul’da Clube Brugge’den 90+2 golünü yemesek Avrupa Ligi’nde devam edecektik.
Hoş bu futbolla kalsak ne olacak...
O yüzden eziyetin bittiği iyi oldu diyorum zaten.
Hafıza silinmez
Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini söylüyor...
Jim Carrey’in Sil Baştan filmini çok izlemiş anlaşılan.
Eski sevgilisiyle yaşadığı 2 yılı unutmak için hafızasını sildiriyordu Jim Carrey...
Ceren Hindistan da aynısını yaptırmış...
Daha önce de Ebru Polat yaptırmıştı...
Şaka mısınız arkadaşlar.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel’e sordum meseleyi...
Bu yöntemin adının TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım) olduğunu söyledi.
Beyin işlevlerinin düzenlenmesinde kullanılan bir yöntemmiş...
Bunun yanı sıra anksiyete, OKB, yeme bozuklukları, migren ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabiliyormuş.
Evrensel, “TMU ile hafızanın silinmesi mümkün değildir.
Hâlihazırda hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır.
Beynimizde bilgiler bir bilgisayarın hard-diskindeki gibi kayıtlı değildir ve bilgisayarın hafızasından seçili bir dosyayı veya datayı siler gibi beyinden bilgiyi silemezsiniz.
Dolayısıyla TMU ile hafıza silinemez” dedi...
Hafızaları silindiği için Ceren Hindistan ve Ebru Polat bunu anlar mı bilmiyorum tabii...
Çocuklar kime emanet
◊ Okul kantinlerinde bu ürünler nasıl satılıyor?
◊ Hani kantinlerde bu öğretim yılıyla birlikte gıda logolu ürünler olacaktı, bu üretilen şırınga çikolata hangi gıda logolu ürün sınıfına giriyor?
◊ Kantinleri okul yönetimleri hiç mi denetlemiyor?
◊ Hem yendiğinde sağlığa, hem de kapaklarıyla boğulmaya yol açabilecek bu ürünleri kim, nasıl satın alıyor okul kantinlerine?
◊ Okullarda sağlık personeli yok mu?
◊ Bazı özel okullarda ilköğretim öğrencilerinin 4’üncü sınıfa kadar kantinden alışveriş yapması yasak. Böyle bir uygulama devlet okullarında hayata geçemez mi?
◊ Öğretmenlerin ve okul personelinin en basit ilkyardım kurallarını nasıl bilemez?
◊ Çocuklarımız kime emanet?
Heimlich Manevrası’nı öğrenin
Nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtığında yapmanız gereken ilk şey Heimlich Manevrası’nı uygulamak.
Bu yöntemle yetişkin bir tanıdığımın hayatını kurtardım.
Yediği poğaça nefes borusuna kaçmıştı ve nefes alamıyordu,
Heimlich Manevrası’nı bilmesem belki de hayatını kaybetmişti.
2016’da ölen Amerikalı doktor Henry Heimlich’in bulduğu bir yöntem bu.
Arkadan iki elinizle beline sarılıyorsunuz ve yumruğunuzu göğüs kafesinin altına koyarak şiddetli şekilde sarsıyorsunuz...
Şiddetli şekilde öksürmesini isteyerek.
Okulda şu müdahaleyi bilen bir öğretmen, bir yetkili olsa 7 yaşındaki Mert Yağız muhtemelen şu an yaşıyor olacaktı.
Bu ilkyardım yöntemi mutlaka tüm okullarda öğretmenlere ve görevlilere öğretilmeli...
Özellikle çocuğu olan ebeveynler de YouTube’dan açıp Heimlich Manevrası’nın nasıl uygulandığını izlemeli...
Eziyet bitti...
Yaşasın Avrupa macerası bitti Galatasaray için.
Paris’teki maça davet ettiler, sırf takımın 5-6 gol yediğini görmemek için gitmedim...
Aynen de öyle oldu.
Bu yüzden eziyet bitti diyorum zaten.
Avrupa’daki en kötü sezonlarından birini yaşadı Galatasaray...
Real Madrid’ten 6, PSG’den 5 gol...
Şampiyonlar Ligi’nde atılan tek gol var, tek galibiyet yok, alınan sadece iki beraberlikten 2 puan var.
Buna rağmen geçen hafta İstanbul’da Clube Brugge’den 90+2 golünü yemesek Avrupa Ligi’nde devam edecektik.
Hoş bu futbolla kalsak ne olacak...
O yüzden eziyetin bittiği iyi oldu diyorum zaten.