Fotoğrafı sosyal medyadan bir takipçim gönderdi, “Fazıl Say’ı eşiyle birlikte Kıbrıs’ta Cenk Eren konserinde gördük” diye.
Fotoğraftaki gerçekten de Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan...
Fazıl’ın elini sıkan da yandan Cenk Eren’e benziyor ama yine de emin olmak için Cenk’i aradım.
“Doğru, geçen akşam sağ olsunlar izlemeye geldiler” dedi.
10-11 şarkı dinlemiş Fazıl Say, daha sonra seyircilerin fotoğraf çektirme taleplerinden ve fotoğraf çekmelerinden bunalıp sahnedeki Cenk’ten izin isteyerek tek başına ayrılmış.
Eşi Ece Dağıstan izlemeye devam etmiş konseri.
Bunun şurası ilginç;
Fazıl Say dünyanın sayılı piyanistlerinden biri...
Pop müziğe, arabeske bayılmadığını hepimiz biliyoruz.
Bangır bangır müzikten, eller havaya eğlenceden hoşlanmadığı da malum.
Bugüne kadar kendisini böyle yerlerde de görmedik hiç.
Cenk Eren’in sahnesi meşhurdur onu mu duyup gitti, aynı otelde kaldığı için mi görmek istedi, eşinin tercihi mi bilemiyorum.
Ama ne olursa olsun Fazıl Say’ın bu pop müzik açılımı ilginç...
Selda Bağcan’la düet
Bu arada Cenk Eren’le konuşurken üçüncü proje albümünü de öğrendim.
Daha önce Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan şarkılarıyla iki güzel albüm yapmıştı Cenk.
Bu albümlerdeki yorumları çok başarılıydı.
Üçüncü proje albümü de bomba: Selda Bağcan repertuvarını yorumlayacak Cenk Eren.
Prodüktörlüğünü de Selda Bağcan yapıyormuş albümün, Selda Bağcan’ın şirketi Majör Müzik’ten çıkacakmış.
Hatta bir şarkıda da Selda Bağcan’la düet yapacaklarmış.
Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan albümleriyle güzel bir hatta girmişti Cenk Eren.
Şimdilerde Fazıl Say dinlemeye gidiyor, Selda Bağcan’la albüm yapıyor. Anlaşılan vites büyütüyor Cenk Eren...
Fazıl Say, Cenk Eren konserinde
Fotoğrafı sosyal medyadan bir takipçim gönderdi, “Fazıl Say’ı eşiyle birlikte Kıbrıs’ta Cenk Eren konserinde gördük” diye.
Fotoğraftaki gerçekten de Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan...
Fazıl’ın elini sıkan da yandan Cenk Eren’e benziyor ama yine de emin olmak için Cenk’i aradım.
“Doğru, geçen akşam sağ olsunlar izlemeye geldiler” dedi.
10-11 şarkı dinlemiş Fazıl Say, daha sonra seyircilerin fotoğraf çektirme taleplerinden ve fotoğraf çekmelerinden bunalıp sahnedeki Cenk’ten izin isteyerek tek başına ayrılmış.
Eşi Ece Dağıstan izlemeye devam etmiş konseri.
Bunun şurası ilginç;
Fazıl Say dünyanın sayılı piyanistlerinden biri...
Pop müziğe, arabeske bayılmadığını hepimiz biliyoruz.
Bangır bangır müzikten, eller havaya eğlenceden hoşlanmadığı da malum.
Bugüne kadar kendisini böyle yerlerde de görmedik hiç.
Cenk Eren’in sahnesi meşhurdur onu mu duyup gitti, aynı otelde kaldığı için mi görmek istedi, eşinin tercihi mi bilemiyorum.
Ama ne olursa olsun Fazıl Say’ın bu pop müzik açılımı ilginç...
Selda Bağcan’la düet
Bu arada Cenk Eren’le konuşurken üçüncü proje albümünü de öğrendim.
Daha önce Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan şarkılarıyla iki güzel albüm yapmıştı Cenk.
Bu albümlerdeki yorumları çok başarılıydı.
Üçüncü proje albümü de bomba: Selda Bağcan repertuvarını yorumlayacak Cenk Eren.
Prodüktörlüğünü de Selda Bağcan yapıyormuş albümün, Selda Bağcan’ın şirketi Majör Müzik’ten çıkacakmış.
Hatta bir şarkıda da Selda Bağcan’la düet yapacaklarmış.
Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan albümleriyle güzel bir hatta girmişti Cenk Eren.
Şimdilerde Fazıl Say dinlemeye gidiyor, Selda Bağcan’la albüm yapıyor. Anlaşılan vites büyütüyor Cenk Eren...