

Sağımdaki ??’yle daha önce Emrullah Bey tanıştırmıştı, solumdaki küçük kızı Ece Turanlı ise San Francisco’da okulunu bitirdikten sonra aile şirketinde görev yapmaya başlamış.

Geçen gün Kadıköy Moda’da yeni açtıkları Hood adlı mekana akşam yemeğine davet ettiler...

Yine Taşyapı Grubu işletmesi olan Hilton Double Tree Oteli’nin en üst katında Ece-Ege Turanlı kardeşlerin açtığı bir mekan burası...

Eskiden Kadıköy 360’ın olduğu yer, şimdi Hood olmuş...

Ama dekoruyla, menüsüyle, ambiyansıyla bambaşka bir havaya bürünmüş.

Anadolu yakasında sahilde çok güzel balıkçılar var da, Avrupa yakasındaki gibi şık restoranlar bulmak zordu...

Zaten bu ihtiyaç Hood’u kurdurmuş kız kardeşlere...

“İyi yemek ve güzel bir ambiyans için baktık sürekli Avrupa yakasına geçiyoruz. Demek ki bu yakada bunun eksikliği var diyerek bu işe soyunduk” diye anlattılar...

Daha önce işletmecilik yapmadıkları için, dekordan menüye en iyilerle çalışmışlar.

Hood’a danışmanlık yapan, menüye imza atan isim ünlü şef Murat Bozok.

O gece de yemekleri tek tek anlattı bize.

Kadıköy’den müthiş bir Avrupa yakası manzarası eşliğinde birbirinden güzel lezzetleri tattık. Makarnadan ete, atıştırmalıklardan peynir tabağına kadar her şey iyiydi... Sırf “Peynir-şarap-İstanbul” üçlüsü için bile gidilecek bir yer, haberiniz olsun.

Anadolu yakasında şık restoran arayanlara duyurulur.

Gelelim neden bu fotoğrafı Emrullah Bey görmesin dediğime...

Emrullah Bey’e, Ertuğrul Özkök’le birlikte neredeyse bir yıl önceden kebap sözümüz var.

Emrullah Turanlı “Ellerimle hazırladığım kebabı pişireceğim size” dedi, bir yıldan çok oldu biz gidemiyoruz...

Emrullah Turanlı’nın kebap davetine gitme, kızlarının açtığı Hood restorana koşarak git...

Ama hiç kusura bakmayın Emrullah Bey, biz Hürriyet’çilerde kadına karşı pozitif ayrımcılık vardır...

Ayrıca laf aramızda Hood’un yemekleri sizi zor durumda bıraktı artık, o çıtayı kebaplarla nasıl geçersiniz bilemiyorum...

Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk?

TRT Çocuk reytinglerden çıksın dedik durduk, sağ olsun TRT Genel Müdürü çağrımıza kulak verdi, dünden itibaren TRT Çocuk’u reyting ölçümlerinden çekti...

Yaklaşık 30’a yakın TRT Çocuk programı ilk 100 listesinden çıktı.

Ama o da ne?

Yerine TRT Haber’in 5 saniyelik (yanlış okumadınız sadece 5 saniye) Şehirler ve Şiirler...

10 saniyelik Kent ve Yaşam programları... 3 dakikalık Hava Durumu ilk 100 listesine girmeye başladı...

Şimdi İbrahim Eren, “Yahu kardeşim ne diyorsunuz, toptan mı çekilelim reyting listesinden” dese haklı...

Elbette reklam alan TRT Haber, TRT Spor kanalları ölçülmeli ve reytinglerde yer almalı...

Ama 5-10 saniyelik işler program olarak değerlendirilip listeye girmemeli.

Bir programın jeneriği bile 10 saniyeden fazla olurken, 10 saniyelik Kent ve Yaşam program olarak değerlendirilemez...

İnkar tamam da bu kadarı fazla!

Eşini aldatan erkeğin yapması gereken tek şey olayı inkar etmektir diye bilinir ya, Murat Başoğlu galiba bunu yanlış anladı.

Sadece eşine değil, hepimize karşı inkar ediyor durumu.

“Teknede birliktelik yaşadığım kişi yeğenim Burcu değildi” diyor...

10’larca fotoğraf karesi var meşum tekneden, hepsinde yeğen Burcu açık seçik ortada...

Hatta yeğen Burcu’nun eşi, “Bu benim karım” diyor...

Murat Başoğlu, “Teknedeki yeğenim değil” diye hâlâ inkar ediyor. Göz göre göre yalan atıyor bize... Hepimizin de buna inanmasını bekliyor.

Komplo kurulduğuna inanıp kendisine üzülmemizi istiyor.

Bu konuyla ilgili ilk kez bana konuştuğunda da aynı şeyleri söylemişti, sonra yeğen Burcu’nun eşinin açıklamaları karıştırmıştı ortalığı.

Geçtiğimiz haftalarda da bir-iki kez konuştuk Murat’la.

Aktarmadım bile bunu size...

Çünkü hâlâ aynı inkar noktasında duruyor, “Gerçekler ortaya çıkacak, bana komplo kuruldu, teknedeki yeğenim değildi” diyordu...

Süren davayı etkileme yönünde bir adım olduğunu düşündüğüm için, hiç heyecanlandırmadı beni bu açıklamalar. Görünen o ki sonuna kadar inkar politikasına devam edecek Murat Başoğlu...

Kim inanır? O espriyi yapmayacağım!