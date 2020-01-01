Demet&Hande

Demet Akalın, kadına şiddet ve çocuk istismarı konularını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu aldıklarını duyurmuştu daha önce.
İşin detayı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı.
Uzun süren küslüklerinden sonra Demet Akalın ve Hande Yener’in ilk projesinin ne olacağını merak ediyordu herkes.
Meğer kadın ve çocuk konularında sosyal sorumluluk projesi yapacaklarmış.
Bu konuda Cumhurbaşkanı’yla fikir alışverişinde bulunmuşlar.
Magazinde kavga dövüşün yerini böyle işlerin alması çok sevindirici.
Her iki sanatçıyı da tebrik ediyorum.
2020’ye notum...
◊ Daha fazla kültürle tanışsam, daha ilginç şehirler görsem nasıl olur?
◊ Ne olur daha az Suriyeli mülteci gönder bize...
◊ 365 gün sonra nefret edilir bir hale gelme...
◊ Finlandiyalı kadın siyasetçilerin dünya politikasını yönetmesine ne dersin?
◊ Süresi belli ama seviyeli bir ilişkimiz olsun.
◊ Çocuklara, kadınlara ve sokak hayvanlarına yönelik şiddet bitsin.
◊ Uslu ol, akıllı ol, güzel ol...
Atiye’yi neden sevdik?
Hafta sonu Netflix’te başlayan ikinci Türk dizisi “Atiye”yi oturup izledim hemen.
8 bölümü bitirmemiş, henüz 5 bölümü tamamlamış bir seyirci olarak diyorum ki; elinize sağlık.
Oyunculuklar harika...
Yönetmenlik, ışık, kamera, kurgu harika...
Hikaye, yapım 10 numara... Daha ne olsun?
Netflix’te izlediğimiz bir İspanyol, bir Amerikan, bir Alman yapımından fazlası var eksiği yok bu işin.
Türk dizi sektörünün geldiği noktayı gösteriyor.
Pek çok ülkeden daha iyiyiz biz.
Açıkçası Çağatay Ulusoy’un “Hakan: Muhafız”ından sonra doğaüstü güçler falan diye tanıtılan “Atiye”den de gözüm korkmuştu.
Ama korktuğum olmadı. “Muhafız”dan çok daha iyi bir işle karşılaştık.
Uzun aradan sonra ekrana dönen Beren Saat için de çok iyi bir iş oldu “Atiye”.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Beren’in sevişmesi!
“Atiye”yi izlerken, bir medya çalışanı olarak “Beren Saat’in sevişme sahneleri olay oldu” başlığıyla medyada yer alan haberlerden utandım.
Başlığı gören zanneder ki Beren’in dizide Metin Akdülger’le çok cesur sahneleri var.
Kaldı ki o da olabilir. Ama öyle bir şey yok.
Daha dizinin ikinci sahnesinde sevgilisiyle bir araya geliyor ve öpüşüyorlar.
Ne soyunma var ne dökünme.
Öpüşürken sadece masanın üzerine yatmaları bile ‘olay oluyorsa’ vay bizim halimize!
Kaldı ki ilerleyen bölümlerde Başak Köklükaya’nın daha iddialı sahneleri var.
Ama konuşmamız gereken bunlar mı?
Hâlâ öpüşmeden, sevişmeden büyük bir meseleymiş gibi bahsetmeye devam mı edeceğiz?
Atiye gibi eli yüzü düzgün çok başarılı bir işte en son konuşmamız gereken bu kıytırık öpüşme (sevişme değil) sahneleri olmalı.
Deezer
Pazartesi günü Deezer’la ilgili bir ilan vardı Kelebek’in arka sayfasında.
500’ün üzerinde müzik şirketi, 300 bin şarkıyla Deezer’da olduklarını ilan ediyordu.
Geçen hafta Spotify’la ilgili yazdığım yazının teyidi...
“Türkiye’de müzik beğenilerini Spotify mı belirliyor?” demiştim.
Rap’in bu kadar yükselmesinde Spotify’ın algoritmasının etkili olduğunu söylemiştim.
Pazartesi günü yayınlanan o ilanda şirketler ne diyordu biliyor musunuz?
“Türkçe pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk, rap ve her müzik türüne eşit mesafede ulaşabileceğiniz şekilde en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.”
Dikkat edin, “her müzik türüne eşit mesafede” diyor...
Demek ki Türkiye’de 500’ün üzerinde müzik şirketi benim yazdığım gibi Spotify’ın rap
müziği öne çıkardığına inanıyor...
Demet&Hande
Demet Akalın, kadına şiddet ve çocuk istismarı konularını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu aldıklarını duyurmuştu daha önce.
İşin detayı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı.
Uzun süren küslüklerinden sonra Demet Akalın ve Hande Yener’in ilk projesinin ne olacağını merak ediyordu herkes.
Meğer kadın ve çocuk konularında sosyal sorumluluk projesi yapacaklarmış.
Bu konuda Cumhurbaşkanı’yla fikir alışverişinde bulunmuşlar.
Magazinde kavga dövüşün yerini böyle işlerin alması çok sevindirici.
Her iki sanatçıyı da tebrik ediyorum.
2020’ye notum...
◊ Daha fazla kültürle tanışsam, daha ilginç şehirler görsem nasıl olur?
◊ Ne olur daha az Suriyeli mülteci gönder bize...
◊ 365 gün sonra nefret edilir bir hale gelme...
◊ Finlandiyalı kadın siyasetçilerin dünya politikasını yönetmesine ne dersin?
◊ Süresi belli ama seviyeli bir ilişkimiz olsun.
◊ Çocuklara, kadınlara ve sokak hayvanlarına yönelik şiddet bitsin.
◊ Uslu ol, akıllı ol, güzel ol...
Atiye’yi neden sevdik?
Hafta sonu Netflix’te başlayan ikinci Türk dizisi “Atiye”yi oturup izledim hemen.
8 bölümü bitirmemiş, henüz 5 bölümü tamamlamış bir seyirci olarak diyorum ki; elinize sağlık.
Oyunculuklar harika...
Yönetmenlik, ışık, kamera, kurgu harika...
Hikaye, yapım 10 numara... Daha ne olsun?
Netflix’te izlediğimiz bir İspanyol, bir Amerikan, bir Alman yapımından fazlası var eksiği yok bu işin.
Türk dizi sektörünün geldiği noktayı gösteriyor.
Pek çok ülkeden daha iyiyiz biz.
Açıkçası Çağatay Ulusoy’un “Hakan: Muhafız”ından sonra doğaüstü güçler falan diye tanıtılan “Atiye”den de gözüm korkmuştu.
Ama korktuğum olmadı. “Muhafız”dan çok daha iyi bir işle karşılaştık.
Uzun aradan sonra ekrana dönen Beren Saat için de çok iyi bir iş oldu “Atiye”.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Beren’in sevişmesi!
“Atiye”yi izlerken, bir medya çalışanı olarak “Beren Saat’in sevişme sahneleri olay oldu” başlığıyla medyada yer alan haberlerden utandım.
Başlığı gören zanneder ki Beren’in dizide Metin Akdülger’le çok cesur sahneleri var.
Kaldı ki o da olabilir. Ama öyle bir şey yok.
Daha dizinin ikinci sahnesinde sevgilisiyle bir araya geliyor ve öpüşüyorlar.
Ne soyunma var ne dökünme.
Öpüşürken sadece masanın üzerine yatmaları bile ‘olay oluyorsa’ vay bizim halimize!
Kaldı ki ilerleyen bölümlerde Başak Köklükaya’nın daha iddialı sahneleri var.
Ama konuşmamız gereken bunlar mı?
Hâlâ öpüşmeden, sevişmeden büyük bir meseleymiş gibi bahsetmeye devam mı edeceğiz?
Atiye gibi eli yüzü düzgün çok başarılı bir işte en son konuşmamız gereken bu kıytırık öpüşme (sevişme değil) sahneleri olmalı.
Deezer
Pazartesi günü Deezer’la ilgili bir ilan vardı Kelebek’in arka sayfasında.
500’ün üzerinde müzik şirketi, 300 bin şarkıyla Deezer’da olduklarını ilan ediyordu.
Geçen hafta Spotify’la ilgili yazdığım yazının teyidi...
“Türkiye’de müzik beğenilerini Spotify mı belirliyor?” demiştim.
Rap’in bu kadar yükselmesinde Spotify’ın algoritmasının etkili olduğunu söylemiştim.
Pazartesi günü yayınlanan o ilanda şirketler ne diyordu biliyor musunuz?
“Türkçe pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk, rap ve her müzik türüne eşit mesafede ulaşabileceğiniz şekilde en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.”
Dikkat edin, “her müzik türüne eşit mesafede” diyor...
Demek ki Türkiye’de 500’ün üzerinde müzik şirketi benim yazdığım gibi Spotify’ın rap
müziği öne çıkardığına inanıyor...