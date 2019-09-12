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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Davayı kim kazandı?

12 Eylül 2019

Berkay’la Arda Turan arasında davanın 3. duruşması dün sabah yapıldı ve mahkeme kararını verdi...


Arda’ya ruhsatsız silah taşımaktan 10 ay...
Silahla ateş etmekten 10 ay...
Kasten yaralama suçundan 12.5 ay hapis cezası verdi...
5 yıl içinde aynı suçu bir daha işlemezse bu cezayı çekmeyecek.
Cinsel taciz suçundan ise beraat etti Arda...
Yani o gece 02.30’da Emirgan Gizli Kalsın’da yaşanan tartışmayla olay bitse, Arda silahını alıp Berkay’ın bulunduğu hastaneye gitmese hiç ceza almayacaktı..
Şimdi bu davayı kim kazandı...
Arda diyor ki, “Ben aklandım. Sözlü tacizde bulunmadığımı başından beri söylüyordum, işte mahkeme cinsel taciz suçundan bana ceza vermedi. Bana bu iftirayı atanlara en yüksek tazminat davasını açacağım...”
Haklı...
Oysa tartışmanın Arda’nın, Berkay’ın eşi Özlem’e, “Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım” demesi üzerine çıktığı iddia ediliyordu.
Mahkeme Arda’nın böyle bir cinsel tacizde bulunmadığına hükmetti.
Peki Berkay’ın burnu nasıl kırıldı...
Orada arbede, tartışma, fiziki şiddet yaşanmamış olsa Berkay’ın burnu durduk yerde kırılacak değil...
Berkay da bu yüzden “Adam yaralamadan ve cinsel tacizden de ceza almalıydı. Bu karar kesin değil, itiraz edeceğiz. Bu ceza benim için yeterli değil” dedi...
Bu aşamada Arda mutlu, cinsel tacizden aklandığı için...
Berkay mutsuz, yeterli cezanın verilmediğine inandığı için...
Bir üst mahkemenin kararından sonra davayı kimin kazandığı netleşecek.

Gündüz kuşağında ilk haftanın karnesi

Pazartesi okulların açılmasıyla televizyonda da yeni dönem resmen başladı.
Kimi önceden, kimi pazartesi başlayan gündüz kuşağının ilk hafta karnesini çıkardım...
Programları izleyemediğim için içeriğe değil sadece reytinglere bakılarak hazırlanmıştır...

EN İYİLER

Müge Anlı: Bıraktığı yerden aynen devam ediyor, o başlayınca bütün dengeler bozuluyor. Tartışmasız gündüz kuşağında mekanın sahibi yıllardır o...

Zuhal Topal: Seda Sayan gibi güçlü bir rakibe karşı biraz kan kaybetse de yerini koruyor. Sezona iyi başlayanlardan...

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN

Temizlik Benim İşim: TLC’den transfer bir format. Sezonun yeni işleri arasında en iyisi, ilerisi için umut veriyor...

Kuaförüm Sensin: Sunucusu değişti, kendini toparladı, geçen sezondan gelen işler karşısında direniyor...

ORTAKARAR

Seda Sayan: Ne güldürdü ne süründürdü ama Seda Sayan’dan çok daha iyi sonuçlar bekleniyor...

Müge ve Gülşen: Geçen sezon bıraktıkları yeri koruyorlar, kemik bir izleyicileri var, kaybetmiyorlar...

Çağla Şıkel: Geçen yıla göre düştü ama en büyük şansı pazartesi önünde İsmail Küçükkaya başlıyor, bir tık daha yükselir ve sezonu götürür...

Gel Konuşalım: Biraz reyting kaybı yaşadılar, biri iki önlem almaları şart...

Esra Erol: Yıllardır haber önünün en güçlü işiydi, bu sezon eski günlerini aratır durumda...

Gelinim Mutfakta: Geçen sezonun flaş işiydi, bu sezona biraz kan kaybederek başladı. Eski parlak günlerine dönebilir.

Zahide Yetiş’le: Geçen yılı fazlasıyla aratan bir performansla sezona başladı, henüz seyircisini toparlayamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Damat Bayıldı: Sezonun yeni formatlarından ancak haber önünde istenilen sonucu almaktan şimdilik uzak...

Gerçeğin Peşinde: Yeni kanalında seyircisini arıyor, bulabilecek mi henüz belli değil...

EN KÖTÜSÜ

Ailecek Şanslıyız (Alişan): Ailecek Şanslıyız programı sadece 2 hafta yayınlandı, sezonun yayından kalkan ilk gündüz kuşağı işi oldu.

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