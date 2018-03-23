Cenk Eren’in annesi ve 20 aylık bebek...



Bir özel hastanedeki hemşirelerin, ölüm döşeğindeki yaşlılara ölümlerini hızlandırmak için ilaç verdiğini iddia etti bakıcı.

Bu hastalardan birinin de Cenk Eren’in 2017 Nisan’ında kaybettiği annesi olduğunu öne sürdü.

Olayın ortaya çıktığı günün akşamı Cenk Eren’le konuştum, sinirleri bozulmuş ağlıyordu.

“İnşallah doğru değildir. Allah bizi böyle bir şeyle sınamasın” diyordu.

Bakıcının iddiaları korkunç çünkü...

Cenk Eren’in annesini ziyaret ettiği günün akşamında, hemşire “Gece araba bulamam” diyerek ilaç verip öldürüyor yaşlı kadını.

Hasta hayatını kaybedince erkenden işten çıkıp evine gidecek çünkü.

Akıl alır gibi değil bu...

Cenk Eren de “Delilik bu” diyordu telefonda bana.

Delilik, sapıklık, gözü dönmüşlük, canilik ne derseniz deyin...

İddialar doğruysa eğer, son yılların en korkunç sağlık skandalıyla karşı karşıyayız demektir.

Tabii şimdi isim Cenk Eren olunca hepimiz sanatçının annesini konuşuyoruz.

Ama unutmayalım aynı hasta bakıcı, aynı hastanede solunum yetmezliği nedeniyle gelen 20 aylık bir kız bebeğinin de istismara uğradığını iddia etmişti.

Sağlık Bakanlığı, savcılar, valilik olayın üzerine ciddiyetle gitmeli...

Ve Aleyna 18...

Aleyna Tilki, 28 Mart’ta 18 yaşına girecek. 31 Mart’ta da Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir konser verecek.

25 kişiyle sahnede olacakmış, konser için 200 kişi çalışıyormuş.

Konsere bilet alanlar hemen yan taraftaki lunaparkta sınırsız eğlenebilecekmiş falan...

Tamam, bunlar güzel de, en güzel olanı ne biliyor musunuz?

Artık Aleyna’nın yaşını tartışmayacak olmamız.

Sahneye çıkması, alkollü yerde olması, aşkı falan hep yaşından dolayı tartışıldı.

Neyse ki o da kurtuluyor, biz de bu eziyetten...

Galatasaray bırakmaz

Galatasaray 54, Başakşehir 53, Beşiktaş 50, Fenerbahçe 48 puanda.

Ligin bitimine de 8 hafta var...

Taraftarlar elinde kağıt kalem puan hesabı yapıyor.

Kim şampiyon olur?

Ben bu saatten sonra Fatih Terim ve Galatasaray’ın şampiyonluğu bırakacağını sanmam.

Evinde oynayacağı Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kazanır ve bu işi şansa bırakmaz.

Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında beraberlik bile yetebilir Galatasaray’a...

Sezen devreye girdi

Geçen ay duyurmuştum MSG seçimlerinde Sezen Aksu’nun başkanlık için Candan Erçetin’i destekleyeceğini...

Mart sonunda yapılacak seçimler için Sezen açıkça devreye girdi, önceki gün yayınladığı bir videoyla Candan’ı desteklediğini duyurdu.

Bakalım bu kez Sezen-Candan cephesi, halen MSG’de başkanlığı yürüten Garo Mafyan cephesini yenebilecek mi?

MSG’de seçimler bu kez epey çekişmeli geçecek...

Her şeye sözleşme!

“Serening” ve “Yaşaring” diye bir şey çıktı şimdi sosyal medyada...

Magazin tarihinde bir ilke imza atarak, biraz da şaka yollu bir ilişki sözleşmesi imzaladı ya bizimkiler, onun makarasını yapıyor şimdi herkes.

Mesela #serening kuralları içinde şunlar var:

◊ Telefon, ekranı ters çevrilmiş şekilde masaya konamaz...

◊ Islak bornoz yatağa atılmaz...

◊ WhatsApp mesajları okunabilir, gıybet grupları ellenemez...

Buna karşılık erkek tarafı istekleri de #yaşaring olarak listeleniyor:

◊ Arkadaşlarla tatile hayali olarak gidilebilir. Böyle olunca da istenildiği kadar kalınabilir.

◊ Diyete başlandığında agresif davranılmaz.

◊ Evcil hayvan beslenebilir ama onlara “aşkım, balım, bebeğim” diye hitap edilemez.

Evlilik sözleşmesi duymuştuk, boşanma sözleşmesi biliyorduk da, ilişki sözleşmesine ilk kez şahit oluyoruz.

Geyiği çevrilmeyecek gibi değil hani...