Bu olmadı Osman Abi...

Defalarca benim programlarıma konuk oldu, defalarca oturup muhabbet etmişliğimiz vardır.

Şimdi de Sen Anlat Karadeniz diye çok başarılı bir iş çekiyor.

Seyirciye Deli Yürek, Süper Baba, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi çok büyük işler izletmiş olan Osman Hoca’nın Sen Anlat Karadeniz’le çok alışık olduğu zirveye yeniden oturmasından da acayip mutluyum...

Ama dizisinin oyuncusu İrem Helvacıoğlu’na rol aldığı Kızım ve Ben filminin galası için izin vermemiş...

Filmin yönetmeni Murat Gürvardar, “O dizide büyük emek var ama bu filmde de var” diyerek kırgınlığını dile getiriyor...

Dizi seti yoğun yoğun olabilir, bölüm yetişmiyordur, belki Trabzon’dan İstanbul’a oyuncusunu göndermek istemiyor olabilir Osman Sınav...

Ama yönetmen Murat Gürvardar, “Galayı Trabzon’da yapayım, 2 saatliğine izin ver” demiş yine izin alamamış İrem’e...

Filmin galası iki başrol oyuncusundan birinin, Cemal Hünal’ın katılımıyla önceki akşam yapıldı...

İrem ilk sinema filminin galasında yoktu...

Osman Sınav gibi televizyon ve sinema sektörünün duayenlerinden bir isme sadece şunu sormak istiyorum:

Aynısı senin başına gelseydi ne yapardın Osman Abi?

Bir dizi yönetmeni, senin filminin galasına başrol oyuncunu göndermese ne hissederdin?

İrem galasına gidemediği filmini belki sinemada da izleyemeyecek ama ben yine de hatırlatayım; Kızım ve Ben yarın vizyona giriyor...

Şevket Altuğ’u sadece cenazelerde mi göreceğiz?

Ben Şener Şen ustayı eleştiriyorum ya; çok az filmde oynadığı, sadece Yavuz Turgul projelerini kabul ettiği için... Peki Şevket Altuğ ustaya ne diyeceğiz?

O, yıllardır hiç ortalarda yok... Şener Şen’i en azından Cihangir’de falan magazin programlarında görüyoruz, Şevket Altuğ hiç yok...

Gülen Gözler’e, Şekerpare’lere, Perihan Abla’ya uzanmıyorum bile, Süper Baba’yı anmam yeter...

Ondan sonra hayata küstü sanki...

4 yıl süren Süper Baba efsanesinden sonra ortadan kayboldu. 4.5 yıl sonra çektiği Unutma Beni adlı dizinin 3’üncü bölümde kalkmasından sonra televizyona tamamen küstü...

Önceki gün Dursun Ali Sarıoğlu’nun cenazesinde Şevket Altuğ’un fotoğrafını görünce geldi bunlar aklıma...

Bugün 75 yaşında Şevket Altuğ, o da tıpkı Şener Şen gibi hatta daha bile fazla seyirciden saklıyor kendini...

Şevket Altuğ gibi bir oyuncuyu sadece cenazeden cenazeye mi görecektik? Seyirciye ne büyük haksızlık...





Takım arkadaşım Ronaldo!

Ronaldo’nun Juventus maçında attığı muhteşem rövaşata golünü izlediğim andan beri aynı şeyi söylüyorum:

Dünya gözüyle iyi ki bu adamla futbol oynamışım...

İyi ki tanışmış, iyi ki Real Madrid antrenmanına beraber çıkmışım onunla...

İki gündür önüme gelene övüne övüne bunu anlatıyorum iyi mi...

Bana da hak verin, bu golden sonra insan nasıl anlatmaz ya...





Okul bahçelerinden olmayalım da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığından bu yana en büyük hayalinin okulların altını otoparka çevirmek olduğunu söyledi...

İspark işletecek bu otoparkları, gelirin yarısını da okula verecek... Hem şehirdeki park sorunu bir nebze olsun çözülecek, hem de okullara ek gelir yaratılacak...

Güzel fikirmiş.

Ancak buradaki en büyük tehlike şu: Nasıl olsa okullara otopark izni verildi diyen işgüzar müdürler çıkıp okul bahçelerini otoparka çevirebilir...

İyi bir şey yapacağız derken, çocukların oynadıkları bir avuçluk okul bahçelerinden de olmayalım da...

Hatay’a aynı sanatçıların gitmesinin nedeni bu...

Farkında mısınız, Huber Köşkü’ne de aynı sanatçılar gidiyor, Külliye’ye de, yeni AKM’nin tanıtımına da, Hatay’a Mehmetçik’e destek vermeye de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Buraya gelip destek verenler... Bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız” dedi...

Ya Erdoğan’ı yanıltıyorlar ya da eksik bilgi veriyorlar...

Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, Hatay’a destek vermeye pek çok sanatçı gitmek istiyor ama kimsenin davet ettiği yok...

Pek çoğunun haberi bile yok Hatay’a gidildiğinden...

Bu noktada, bu tür organizasyonları başarıyla yapan Polat Yağcı’ya büyük görev düşüyor...

Polat lütfen sanatçı yelpazeni genişlet...

Hem diğer sanatçılara haksızlık yapmış oluyorsun hem de her fotoğrafta aynı sanatçılar yer alıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ülkenin gerçek sanatçılarını sadece onlar biliyor...

Hele böyle Afrin gibi bir meselede Mehmetçik’in yanında olacak o kadar çok isim var ki...