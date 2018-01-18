Bu çocukların günahı hepimizin boynuna

İstanbul-Küçükçekme-ce’de sadece tek bir hastaneye...

Sadece 2017’nin ilk 5 ayı içinde...

18 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olarak geldiği tespit ediliyor.

Bu çocukların 38’inin 15 yaşından küçük olduğu ortaya çıkıyor.

Bu çocukların emniyete raporlanmadığı (oysa 18 yaşından küçük çocukların bildirilmesi gerekiyor) belgeleniyor.

Hastanede vicdan sahibi bir sosyal hizmet uzmanı durumu tesadüfen fark ediyor.

Geçmişe dönük araştırma yapıyor ve sadece 5 ayda hamile 115 çocuk tespit ediyor.

Hastanede görevli bir psikologla birlikte durumu tutanak altına alıp hastane yönetimine bildiriyorlar.

Hiçbir şey yapılmayınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunuyorlar.

Bilin bakalım bundan sonra ne oluyor?

Savcılık soruşturma izni verilmesini istiyor, ancak İstanbul Valiliği bu izni vermiyor.

Görevin ihmal edilmediği, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığını söylüyor Valilik.

Daha da ötesi, durumu ortaya çıkaran ve savcılığa ihbarda bulunan sosyal hizmet uzmanı hakkında inceleme başlatılıyor ve görev yeri iki kere değiştiriliyor.

Hani iyiler kötüler kadar cesur olursa bu dünya düzelecekti?

Hani taşları bağlayıp, itleri serbest bıraksalar da bu savaşı iyilik kazanacaktı?

İnsanın gırtlağını yırtarcasına haykırası geliyor bu haksızlığa.

Sayın Valim Vasip Şahin size sesleniyorum...

18 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olması, hastane yönetiminin bunu rapor etmemesi hiç mi anormal gelmiyor size?

Sayın Sağlık Bakanım Ahmet Demircan, vicdan sahibi bir sosyal hizmet uzmanının ödüllendirilmesi gerekirken, hak ettiği muamele görev yerinin değiştirilmesi mi olmalı?

Sesimizi çıkarmadıkça, bu alçakların, sapıkların, ensestlerin, tecavüzlerin üzerine kararlıkla gitmedikçe bu pisliği nasıl temizleyeceğiz?

Yeri geldiğinde hepimiz çocuklar dendiğinde mangalda kül bırakmıyoruz.

En hamasi nutukları atıyoruz.

Ama küçücük çocuklar hamile kalırken hepimiz gözlerimizi kapatıyoruz!

Milli Parklar Genel Müdürü dedi ki...

Dünkü yazımda, Uludağ Milli Park giriş gişesinde pazar günü yaşanan kilometrelerce araç kuyruğunu yazınca Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş aradı.

“Duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz” dedikten sonra;

Uludağ’a girişte bir nakit gişesi, bir de HGS geçişi bulunduğunu, yoğun olduğu anda hemen ikinci bir nakit gişesi açtıklarını söyledi.

Uludağ’da yol tek şerit gidiş, tek şerit geliş şeklinde.

Milli Park gişeleri önünde yol üç şerit oluyor ama nakit ödeyen araçların çokluğu yüzünden şişkinlik tek şerit yola yansıyor ve kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

“Ben yine de arkadaşlara böyle yoğun günlerde daha hızlı formüller bulunması yönünde talimat vereceğim” dedi Genel Müdür Nurettin Taş.

Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum, milletin sıkıntısına gösterdiği hassasiyet için...

Olmadı Hande!

Magazin muhabirini güvenlik görevlilerine “Alın bunu buradan” diyerek yaka paça basın toplantısından çıkarttı Hande Yener.

Defalarca izledim görüntüyü...

Hande’nin gönderdiği kendi cep telefonundan görüntülere de baktım.

Hande’yle de konuştum, derdest edilen muhabir Selçuk İnci’yle de...

Önce Hande’ye bir parça hak verdim.

Çünkü Selçuk sonradan geliyor, mikrofonları alıyor, röportajın seyrini soruyor.

“Neden bunu yaptın?” dedim Selçuk’a.

“Toplantıya geç kalmıştık. Soru soran Kral TV’nin muhabiriydi ve sadece müzik konuşuyordu. Ben tüm mikrofonları alıp biraz magazin sorusu ve aynı yerde bulunan Demet Akalın’ı da sormak istedim. Bu yüzden röportaja dahil oldum” dedi.

İki tarafın da açıklamalarını dinledikten sonra kararımı verdim.

Bu işte Hande yüzde 90 kusurlu.

Muhabiri beğenmeyebilirsin, sorusu hoşuna gitmeyebilir, seni tahrik etmek isteyebilir...

Ama hiçbir ünlü, beğenmediği soru ve tavır nedeniyle bir gazeteciyi basın toplantısından derdest ettirerek atma hakkına sahip değildir.

Evet, Selçuk da daha nezaketli davranabilirdi. Onu yapmadığı için yüzde 10 kusurlu zaten.

Ama gazeteciyi korumalarla dışarıya attırmak kabul edilir bir durum değil...

Jet Sosyete kadrosu

Dün Gülse Birsel’le konuştum ve yeni dizisi “Jet Sosyete”nin tam kadrosunu öğrendim.

“Arif v 216”daki Zeki Müren rolüyle ortalığı yıkan Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun yer alıyor dizinin oyuncu kadrosunda.

Anladığım kadarıyla Naz Elmas da adı düşünülenlerden biri olmuş ama son anda gerçekleşmemiş.

Acayip bir dekor kurmuşlar dizi için ve birinci bölümün çekimi bitmek üzereymiş.

“Çok neşeliyiz ve şahane bir iş çıkıyor” dedi Gülse...