Atlar kurtulacaksa 6 ay daha bekleriz

Haydi bunu da yazdık bir kenara... Haziranda faytonların kalkacağını açıkladı Başkan İmamoğlu...
Elbette sevindirici, elbette güzel haber..
Ama bu fayton meselesiyle ilgili o kadar çok vaat duyduk ki yıllardır, insan buna da tereddütle yaklaşıyor.
Çünkü fayton lobisini bugüne kadar kimseler yenemedi.
İmamoğlu da haziran ayından itibaren sembolik olarak 35 faytonun kalacağını yerine adalarda elektrikli araçlar ve bisikletlerin kullanılacağını açıkladı. 6 ay var, bu kadar bekledik 6 ay daha bekleriz...
Ama umarım bu sefer gerçekleşir ve adalarda fayton çilesi sona erer.
Not 1: Sembolik diyeceksek eğer 35 fayton bile çok? Zaman içinde bunların sayısı 10-15’e kadar inmeli...
Not 2: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’le ilgili benim yazacağım yazıyı dün Ahmet Hakan yazdı... Adalar konusunda bunca olay olurken eski meslektaşımızın hiçbir şey yokmuş gibi davranması gerçekten ilginç...
Doğum günü yapmak da marifet isteyen bir işmiş
Polat Yağcı’nın doğum günü ünlülerin akınına uğradı...
Davetlilere dağıtılan özel yapım çikolataların üzerinde Polat’ın kocaman fotoğraflarını görünce...
Pastanın üzerinde kocaman Polat Yağcı resimlerine denk gelince...
Albümünü yaptığı şarkıcılarla yarışacak kadar artist bu adam dedim.
Polat’ın doğum gününden sonra şuna karar verdim.
Hayatta iki tür insan var:
◊ Biri Polat gibi kendine şaşaalı doğum günü hazırlayanlar...
◊ Diğeri benim gibi doğum gününe üç arkadaşını bile çağırmayı beceremeyenler...
90’lara ışınlayan sucuk
İstanbul’da
kilolarca kokuşmuş sucuğu vatandaşa satmaya hazırlanırken yakalanan vicdansız esnafın pişkinliğini görünce 90’lı yıllardan iki şey geldi aklıma:
1- Levent Kırca’nın skeçleri...
2- Uğur
Dündar’ın sahtekar esnafa yaptığı
gıda terörü
baskınları...
Tarkan, Sevgililer Günü’nde Monte Carlo’da
Yılbaşı sahneleri konuşulurken şimdiden 14 Şubat Sevgililer Günü programları belli olan sanatçılar da var...
Mesela Tarkan...
Bir kez daha Monaco’da sahneye çıkacak... Bir kez daha çıkacak diyorum çünkü daha önce 4-5 kez sahne aldı burada. Gül Balosu’nda, özel konserlerde, Cumhuriyet Kutlamaları’nda Monte Carlo’da sahneye çıktı Tarkan...
Cemiyet hayatından pek çok isim vardı.
Hatta bundan 5 yıl önce oradaki bir konserinde beraberdik, konserden sonra da yemek yemiştik Tarkan’la...
Özellikle cemiyet hayatında 14-16 Şubat hafta sonu için Monte Carlo’ya Tarkan turları hazırlığı başladı bile...
Atlar kurtulacaksa 6 ay daha bekleriz
Haydi bunu da yazdık bir kenara... Haziranda faytonların kalkacağını açıkladı Başkan İmamoğlu...
Elbette sevindirici, elbette güzel haber..
Ama bu fayton meselesiyle ilgili o kadar çok vaat duyduk ki yıllardır, insan buna da tereddütle yaklaşıyor.
Çünkü fayton lobisini bugüne kadar kimseler yenemedi.
İmamoğlu da haziran ayından itibaren sembolik olarak 35 faytonun kalacağını yerine adalarda elektrikli araçlar ve bisikletlerin kullanılacağını açıkladı. 6 ay var, bu kadar bekledik 6 ay daha bekleriz...
Ama umarım bu sefer gerçekleşir ve adalarda fayton çilesi sona erer.
Not 1: Sembolik diyeceksek eğer 35 fayton bile çok? Zaman içinde bunların sayısı 10-15’e kadar inmeli...
Not 2: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’le ilgili benim yazacağım yazıyı dün Ahmet Hakan yazdı... Adalar konusunda bunca olay olurken eski meslektaşımızın hiçbir şey yokmuş gibi davranması gerçekten ilginç...
Doğum günü yapmak da marifet isteyen bir işmiş
Polat Yağcı’nın doğum günü ünlülerin akınına uğradı...
Davetlilere dağıtılan özel yapım çikolataların üzerinde Polat’ın kocaman fotoğraflarını görünce...
Pastanın üzerinde kocaman Polat Yağcı resimlerine denk gelince...
Albümünü yaptığı şarkıcılarla yarışacak kadar artist bu adam dedim.
Polat’ın doğum gününden sonra şuna karar verdim.
Hayatta iki tür insan var:
◊ Biri Polat gibi kendine şaşaalı doğum günü hazırlayanlar...
◊ Diğeri benim gibi doğum gününe üç arkadaşını bile çağırmayı beceremeyenler...
90’lara ışınlayan sucuk
İstanbul’da
kilolarca kokuşmuş sucuğu vatandaşa satmaya hazırlanırken yakalanan vicdansız esnafın pişkinliğini görünce 90’lı yıllardan iki şey geldi aklıma:
1- Levent Kırca’nın skeçleri...
2- Uğur
Dündar’ın sahtekar esnafa yaptığı
gıda terörü
baskınları...
Tarkan, Sevgililer Günü’nde Monte Carlo’da
Yılbaşı sahneleri konuşulurken şimdiden 14 Şubat Sevgililer Günü programları belli olan sanatçılar da var...
Mesela Tarkan...
Bir kez daha Monaco’da sahneye çıkacak... Bir kez daha çıkacak diyorum çünkü daha önce 4-5 kez sahne aldı burada. Gül Balosu’nda, özel konserlerde, Cumhuriyet Kutlamaları’nda Monte Carlo’da sahneye çıktı Tarkan...
Cemiyet hayatından pek çok isim vardı.
Hatta bundan 5 yıl önce oradaki bir konserinde beraberdik, konserden sonra da yemek yemiştik Tarkan’la...
Özellikle cemiyet hayatında 14-16 Şubat hafta sonu için Monte Carlo’ya Tarkan turları hazırlığı başladı bile...