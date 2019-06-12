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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Asıl ayıp buydu

12 Haziran 2019

Bayramdan önce baktım Hıncal Uluç da beni eleştirenler korosuna katılmıştı.


Hadise’yi şık bir restorana akşam yemeğine giderken
özensiz bulduğumu
söylediğim için...
Ama o da işin makyaj kısmına takılmış, ister yapar ister yapmaz diyor.
Sanki ben “Neden makyaj yapmıyor” demişim gibi...
Benim dediğim, kadının da erkeğin de özenli olması gerektiğiydi.
Neyse konumuz o değil...
Hadise’nin görüntüsüne karıştığım için beni köşesinde eleştiren Hıncal Uluç, aynı gün Sabah’ın Pazar ilavesinden ne yapmıştı peki?
Tek tek botoks yapan ünlü sanatçıları listeleyip yerden yere vuruyordu.
Hande Ataizi’nden Emel Sayın’a ve Nükhet Duru’ya kadar ünlü kadınlara demediğini bırakmıyordu...
“Emel Sayın’ın suratına nefretle bakacağını” bile söylüyordu...
Hadise’ye ‘özensiz’ dediğim için beni eleştiren Hıncal Uluç, Emel Sayın’a nefretle bakacağını açıklıyor...
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu abi...

Bu davada ne olacak?

Bugün Cihangir’in simitçisi olarak bilinen Feridun Abi’nin (Yükseltürk) ölümünün 3. yılı...
Firuzağa’da binanın en üst katındaki doğalgaz patlaması üç yıl önce bugün olmuş ve simitçi Feridun Abi hayatını kaybetmişti...
Üç çocuğu olan taksici Veysi Bulut uzun süre yoğun bakımda kalmıştı, şimdi çalışamaz durumda, yatağa bağlı şekilde hayatını sürdürüyor.
Üç yıldır süren davada karar aşamasına gelindi.
Cuma günü Çağlayan Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma var...
Üç yıldır defalarca bilirkişi atanan, mahkeme heyeti değişen duruşmada bakalım adalet yerini bulacak mı?

Son üç sezon Avcı’yı haklı çıkardı mı?

Bodrum dönüşünde Sabiha Gökçen’de Abdullah Avcı’yı gördüm, araç beklerken ayaküstü sohbet ettik.
En son 2016’da karşılaşmıştık, Başakşehir yine lige fırtına gibi başlamış, 11 haftada 9 galibiyet 2 beraberlik almıştı.
O sene İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan Leicester City’yi örnek gösterip, “Başakşehir, Leicester gibi olur mu” diye sormuştum.
“Orası İngiltere Cengizcim, burası Türkiye” yanıtını vermişti.
Çok iyi sonuçlar almanın şampiyonluk için yetmeyeceğine inanıyordu.
Gerçekten de 2016-17 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdılar...
2017-18 ve 2018-19’da da Galatasaray’a...
Özellikle son üç sezonda son ana kadar şampiyonluğu kovaladılar ama olmadı...
Belki de çok iyi sonuçlar almanın şampiyonluğa yetmeyeceğine ve şampiyonluğu Başakşehir’de yaşayamayacağına iyice inandı artık. Çok iyi ve keyfi yerinde görünüyordu Abdullah Avcı’nın...
Beşiktaş’ta başarılar dileyerek ayrıldım, bu yıl şeytanın bacağını kırar mı bilinmez ama artık şampiyonluk için bahanesi kalmadı Avcı’nın...

Mezarlık selfie’si

Fotoğraf rahmetli Osman Yağmurdereli’nin kabri başından...
Çeken de hastalığında sağlığında yıllarca yanında olan eşi Esin Yağmurdereli...
Bayram ziyaretine gitmiş Osman Abi’nin mezarına ve bu fotoğrafı paylaşmış...
Osman Abi’yi hatırlattığı için, bir kez daha bize rahmetle anmamızı sağladığı için teşekkür ederiz...
Ama yine de mezarlık selfie’si olmuyor gibi...
Hasta yatağında eşinin, ölüm döşeğinde anasının-babasının fotoğrafını paylaşanı çok gördük de, mezarlık selfie’siyle ilk kez karşılaştığım için yadırgadım belki de...
Bu vesileyle Osman Yağmurdereli’yi bir kez daha rahmetle analım...

Asıl ayıp buydu

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