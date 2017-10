Altın Kelebek’te neden bu kadar çok aday var?

Fark etmişsinizdir, her kategoride 10’un üzerinde aday var neredeyse...

Çünkü bu yıl ödül töreninde bazı değişikliklere gittik.

Her sene ödül için yarışacak 5 aday açıklıyorduk ve her sene adayların açıklanmasıyla birlikte tartışma başlıyordu.

O niye yok, bu niye aday gösterilmedi diye...

Bu tartışmaların önüne geçmek için bu yıl değiştirdik sistemi ve her kategoride neredeyse öne çıkan her ismi ve yapımı koyduk aday listesine...

Bir de her kategori için ‘diğer’ bölümü ekledik, eğer bizim unuttuğumuz, atladığımız adaylar varsa buraya yazılsın diye...

Yani okurlar da istedikleri ismi aday olarak gösterebilecek.

Pazartesi gününden itibaren oylama başladı...

Açıklanan listede yer alan isimlerin hepsi aday adayları aslında çünkü oylama iki turlu olacak bu sene...

Pazartesi günü başlayan ilk tur oylama 16 Ekim’e kadar sürecek

Bu oylama sonunda her kategoride en çok oy alan 5 aday, Pantene Altın Kelebek için final oylamasına kalacak...

23 Ekim’de final için yarışmaya hak kazanan her kategorideki 5’er adayı açıklayacağız...

5’er aday arasındaki ikinci tur oylama ise 23 Ekim’de başlayacak ve 17 Kasım’da sona erecek.

10 Aralık’ta yapılacak törenle ödüllerine sahip olacaklar...

Geçen yıllarda jüri olarak 5 adayı doğrudan biz belirliyorduk...

Şimdi ilk tur oylamayla bunu da Hürriyet okurları belirleyecek...

İkinci tur oylamada da kazananlar belli olacak...

Tartışmaları

en aza indirmek, çok daha şeffaf olabilmek için böyle bir kararı aldık. 44. Pantene Altın Kelebek heyecanı resmen başlamış oldu.

10 Aralık’ta büyük tören gecesiyle noktalayacağız bu heyecanı.

Tören gecesi canlı olarak Kanal D, hurriyet.com.tr ve Teve2’den yayınlanacak.

Altın Kelebek Türkiye’nin en prestijli ödülü... Oylama yeni başlamasına rağmen 1,5 milyon kişi oy kullandı.

Ünlülerin fanları sayfalarında ödül töreniyle ilgili haberler paylaşıp, oylamaya katılınması için çağrı yapıyor...

Kısaca bu yıl Kelebek’e ilgi rekor düzeyde.

Oylarınızı www.pantenaltinkelebekodulleri.com adresinden kullanabilirsiniz...

Kamu vicdanında müebbet yedi bile

Emrah Serbes’le ilgili her gün yeni bir iddiaya ortaya atılıyor.

Dün Posta’da Nedim Şener, Emrah Serbes’in kazayı yaptıktan bir gün sonra İstanbul’da Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin acil servisine gittiğini ve 1.25 promil alkollü çıktığını yazdı...

2015’ten bu yana da 5 kez alkol tedavisi görmüş aynı hastanede.

Aracın içinden çıktığı söylenen viski ve bira şişeleri de cabası.

Bu işin altından senaryolara taş çıkartan daha çok olay çıkacak gibi gözüküyor.

Ne ceza alacak bilemeyiz ama Emrah Serbes’in kamu vicdanında şimdiden müebbet yediği kesinleşti...

İki yıldır cevabını bulamadığım soru

Mesut Yar, Dikkatli Bak adlı 3 dakikalık çocuk programının reyting listesinde yer almasını eleştiriyor...

“Hafta sonu dört sıra işgal etmiş ilk 100 listesinde Dikkatli Bak, haksızlık bu” diyor...

Sadece o 4 dakikalık program mı sevgili Mesut...

Yıllardır yazıyorum “TRT Çocuk’un reytinglerde yer alması diğer kanallara büyük haksızlık” diye...

Reyting neden ölçülür, reklam veren için...

Çünkü reklam veren reyting rakamına bakarak para harcar...

TRT yönetimi çok doğru bir karar vererek 1 Ocak 2016’dan bu yana TRT Çocuk kanalına reklam almıyor...

Peki reklam almayan bir kanal neden reklam veren için yapılan reyting listesinde ölçülür? İki yıldır bu sorunun yanıtını bulamadım ben...

Güvenlikten kimse şikayet etmesin

Dün Demet Akalın Las Vegas dönüşü havalimanında “Havalimanında didik didik arıyorlar ama otellerde güvenlik yoktu. Hiç bizdeki gibi değil, elini kolunu sallayan herkes nasıl içeri giriyor diye dikkatimi çekmişti” dedi...

Dün ben de aynı şeyi yazdım, Vatan Şaşmaz olayında bile Conrad’ın güvenliğini suçladık hepimiz, nasıl otele silah girdi diye...

Las Vegas’ta adam yığınak yapmış otel odasına, 10-12 tane ağır silah sokmuş kimsenin haberi yok... Bu güvenlik işinde bizde durumun abartıldığı yönünde şikayetçi olanlar çıkıyor ya bazen...

Las Vegas’taki katliama bakıp ders çıkarmalı herkes, kimse de bizdeki güvenlik önlemlerine ses çıkarmamalı...

Amerika’nın güvenlikten önce çıkartması gereken ders ise bireysel silahlanma meselesi...

Bir adama bu kadar silah satılmasından tutun da, silaha bu kadar kolay ulaşılmasına kadar her şeyi tartışıyor Amerika şimdi.