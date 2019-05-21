19 Mayıs’a hiç yakışmadı

Final Four’da iki Türk takımı mücadele ediyor, Anadolu Efes şampiyonluğa, Fenerbahçe Beko 3’üncülüğe oynuyor, Türk seyirciler tribünde birbirlerine giriyorlar...
Olacak iş değil...
Tam bir utanç manzarası...
Anadolu Efes final maçında CSKA Moskova’ya yenilirken maçın sonuna doğru Fenerbahçeli taraftarlar Ergin Ataman’a laf atıyor...
Galatasaray’ın eski hocası olarak kuyruk acıları var ya...
O da olmayacak bir şey yapıyor gidip seyirciye yanıt veriyor, iddialara göre küfrediyor...
Ağız dalaşı olarak başlayan tartışma tribünde itişme kakışmaya dönüşüyor...
Bir Türk takımı sahada Rus takımıyla şampiyonluk mücadelesi verirken, Türk taraftarlar tribünde birbirleriyle kavga ediyor...
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Avrupa basketbolunun zirvesindeki turnuvada İspanya’da yaşanan rezalete bakın...
Çıkan arbedede Yasemin Özilhan panik yaşıyor, eşi İzzet Özilhan’ı sakinleştirmeye çalışıyor...
Fenerbahçeli taraftarlar küfürler ediyor...
Araya Ali Koç girip olayları yatıştırıyor.
Neresinden bakarsanız bakın Türkiye adına
çok üzücü bir olay, hele hele 19 Mayıs’ta Türkiye’den uzak bir yerde yaşanmış olması daha da üzücü...
“Türkler böyledir işte birbirlerini yerler” diyenlerin ekmeğine yağ sürecek bir olay...
Anadolu Efes şampiyonluğu kaybetti, Fenerbahçe Beko 3’üncülüğü...
Hadi dönün memlekete, şimdi birbirimizi yemeye devam edelim...
Eurovision yayınlansa bu kadarı olurdu ancak
Türkiye 2012’den
beri Eurovision’a katılmıyor, oylama sisteminin adaletsiz olduğunu söyleyen TRT,
7 yıldır şarkıcı göndermiyor yarışmaya...
Doğal olarak yayınlamıyor da Eurovision’u...
TRT yayınlamıyor da ne oluyor, herkes Eurovision’u televizyonda izlemeye devam ediyor.
Cumartesi akşamı ben İtalyan televizyonundan canlı izledim yarışmayı.
Arkadaşımın evinde çocuklara yardım eden kadın Gürcistan televizyonundan izlemiş...
Bir başkası Alman kanalından...
Azerbaycan televizyonundan...
İzlemeyenler de internetten ve sosyal medyadan Madonna’nın şovunu...
Dansçılarının sırtlarında Filistin ve İsrail bayraklarıyla sahneye nasıl çıktığını...
Serhat’ın, San Marino adına 20’nci olduğunu...
Birinci olan Hollanda’nın performansını...
İzlandalı grubun nasıl Filistin pankartları açtığını, her şeyi ama her şeyi izlediler...
Geriye ne kaldı ki zaten...
TRT, Eurovision’u yayınlamıyor ama bütün Türkiye, Eurovision’u izlemeye devam ediyor...
Bu devirde herkes her istediği görüntüye kolayca ulaşıyor, TRT de yayınlamadığıyla kalıyor.
Madonna dürüst mü?
Madonna’ya İsrail’de yapılan Eurovision’a katılmaması için dünyanın pek çok yerinden çağrılar yapıldı...
Filistin’in, Gazze’nin çığlığını duy, protesto et ve gitme dediler...
Üstelik Madonna’ya parasını İsrail hükümeti de vermedi, Kanadalı Yahudi bir iş insanı bastırdı parayı gitmesi için...
Madonna da çağrılara kulak asmadı kalktı gitti, performansını sergiledi...
Dansçısının arkasına İsrail ve Filistin bayrakları asarak zevahiri kurtardı.
Şimdi Madonna’nın Filistin meselesine kayıtsız kalmadığı söyleniyor...
Peki Madonna dürüst mü...
Bana göre çok dürüst bir hareket değil yaptığı, altında yatan bir göz boyama olduğunu da unutmayalım.
Madonna, protesto ediyorum ve İsrail’e gitmiyorum deseydi dürüst olurdu...
Ya da İzlanda gibi sadece Filistin bayrağı açsaydı...
Hem Kanadalı iş insanından yüzbinlerce doları indir, hem durumu nasıl kurtarayım diyerek dansçıya bayrak taşıtma formülünü bul...
Buna ne paradan olayım ne kariyerden, ne yardan geçerim ne serden denir ancak...
19 Mayıs’a hiç yakışmadı
Final Four’da iki Türk takımı mücadele ediyor, Anadolu Efes şampiyonluğa, Fenerbahçe Beko 3’üncülüğe oynuyor, Türk seyirciler tribünde birbirlerine giriyorlar...
Olacak iş değil...
Tam bir utanç manzarası...
Anadolu Efes final maçında CSKA Moskova’ya yenilirken maçın sonuna doğru Fenerbahçeli taraftarlar Ergin Ataman’a laf atıyor...
Galatasaray’ın eski hocası olarak kuyruk acıları var ya...
O da olmayacak bir şey yapıyor gidip seyirciye yanıt veriyor, iddialara göre küfrediyor...
Ağız dalaşı olarak başlayan tartışma tribünde itişme kakışmaya dönüşüyor...
Bir Türk takımı sahada Rus takımıyla şampiyonluk mücadelesi verirken, Türk taraftarlar tribünde birbirleriyle kavga ediyor...
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Avrupa basketbolunun zirvesindeki turnuvada İspanya’da yaşanan rezalete bakın...
Çıkan arbedede Yasemin Özilhan panik yaşıyor, eşi İzzet Özilhan’ı sakinleştirmeye çalışıyor...
Fenerbahçeli taraftarlar küfürler ediyor...
Araya Ali Koç girip olayları yatıştırıyor.
Neresinden bakarsanız bakın Türkiye adına
çok üzücü bir olay, hele hele 19 Mayıs’ta Türkiye’den uzak bir yerde yaşanmış olması daha da üzücü...
“Türkler böyledir işte birbirlerini yerler” diyenlerin ekmeğine yağ sürecek bir olay...
Anadolu Efes şampiyonluğu kaybetti, Fenerbahçe Beko 3’üncülüğü...
Hadi dönün memlekete, şimdi birbirimizi yemeye devam edelim...
Eurovision yayınlansa bu kadarı olurdu ancak
Türkiye 2012’den
beri Eurovision’a katılmıyor, oylama sisteminin adaletsiz olduğunu söyleyen TRT,
7 yıldır şarkıcı göndermiyor yarışmaya...
Doğal olarak yayınlamıyor da Eurovision’u...
TRT yayınlamıyor da ne oluyor, herkes Eurovision’u televizyonda izlemeye devam ediyor.
Cumartesi akşamı ben İtalyan televizyonundan canlı izledim yarışmayı.
Arkadaşımın evinde çocuklara yardım eden kadın Gürcistan televizyonundan izlemiş...
Bir başkası Alman kanalından...
Azerbaycan televizyonundan...
İzlemeyenler de internetten ve sosyal medyadan Madonna’nın şovunu...
Dansçılarının sırtlarında Filistin ve İsrail bayraklarıyla sahneye nasıl çıktığını...
Serhat’ın, San Marino adına 20’nci olduğunu...
Birinci olan Hollanda’nın performansını...
İzlandalı grubun nasıl Filistin pankartları açtığını, her şeyi ama her şeyi izlediler...
Geriye ne kaldı ki zaten...
TRT, Eurovision’u yayınlamıyor ama bütün Türkiye, Eurovision’u izlemeye devam ediyor...
Bu devirde herkes her istediği görüntüye kolayca ulaşıyor, TRT de yayınlamadığıyla kalıyor.
Madonna dürüst mü?
Madonna’ya İsrail’de yapılan Eurovision’a katılmaması için dünyanın pek çok yerinden çağrılar yapıldı...
Filistin’in, Gazze’nin çığlığını duy, protesto et ve gitme dediler...
Üstelik Madonna’ya parasını İsrail hükümeti de vermedi, Kanadalı Yahudi bir iş insanı bastırdı parayı gitmesi için...
Madonna da çağrılara kulak asmadı kalktı gitti, performansını sergiledi...
Dansçısının arkasına İsrail ve Filistin bayrakları asarak zevahiri kurtardı.
Şimdi Madonna’nın Filistin meselesine kayıtsız kalmadığı söyleniyor...
Peki Madonna dürüst mü...
Bana göre çok dürüst bir hareket değil yaptığı, altında yatan bir göz boyama olduğunu da unutmayalım.
Madonna, protesto ediyorum ve İsrail’e gitmiyorum deseydi dürüst olurdu...
Ya da İzlanda gibi sadece Filistin bayrağı açsaydı...
Hem Kanadalı iş insanından yüzbinlerce doları indir, hem durumu nasıl kurtarayım diyerek dansçıya bayrak taşıtma formülünü bul...
Buna ne paradan olayım ne kariyerden, ne yardan geçerim ne serden denir ancak...