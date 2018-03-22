14 reyting n’oldu diyenlere...

“Diriliş Ertuğrul”un 19, “Sen Anlat Karadeniz”in 17, “Çukur”un 12 aldığı bir yerde Mehmed neden 14 reyting almasın?

Diğerleri kötü diye söylemiyorum, “Mehmed Bir Cihan Fatihi” de en az onlar kadar iyi olduğu için söylüyorum...

Çok iyi çekilmiş bir işti, bugüne kadar izlediğimiz en iyi savaş sahneleri vardı...

Duygusu, müzikleri, renkleri iyiydi...

Mehmed rolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun, Çandarlı’da Çetin Tekindor’un, Delibaş’ta Gürkan Uygun’un, konuk oyuncu olarak Taner Birsel’in performansları müthişti...

Daha ne olsun...

Böyle bir diziden 14 reyting almasını beklemek yanlış mı?

Ben de biliyorum zor bir günde, üç güçlü dizi karşısında 14 reyting almasının çok iddialı olduğunu...

AB grubunda 8.79 aldı, gün üçüncüsü oldu...

5 reytinge iyi denen bir dönemde bu da büyük başarı. Ama başrol Kenan, konu Fatih olunca beklenti yüksekti...

14 reyting alamadı diye bana takılacağınıza oturup üzülün, böyle büyük prodüksiyonlar ekranda karşılığını bulmazsa bir daha hiçbir yapımcı ve kanal böyle büyük işlere cesaret edemez...

Çok daha ucuz işlerin reyting yaptığı dönem başlar, olan Türk dizi sektörüne olur...

Ben girdiğim iddialarda kaybettiğim bir-iki gömleğe yanmam, Türk dizi sektörü adına üzülürüm...

Mehmed’i çekenlere de, oynayanlara da, yayınlayanlara da bir büyük alkış...

Göğsünüzü gererek ‘işte budur’ diyeceğiniz bir işe imza attınız...

Sonraki bölümlerde duygu yükseldikçe, emeğinizin karşılığını daha da çok alacaksınız...

Kötü şaka

Erkekler tuvaletine Bülent Ersoy’un çok eski tarihli fotoğrafını, kadınlar tuvaletine yakın tarihli fotoğrafını koymak da...

Bunu, “Bülent Hanım görmesin” diyerek paylaşmak da esprili bir şey değil...

Cinsiyetçiliğin daniskası...

Yakın tarihte mi yaptı bilmiyorum ama Instagram’da hikaye bölümünde bu fotoğrafı paylaşan da Meltem Cumbul...

Bu tür ayrımcılıklara karşı hassas olmasını beklediğimiz bir isim...

Hoş, her ne kadar yönetmen Semih Kaplanoğlu’na da sahnede ayrımcılık yapmış olsa da...

Ev, dekorasyon ve konut

Bundan 25 yıl önce “Dünyada niş kanalların sayısı çok fazla, günün birinde biz de sadece sağlık, spor, kadın üzerine yayın yapan kanallar olacak” diye yazardık...

Tematik kanallarımız ortaya çıkalı çok oldu, şimdi sayıları giderek artıyor.

Bunların en sonuncusu Bizimev TV oldu.

Adından da anlaşılacağı üzere sadece ev, dekorasyon ve konut üzerine yayın yapan bir kanal...

Vahe Kılıçarslan gibi ünlü isimlerin yıllardır ekranda yaptığı dekorasyon programlarının ne kadar ilgi gördüğünü biliyoruz...

Bizimev TV’nin işi sadece dekorasyonu değil, ev ve konut üzerine her şeyi kapsıyor...

35 başlıkta yüzlerce program yayınlanıyor ve hepsi yerli üretim, Türkiye’de çekilmiş programlarda oluşuyor...

Birkaç programı, tanıtımlarını izledim Bizimev TV’nin, konut sektörü bu kadar yükselmişken önemli bir açığı karşılayacaklar...

Şimdilik sadece Tivibu 20’inci kanalda yayınlanıyor, eminim ileride çok daha büyüyeceklerdir...

Buzlanarak da olsa bu fotoğraflar kullanılmamalı

Berk Oktay’ın 2 yıldır evli olduğu avukat Merve Şarapçıoğlu’nun uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Kime ne?

Yatak odasında isteyen istediği fotoğrafı çeker.

Belki Eskişehir’de dizi çeken eşine gönderiyor, belki kendine çekiyor.

Bize ne?

Kocasıyla kendisinin bileceği iş.

Tartışmamız gereken mesele tamamen mahrem hayata ait olan fotoğrafların buzlanarak da olsa yayınlanması...

Aynı şey sizin başınıza gelse, buzlanarak da olsa özel fotoğraflarınızın çıkmasını ister misiniz?