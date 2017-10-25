1 reyting kaç kişiye denk düşer söyleyeyim...



Bazı dizilerin kaç kişi tarafından izlendiğini yazdılar.

“Söz”ü 7 milyon 89 bin kişi (10.02 reyting), “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ı 6 milyon 68 bin kişi (8.48 reyting) izliyor diye liste yayınladılar.

Interpress bu rakamlara nasıl ulaştı bilmiyorum ama doğru değil...

Bunu TV eleştirmenlerinin bilmesi gerekiyordu.

Bugünkü reyting panelinde 1 reyting, tamı tamına 572.790 kişiye denk düşüyor.

Yani 10 reyting alan bir dizi söylendiği gibi 7 milyon 89 bin kişi tarafından değil, 5 milyon 727 bin kişi tarafından izleniyor.

Hangi dizi kaç kişi tarafından izleniyor diye listeler yapmaya da gerek yok.

Kaç reyting aldıysa 572.790’la çarparsın kaç kişinin izlediğini bulursun.

Hesap bu kadar basit.

Amerikan gençliğinin Türk popu yorumları...

16 milyon takipçisi olan FBE adında gençlere yönelik bir Youtube kanalı var.

Burada Teens React diye bir program yapıyorlar ve gençlere bazı görüntüleri izletip tepkilerini ölçüyorlar.

4 gün önce yüklenen son bölümde konu Türk popuydu...

Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Amerikan gençlerine Aleyna Tilki, Tarkan, Hadise ve Gülşen’in kliplerini izlettirdiler...

Bugüne kadar hiç Türkçe pop dinlemediklerini söyleyen Amerikan gençliğinin bizim popçulara yorumları şöyle oldu:

Aleyna Tilki (Sen Olsan Bari)

◊ Evet güzel... Kulağa biraz Amerikan işi gibi geliyor...

◊ Biraz Miley Cyrus’un We Can’t Stop şarkısı gibi, havuzda yüzen eşyalar filan var...

◊ Beklediğimden çok daha farklı...

◊ Danslarının çoğunda Doğu etkisini görebiliyorsun...

◊ Çok hissedemedim bu şarkıyı...

◊ Bu eğlenceli müzik gibi görünüyor.

◊ Şarkıda benzer ritimler var, basit pop ritimleri... Klibin stili de bizimkilere benziyor.

◊ Dı dıt dıtt bölümü kulağa Doğu gibi geliyor...

◊ Tüm sanatçılar böyleyse ben baya kaptırırım kendimi Türk popuna...

Hadise (Şampiyon)

◊ Direkt lise müzikali olmuş...

◊ Şarkıda bayağı şımarıklık var...

◊ Bunu beğendim bu benim favorim.

◊ Bak bu daha eğlenceli... Güzel bir ritmi var.

◊ Şu an söylemek istiyorum ama sözlerini bilmiyorum.

◊ Doğu ve Batı müziğinin karışımı bu...

◊ Kesinlikle Amerika’da bile tutabilecek bir şey bu...

◊ Koreografileri filan oldukça iyi...

◊ Bunların hiçbirini beğeneceğimi düşünmezdim.

Tarkan (Aşk Gitti Bizden)

◊ Daha kafadan sert biri olduğu anlaşılıyor. Baksana adama...

◊ Türkiye’nin Elvis’i dediniz ama kesinlikle kulağa Elvis gibi gelmiyor...

◊ Bunu kesinlikle dinleyebilirim. Aman Tanrım...

◊ Kulüp müziği gibi ve ben beğendim...

◊ Kıyafet değişimleri.. Tanrım klipteki her şey hipnotize edici.

◊ Beğendim. Biraz Dubsteep havası var.

◊ Şarkı epey enerjikti...

Gülşen (Bangır Bangır)

◊ Ben bu şarkıcıyı çok beğendim çünkü başkalarına da şarkı yazdığını söylediniz, bu onun yeteneğini gösteriyor.

◊ Görselleri sevdim. Renkler enerjik ve farklı...

◊ Sesini beğendim.

◊ Bu benim favorim olabilir...

◊ Akla takılacak bir şarkı gibi duruyor.

◊ Türk popunda epey iyi şarkılar var... Burada şarkı yapsalar

tutarlar gibi...

Para karşılığı yemeğe çıkmak

Pazar günü Meryem Uzerli’yle bir röportaj yaptım, orada söylediği bir söz yüzünden kadını neredeyse para karşılığı aşk yaşayan biri olarak ilan edecekler.

Dubai’deki işlerini sorunca Meryem son derece samimi bir şekilde, geçmişte bir şeyhle yemek yediğini söyleyiverdi.

Para karşılığı yemek yemek, Hollywood ve dünya starlarının sıkça karşılaştığı bir durumdur.

Meryem de bunu yapmış, “Terlemeden kazandığı bir para” olduğu için de sosyal sorumluluk projesine harcamış aldığı ücreti.

Bunu da tüm cesaretiyle anlatıyor.

Türkiye’de pek çok oyuncu için Dubai ve Arap dünyasında bu tür etkinlikler söz konusudur.

Kimi yapar, kimi yapmaz...

Ama bizdeki bazı kafalar, para karşılığı yemek yediyse bu iş yatağa kadar gitmiştir diye düşünüyor hemen.

İşte asıl bunlar para karşılığı her şeyi yapabilecek olanlardır.

Eşref Kolçak’tan canlı yayında özür dileyince bana ne dedi?

Eşref Kolçak geçen gün kendi kullandığı aracıyla kaza yapınca, hemen arayıp televizyonda canlı yayına bağladım...

Allah’a şükür bir şeyi yokmuş, maddi hasarlı bir kaza yaşamış.

Söylemeden telefonu kapatsaydım içim içimi yerdi: “Eşref Abi, oğlunuz Harun Kolçak’ı kaybettiğinizde ben bir yazı yazdım. Harun benim de arkadaşımdı.

O yazı bir medya eleştirisiydi ama başka yerlere çekildi, yanlış anlaşıldı ve beni sizinle karşı karşıya getirdiler. Ben 92 yaşında bir babayı asla kırmak istemem. Sizi en ufak bir şekilde üzdüysem özür dilerim” dedim...

Usta oyuncu Eşref Kolçak da şöyle dedi: “Hayretler içinde kalıyorum, ben kimseye kızmış değilim. Hem görmedim hem kati suretle size kızmış değilim, ne münasebet.”

En kısa sürede ziyaretine gidip elini de öpeceğim usta oyuncunun...

Not: Eşref Kolçak’la canlı yayında bu sohbetimizi hurriyet.com.tr’deki sayfama koydum, izleyebilirsiniz...