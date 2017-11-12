Yüksek Sesler ile Neleri Bastırıyorsunuz?

Yıllardır benim çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi insanların kendi iç seslerinden kaçmaları ve iç seslerini dinlememek için verdikleri müthiş mücadele...

Bazı insanlar sabah uyanır uyanmaz müziğin sesini sonuna kadar açıyor.

Bazi insanlar seyretseler veya seyretmeseler de televizyon açık bir şekilde evde yaşıyorlar...

Çoğu insan akşam eve gelince veya evde dinlendikleri sırada karşılarında televizyonu açıyorlar ve televizyonu izlermiş gibi karşısında oturmalarına rağmen sorsanız olan biten ile hiç bir fikirleri olmayabiliyor.

Günümüzde özellikle herkesin ellerinde telefonları, devamlı sosyal medyayı izliyor ve devamlı kendilerini dinlemekten kaçmak için başkalarını eleştirmekten veya yargılamaktan keyif alıyorlar.

Özetle çok yoğun bir şekilde herkes kendi iç sesini dinlememek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Konuşmaları esnasında çok çabuk öfkeleniyor, kırılıyor ve kıskanıyorlar...

Bunların hepsi insanlarin kendi iç seslerini, kendi benliklerini dinlemekten kaçınmalarından kaynaklanıyor.

İç ses belli bir süre sonra o kadar yükseliyor ki onu duymamak için insanlar bambaşka susturuculara yöneliyorlar...

Her şeyden önce, kendi iç sesimiz çığlıklar atmaya başlamadan önce, onu dinlemeye ve kendi öz benliğimizin anlattıklarını dinleyerek, hayatımız bambaşka bir seviyeye taşımamız gerekmektedir.

Lakin bu da susturucular ve dinlemekten kaçmakla değil, dinlemek, anlamak, hissetmek, derinlerdeki asıl sevginin gücüne ve şifasına ulaşmak ile olur.

Arınmaktan başka bir çare yoktur bazen..

Tabi en önemlisi farkındalk...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana gerçek sevgiyi yaşat...

Sizi seven bir Can...