Yeni Ayın Gücü Sizinle Olsun… Yeni Başlangıçlar Zamanı!

Uzun yıllardır Ay’ın hareketlerini mutlaka takip ederim.

Ay hareketleri okyanusları bile etkilediğine ve insan bedeninin yüzde yetmişi su olduğuna göre bizlerin de etkilenmesi kadar doğal bir şey olamaz.

Ayın sizin astroloji haritanızda kaçıncı evde olduğuna göre o gününüz farklı bir etki altında ilerliyor.

Örnek olarak özellikle birçok insan yaşadıkları kazalar, çok ciddi sorunlar ve zarar görme durumlarını ay astroloji haritalarında sekizinci evlerindeyken yaşarlar.

Sonuç olarak, ay hangi evinizde ise o günlerde öyle bir etki altında yaşıyorsunuz.

Mesela yeni ay haritanızda hangi evinizde meydana geliyorsa, özellikle o astrolojik evin temsil ettiği etki alanlarında yeniliklere adım atmak çok olumlu bir etki yaratıyor.

Tabi aynı zamanda yeni Ay hayatlarınızda genel olarak yeniliklere başlamak ve ne yaparsanız yapın, yükselerek ilerlemeniz adına çok kudretli ayrı bir güç veriyor.

Yeni ayın gücünü hayatınıza almanız sizin hayatınız için mucizeler yaratır.

Yapmanız gereken en basit ve kolay yöntem, her ay yeni ayın tarihini öğrenerek özellikle yeni başlangıçlarınızı, önemli kontratlarınızı ve uzun süre devam edecek projelerinizi yeni ay zamanında yapmak olabilir. Çok kuvvetli bir etki yarattığını göreceksiniz.

Yeni Ay gününden bir veya iki gün sonra da, aynı şekilde yapacaklarınıza başlayabilirsiniz.

Çünkü Ay yeni Ay döneminde yükselişe geçer ve dolunay tarihine kadar yükselmeye devam eder.

Dolunay tarihinde enerji doruk noktasındadır. Dolunaydaki enerjinin doruk noktasında olmasından dolayı bütün duygular daha yoğun olarak yaşanır ve dolunay zamanı yapılan bütün etkinlikleriniz de aynı şekilde yüksek enerji içinde olacaktır.

Lakin bir taraftan da dolunay zamanının yüksek enerjisi düşük enerjili insanları sarsacaktır. O yüzden dolunayın herkes için çok kolay bir dönem olduğunu söyleyemeyebiliriz.

Dolunay ile yeni ayı karşılaştıracak olursak yeni ay dönemi genel olarak herkesin çok rahat faydalanabileceği bir dönemdir.

Hepinize yeni ay döneminde şükran listelerinizi, dilek listelerinizi, niyetlerinizi ve rüyalarınızı daha fazla yazmanızı tavsiye ediyorum.

Yeni ay döneminde meditasyon, inziva ve her türlü düşünce gücü teknikleri çok daha fazla etkili olur.

Bugün 17 Ocak 2018, yeni Ay günü olduğu için hepinize bugünün enerjisinden faydalanmanızı ve bugünden sonra bütün yeni Ay’ların farkındalığında olarak yaşamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Sevdikleriniz, dostlarınız ile yanyana gelin. Beraber şifa çemberleri kurun. Enerjisi yüksek mekanlara gidin. Evinizde arndırma yapın ve kendinizi yenileyin…

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana mutlu olmam için sonsuz mucizeler yaşat…

Sizi seven bir Can…