Yaşamı dinleyin

Yaşam her an bize o kadar çok şey anlatmaya çalışıyor ki ama biz onu dinlememek için ısrar ediyoruz.

Bir işte zorluk çıkıyorsa o iş ile ilgili geliştirmeniz gereken farkındalıklar var demektir.

Farkındalıklarınızı geliştirip, oradan almanız gereken hediyeleri aldıktan sonra eğer hala akış yoksa, yani işler yolunda gitmiyorsa o zaman o işi bırakmanız gerektiği anlamına geliyor.

Eğer kalbinizden gelmiyor ve zorlanıyorsanız yapmayın...

Kendizi dinleyin ve kendi benliğinize saygı gösterin.

Bedeninizin verdiği tepkilere güvenin.

Eğer bedeniniz yapacağınız işe doğru ilerlerken hasta oluyorsa veya bedeniniz kendini kötü hissediyorsa, o zaman demek ki geri adım atmanız ve başka bir yol seçmeniz gerektiğini gösteriyor demektir.

Siz bir yolda ilerlemekte iken, her şeyin size anlatmak istediklerini dinleyin.

Ben dinledim ve bazı kararlar verdim. Yakında kararlarımı açıklayacağım.

Sizler de dinleyin ve artık kararlarınızı vermekten çekinmeyin.

“Bunu yapmazsam ve bunu bırakırsam ne olur?” diye düşünmeyin. Bir kapı kapandığında, bir çok kapı açılır. Ben geçmişte bunu deneyimledim.

Ben böyle yazıyorum ama benim hayatımda aktif olduğum çok kapı var. Lakin bunların arasında bazen bazılarını kapatmalıyım ki yeni kapıların açılmasına fırsat verip, onların hediyelerini alabileyim ve o kapıdan hayatıma girmek isteyen güzellikleri yaşamıma davet edebileyim.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana hayallerimin ötesinde mutluluklar tadacağım mucizelerini yaşat...

Sizi Seven Bir Can...