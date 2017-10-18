Uyanmayı seçiyorum...

Bugünlerde gerçek anlamda hayatımda çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşıyorum.

Her gün yeni bir keşif, her gün yeni bir farkındalık içindeyim.

Değişime direndiğim zaman hayatımın zorlandığını ve yaşamın bana verdiği mesajları dinlemeyerek ne kadar büyük hatalar yaptığımı tekrar ve tekrar görüyorum.

Bazen egomuz ve değişime karşı olan direncimizden dolayı yaşam kendimize gelmemiz için ardı ardına bize bir çok tokat vurabiliyor. Adeta “uyan uyan, kendine gel” dermiş gibi...

Ama bizler uykunun o müthiş tatlığı, daldığımız rüyanın tesiri ile uyanmamak için direniyoruz.

Ve bir gün o rüya tam olarak kabusa dönebiliyor ve artık kabustan çıkmaktan başka bir şans kalmıyor.

Önünüzde iki seçenek olabiliyor. Birincisi, kabusun içinde kaybolup gidecek ve artık karanlığın gücüne kedinizi teslim edeceksiniz. Tabi burada kastettiğim karanlık, bilinç altımızda, uyanmamıza engel olan kendi dirençlerimiz.

İkinci seçenek ise değişime açık olup, yeniyi cesaret ile alıp kabul etmeyi ve geçmişte yaşadıklarımızın hediyeleri ile bambaşka bir gerçekliğe adım atarak uyanmaya gönüllü olmak. Tabi gönüllü olmanın yanında eyleme geçmek ve tam anlamı ile uyanmak ta çok önemli...

Uyanmayı seçtiğiniz zaman yaşama güvenirsiniz.

Uyanmayı seçtiğiniz zaman geçmişi bırakırsınız.

Uyanmayı seçtiğiniz zaman kurban bilincinden çıkarsınız.

Uyanmayı seçtiğiniz zaman sizi uzaktan kontrol eden duygu ve düşüncelerden özgürleşirsiniz.

Uyanmayı seçtiğiniz zaman, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi, hırsı ve korkuyu seçmek yerine, sevgiyi, barışı, huzuru, iyiliği, mutluluğu, ilerlemeyi, eskiyi bırakarak yeniye ilerlemeyi, artık size hizmet etmeyen ve adeta sizin bataklığınıza dönüşen güvenlik alanınızdan çıkarak sağlam bir şekilde basacağınız, sizi aşağıya çekmeyen topraklara basmayı seçersiniz.

Uyanmayı seçtiğiniz zaman affedersiniz...

Uyanmayı seçtiğiniz zaman her şeyi ve herkesi, tabi en önemlisi de kendinizi kabullenir, kabullenmenin gücü ile mucizeler yaşarsınız.

Ve uyanmayı seçtiğiniz zaman, kendi gücünüzde olmayı, kendi yaşamınızın efendisi olmayı, bütün evrenin size yardım etmesine izin vermiş olmayı seçmiş olursunuz.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen kabuslarımızdan, mutluluğa, neşeye, kolaylığa ve sevginin gerçekliğine uyanmamızı sağla...

Sizi seven bir Can...