Türkiye’de astrologlar ve astroloji...

Çocukluğumdan bu yana her daim astroloji benim ilgili alanım oldu.

Genç yaşlarımdan itibaren astroloji ile ilgili kendimi geliştirmeye gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bir çok eğitim aldım va hala kendimi daha da çok geliştirmeye devam ediyorum.

Çünkü ben öğenmenin ve kendini geliştirmenin sonu olmadığına inanıyorum. Doktorlar bile bazı alanlarda uzmanlaşıyorlar, profesör oluyorlar ama profesör olmalarına rağmen kendi alanlarında ki yenilikleri takip ediyor ve eğitim almaya devam ediyorlar.

Tabi bu profesörler sadece bir alanda uzmanlaşıyorlar çoğunlukla. Çünkü tıp dediğimiz zaman bir insan ömrü bin yıl olsa da her birisi alan için profesör olunamayacak kadar geniş bir dünya.

Astroloji de aynen böyle. İnanılmaz geniş bir bilgi hazinesi var. Türkiye’de birbirinden değerli bir çok astrolog var.

Bunlar dan bahsedecek olursak;

Oğuzhan Ceyhan

Benim çok sevdiğim Türkiye’nin 30 yıllık, sayılı astrologlarından biri Oğuzhan Ceyhan. Oğuzhan Ceyhan’ı çok sevmemin ve beğenmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi, gerçekten çok erdemli bir öğretmen olması. Öğrencilerini müthiş şekilde destekliyor. Kimseyi yargılamadan çok saygılı bir şekilde yaklaşıyor. Ve Karma Astrolojisi adı ile gerçekten çok derin bir bakış açısı ile çalışıyor. O yüzden çok saygı duyuyorum.

Elvan Yarma Ün ( Tarot ve Astroloji )

Oğuzhan Ceyhan’ın öğrencilerini öne çıkarması gerçekten çok bilinen birşeydir. Mesela tarot ile astroloji’yi bir uyum içinde anlatan ve tarot ve astrolojiyi birleştirerek çalışmalar yapan Elvan Yarma Ün’ün tarzını, anlatımını da çok beğeniyorum.

Elvan’ın 1 Kasım ‘da Astroloji ve Tarot semineri verecekmiş. Bu yazıyı yazarken onun bu seminerin olduğunu görünce yazmadan da edemedim. Elvan Yarma Ün’ facebook sayfasını mutlaka takip etmenizi çok tavsiye ediyorum. Çünkü hergün çok şirin, anlaşılır ve bilgi dolu paylaşımlarda bulunuyor.

Billur Kalkavan’ın internet kanalında özellikle astroloji ile ilgili bir çok farklı değerli astrologtan, birbirinden değerli paylaşımları bulabiliyorsunuz.

Bunun ile ilgili de Billur TV’nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğine ve insanlara çok değerli bilgileri ‘laştırarak ışık olduklarına inanıyorum. Billur Kalkavan ile Oğuzhan Ceyhan’ın Billur TV’de ki programına bende katılmıştım.

Hakan Kırkoğlu

Hakan Kırkoğlu da Türkiye’nin çok değerli önde gelen isimlerinden bir tanesi. Kendisi ile tanışma şansım olmadı ama hep çok pozitif şeyler duydum. Çünkü Türkiye’de bazı çok ünlü astrologlar var ama astroloji bireysel çalışmalarının ne kadar yüzeysel ya da zayıf olduğunu görüyorum. Yüzlerce kişiye eğitim veren kitapları olan, hatta yurtdışından önemli hocalar getiren astrologlar olmalarına rağmen astrolojinin en temel inanışlarına, derinliğine, farkındalığına inanmayan ve ben öyle şeylere inanmıyorum diyerek beni şok eden astrologlar da var. Hakan Kırkoğlu onlardan bir tanesi değil tabii ki. Hakan Kırkoğlu için hep çok övgü dolu cümleler duydum. Bir gün evren bizi de mutlaka yan yana getirecektir.

Barış İlhan

Barış İlhan’ı özellikle 15 yaşımdan bu yana, yani 18 senedir kitapları ve yayın evinden dolayı biliyorum.

Kendisi aynı zamanda, İlhan Yayınevinin sahibi. Çok güzel yayınları ve birbirinden güzel kitapları insanlara ulaştırıyor. Ayrıca Türkiye’nin çok değerli ve önde gelen astroloji hocalarından bir tanesi Barış İlhan.

Ayşen Tok

Son dönemde benim ilgimi çeken isimlerden bir tanesi de Ayşen Tok. Kendisinin ‘Ketu’ isimli çok güzel ve kapsamlı bir de kitabı var. Özellikle Vedik Astroloji hakkında kendini geliştirmek isteyen insanlara çok tavsiye ediyorum. Kendisi ile hiç tanışmadım. Facebook sayfasına baktığım zaman siyasi bir bakış açısının olduğunu gördüm. Açıkcası astroloji üstünde insanlar çalıştıkça, aşırı sağ yada sol gibi bakış açıları törpülenir. Çünkü her şeyin nedenleri astroloji haritalarda net bir şekilde görülür. Astroloji öğrendikçe ve insanların astroloji haritalarına baktıkça ciddi anlamda yargılarım azaldı. Ayşen Hanım’ın yazdığı yazılar ve kitabından çok bilgili olduğunu görüyorum. Bir gün kendisi ile de tanışmayı çok isterim. Kendisinin ismini yeni duymama rağmen çok değerli bir astrolog olduğunu düşünüyorum.

Daha pek çok sayıda değerli astroloji uzmanı var. Lakin bugün ki yazımda bu kadarından bahsedebileceğim. Ben özellikle karma ve vedik astroloji alanları ile çok ilgileniyorum. Bana daha derin geliyor. Tabi yorumlayan insanlar çok önemli. Çünkü her ne kadar astroloji eğitimi iyi olursa olsun, isterse astroloji konusunda Ordinaryüs olsun, eğer kişinin kendisi negatif bakış açısına sahipse karşısındaki kişiyi çok olumsuz yönde etkileyebilir.

İnsan bilgisiz olabilir. Ama kıskanç, kötü, yargılayıcı, saldırgan veya karalayıcı olmamalı. Tabi bunları bilgili olduğunu, Hindistan’dan en yüksek eğitimleri aldığını söyleyen insanlar yaptıklarında, gerçekten şaşırıyorum. Hayatta bir gerçek var. Yargılarsan yargılanırsın...

You Tube kanalımda Ay burcuna göre, ev ev gezegenlerin geçişlerini anlatmaya başladığımdan bu yana, insanlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sizlerle paylaşmamı, anlatmamı veya yazmamı istediğiniz her şeyi lütfen bana iletin.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen her şeyin temelinde sevginin varlığının olduğunu kolaylıkla görebilmemi sağla...

Sizi seven bir Can...