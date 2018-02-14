Sevgililer Günü, Güneş Tutulması Ve Savaş Yıldızı

1. Savaş Yıldızının Etkisi

2. 15 Şubat Güneş Tutulması

3. Sevgililer Gününün Gücü

4. Para parayı, sevgi de sevgiliyi çeker

Yaşamın içinde hiçbir şey tesadüf değildir. Tam sevgililer günü zamanında Mars’ın savaş yıldızı ile birleşimi bu süreçte bir çok sevgililerin biraz gergin sınavlardan geçeceğini gösteriyor.

Ayrıca hemen ertesi gününde Güneş tutulmasının olması da çok ayrı bir anlam taşıyor.

Sevgililer günü bazılarımız için çok büyük bir mutluluk, bazılarımız için ise büyük bir eksiklik duygusunu barındırıyor.

Mutluluğu yaşayanların da, eksiklik duygusu yaşayanların da aslında keşfetmesi gereken en önemli etken sevgilinizin olup olmadığı değildir. Keşfedilmesi ve tam olarak içselselleştirilmesi gereken en önemli etken, gerçek sevgiyi algılamaya ve sevginin değerini anlamaya kendini açmaktır.

Çoğu insan seviyorum dediği zaman aslında gerçek sevgiden bi haber bir durumda.

Yaşadığımız dönemde sevilebilmek için insanlar; güzel olmalı, yakışıklı olmalı, zengin olmalı, başarılı olmalı, iyi bir üniversite mezunu olmalı yada büyük başarılar elde etmeli, iyi para kazanmalı, sağlıklı olmalı, karnı kaslı, kalçası kalkık, göğüsleri büyük, dudakları kalın, yüzü altın üçgen kuralına uygun, vücudunda simetri olmalı, 90 60 90 olmalı, şık giyinmeli, altında lüks arabası olmalı, evi olmalı, mümkünse güçlü ve etrafında çalışanlar olmalı, bizim ailemizin kabul ettiği bakış açılarına ve yargılara uygun olmalı v.s.... Bu liste uzayarak devam eder.

Çoğu anne, baba çocuklarını her ne olursa olsun sevmeye devam eder. Aslında burada kendi soylarının ve nesillerinin devam etmesi beklentisi de vardır. Lakin bazı aileler çocuklarının kendi bakış açılarına uyması, yargıları ile hareket etmesi, onların kurallarına uyması, beklentilerini karşılaması gibi uzun bir listenin beklentisi içindedirler.

Sevgi beklenti gerektirmez. Beklentinin olduğu yerde sevgi yoktur.

Sevgililer gününde hepimiz ilk önce sevgiyi keşfetmeli, yaşamın kendisi ile sevgili olmalıyız. Kalbimizdeki sevgiye ulaşmalı, sevginin birinin başka birine karşı değil yaşamın ta kendisine karşı duyulan bir duygu olduğunun farkına varmalıyız.

Kalbinizde sevgiyi gerçek anlamı ile hissettiğiniz zaman, sadece bir kişiye karşı değil, herkese ve her şeye karşı sevgi duyarsınız.

Çünkü sevgi birliğin ta kendisidir.

Sevgililer gününün hemen ertesinde Güneş tutulmasının olması ve aynı zamanda Mars’ın savaş yıldızı ile beraber bulunması, bu zamanın içinde yokluk duygusu yerine varlık duygusuna yönelenlere hediyeler vereceğinin işaretidir.

Yani benim sevgilim yok, sevgilim istediğim gibi değil, şu eksik, bu eksik veya şöyle olsaydı gibi memnuniyetsizliklerin ötesine geçerek, sahip olduğunuz herşeyin pozitif enerjisini ortaya çıkartarak şükran duyduğunuz zaman, mucizeler yaşayabileceğinizi gösteriyor.

Aynı zamanda doğaya, hayvanlara, ailenize ve sevdiklerinize karşı duyduğunuz tüm sevgileri yükselterek ve yaşayarak, hayatınıza varlık duygusu ile müthiş bir sevgililik ilişkisi çekebilirsiniz.

Paranın parayı çektiği gibi içinde sevgiyi yaşayan, seven ve tüm sevilmelerini şükran ile karşılayan her insan da hayatına çok daha fazla sevgiyi ve sevgililik enerjisini çeker.

Sevgide kalın sevgiliyi çekin.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen bana sevginin tüm mutluluklarını, güzelliklerini ve neşesini yaşat...

Sizi seven bir Can...