Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Can Aydoğmuş>Otoyollarda cinayet var... Artık bunun bitme vakti geldi...
"Can Aydoğmuş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Can Aydoğmuş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş

canyaziyor@gmail.com

Otoyollarda cinayet var... Artık bunun bitme vakti geldi...

15 Kasım 2017

Herkesin vicdanına sesleniyorum...

Son dönemde Satürn’ün yaptığı geçiş hepimiz için büyük sınavları ve öğretileri ortaya çıkartıyor.

Geçen gün bir takside yolculuk yaparken yolun bir yanında her yerin kan içinde olduğunu gördüm.

“Bu da nedir?” dediğim anda, taksici bana dönerek insanlar evlerine geri dönmesin diye kedilerini ve köpeklerini getirip otoyola bırakıyorlar dedi.

Kulaklarıma inanamadım!

Taksicinin anlattığına göre, köpek ve kedileri buraya bırakmaları ile beraber, otoyolun ortasında kalan canlılar karşıya geçmeye çalışırken onlara bir araba çarpıyor ve ardından yaralanan canlılara diğer arabalar da hiç  acımadan, frene dahi basmayı düşünmeden ve durmadan, hatta onları görünce direksiyonu diğer tarafa kırma gereği duymadan kedi ve köpeklerin üstünden geçiyorlarmış! Hiç kimse bu canlı yaralanmış yardım edeyim demiyormuş.

Burada vicdan, sevgi, insanlık ve farkındalıktan eser yok.

Bunu yapan insanlar, daha sonrasında hayatlarında acı çektiklerinde neden bunlar benim başıma geliyor demesinler!

Farkındalığı olan bir insan kedi ve köpeklerin insanların can dostu ve son derece empatik, duygusal varlıklar olduklarını bilir.

Bunu yapan insanların hiç bir din, ilim ve inançta yerleri yok.

Bütün otoyollara kameralar konulmalı ve bunu yapan insanlar bulunarak en ağır şekli ile cezalandırılmalıdır.

Aynı şekilde ormanlara köpekleri bırakarak ölüme terk eden insanlar da cezalandırılmalıdır.

Bu konu benim canımı en derinlerden yakarken, çok değerli Ayşe Arman’ın Tanem Sivar ile yaptığı röportajı okudum ve gerçekten şaşkınlık içinde kaldım.

Bütün bu olayların hepsinin eş zamanlı ortaya çıkmasının bence bir nedeni var...

ARTIK BUNUN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin büyük bir duyarlılık göstererek muhteşem bir olaya imza atmış ve sahipsiz hayvanların öldürülmesini kabahat sayan yasanın, kasten öldürme olarak değiştirilmesi için yasa teklifini vermiş.

Yasa teklifini Twitter hesabından da paylaşan Gürsel Tekin mesajında, “Hayvanlar mal değil, candır” şeklinde yazmış...

Bu haberi okuduğum zaman da çok mutlu oldum. Bu yazıyı yazarken çok sevdiğim bir dostumla telefonda konuştuk. Kendisinin sayesinde size çok yakında müjdeli, çok güzel haberler de yazmayı heyecanla bekliyorum...

Bundan çok uzak değil, daha 1920 yıllarında Dünya’dan kölelik sistemi tam olarak kaldırıldı ve o zamana kadar insanların farkındalığı şu an ki noktada değildi.

Gelecek nesiller de kedilere, köpeklere ve evcil hayvanlara yapılanları tarihte dehşete kapılarak okuyacaklar...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen kedi, köpek ve tüm evcil hayvanlar ile ilgili kolektif bilincin farkındalığının yükselmesini sevgi, kolaylık ve alan hızı ile sağla...

Sizi seven bir Can...

 

 

 

 

X
﻿
Can Aydoğmuş Can AydoğmuşTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri