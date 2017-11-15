Otoyollarda cinayet var... Artık bunun bitme vakti geldi...

Son dönemde Satürn’ün yaptığı geçiş hepimiz için büyük sınavları ve öğretileri ortaya çıkartıyor.

Geçen gün bir takside yolculuk yaparken yolun bir yanında her yerin kan içinde olduğunu gördüm.

“Bu da nedir?” dediğim anda, taksici bana dönerek insanlar evlerine geri dönmesin diye kedilerini ve köpeklerini getirip otoyola bırakıyorlar dedi.

Kulaklarıma inanamadım!

Taksicinin anlattığına göre, köpek ve kedileri buraya bırakmaları ile beraber, otoyolun ortasında kalan canlılar karşıya geçmeye çalışırken onlara bir araba çarpıyor ve ardından yaralanan canlılara diğer arabalar da hiç acımadan, frene dahi basmayı düşünmeden ve durmadan, hatta onları görünce direksiyonu diğer tarafa kırma gereği duymadan kedi ve köpeklerin üstünden geçiyorlarmış! Hiç kimse bu canlı yaralanmış yardım edeyim demiyormuş.

Burada vicdan, sevgi, insanlık ve farkındalıktan eser yok.

Bunu yapan insanlar, daha sonrasında hayatlarında acı çektiklerinde neden bunlar benim başıma geliyor demesinler!

Farkındalığı olan bir insan kedi ve köpeklerin insanların can dostu ve son derece empatik, duygusal varlıklar olduklarını bilir.

Bunu yapan insanların hiç bir din, ilim ve inançta yerleri yok.

Bütün otoyollara kameralar konulmalı ve bunu yapan insanlar bulunarak en ağır şekli ile cezalandırılmalıdır.

Aynı şekilde ormanlara köpekleri bırakarak ölüme terk eden insanlar da cezalandırılmalıdır.

Bu konu benim canımı en derinlerden yakarken, çok değerli Ayşe Arman’ın Tanem Sivar ile yaptığı röportajı okudum ve gerçekten şaşkınlık içinde kaldım.

Bütün bu olayların hepsinin eş zamanlı ortaya çıkmasının bence bir nedeni var...

ARTIK BUNUN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin büyük bir duyarlılık göstererek muhteşem bir olaya imza atmış ve sahipsiz hayvanların öldürülmesini kabahat sayan yasanın, kasten öldürme olarak değiştirilmesi için yasa teklifini vermiş.

Yasa teklifini Twitter hesabından da paylaşan Gürsel Tekin mesajında, “Hayvanlar mal değil, candır” şeklinde yazmış...

Bu haberi okuduğum zaman da çok mutlu oldum. Bu yazıyı yazarken çok sevdiğim bir dostumla telefonda konuştuk. Kendisinin sayesinde size çok yakında müjdeli, çok güzel haberler de yazmayı heyecanla bekliyorum...

Bundan çok uzak değil, daha 1920 yıllarında Dünya’dan kölelik sistemi tam olarak kaldırıldı ve o zamana kadar insanların farkındalığı şu an ki noktada değildi.

Gelecek nesiller de kedilere, köpeklere ve evcil hayvanlara yapılanları tarihte dehşete kapılarak okuyacaklar...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen kedi, köpek ve tüm evcil hayvanlar ile ilgili kolektif bilincin farkındalığının yükselmesini sevgi, kolaylık ve alan hızı ile sağla...

Sizi seven bir Can...