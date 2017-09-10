Kabalık erdem, laubalilik samimiyet, dobralık saldırı değildir!!!

Günümüzde televizyon programlarında insanlar daha saldırgan olan ve bağırıp, çağırıp, karşısında ki insanların deyim yerindeyse canına okuyan kişileri çok beğeniyorlar.

Daha sakin, uyumlu, erdemli, kibar ve nezaket sahibi insanlar aciz ve zavallı olarak görülürken, saldırgan, kaba ve laubali olan pek çok kişi güçlü olarak görülüyor.

“Çok dobra kadın” denilen insanların samimi ve kendisini doğrulukla ifade ettiğini düşündüren kişilerle, karşılaştığınız zaman o çok dobra denilen kadın‘ın son derece laubali ve kaba olduğunu görüyorsunuz.

İşin özetinde kavramlar ile ilgili bir karmaşa var. Dobralık, laubalilik ve kabalık değildir.

Hayatın içinde güçlü olan insanlar çevrelerindeki kişilere saldıran, kalp kıran, agresif ve uyumsuz insanlar değildir.

İnsanlar muhtemelen televizyon izlerken veya dışarda böyle saldırgan insanları gördükleri zaman, hoşlarına gitmesinin bir nedeni belki de kendi içlerinde ki agresyonlarını ve öfkelerini bu yol ile karşılarında görerek bundan hoşnut olmalarından kaynaklanıyor olabilir.

“Hakkını savunacaksın”, “Kimseye papuç bırakmam” gibi söylemler sokaklarda ve televizyonlarda havalarda uçuşuyor.

Yaşamın içinde belli bir kademeye çıkmış, entellektüel seviyede olanlar, belli görgü ve terbiye kurallarına sahip kişiler ile, günümüzde bazı tv programlarında, yapmacıklık ve doğal hayattan kopukluk olarak gösterilerek dalga geçiliyor.

Kimin gerçekliği? Kime göre gerçek? Hangi evrenin ve hangi yaşamın gerçekliği?

Bütün çevrelerin ve insan yaşamının gerçekliği ve kendilerine göre tutumları birbirlerinden farklıdır.

Siz başka bir insanın bedenine girerek onun gözlerinden baksanız bambaşka bir dünya’yı görmeye başlayabilirsiniz.

İnsanları yargılamak, kalplerini kırmak, onların zayıf yanlarını ortaya çıkarmak son derece kolay ve erdemden uzak hareketlerdir.

Belki de insanoğlunun beyninde bunu bize yaptırmaya zorlayan bir bölüm var. Aynı davranışı karşımızda gördüğümüz zaman kendi içimizdeki bu saldırgan ve hayatta kalmak için mücadele verilip savaşılmasına gerek duyalan yan memnun oluyor.

Lakin geldiğimimiz bu yüzyılda artık erdemli insanlar, hayatta mutlu oluyor, erdemli insanlar yükseliyor, evren erdemli insanları destekliyor ve seviyor.

Peki erdemli insan nasıldır?

Sevginin kaynağının gücü, lütfen benim tam olarak erdemli bir insan olmamı kolaylıkla sağla...

Sizi seven bir Can...