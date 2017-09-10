Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Can Aydoğmuş>Kabalık erdem, laubalilik samimiyet, dobralık saldırı değildir!!!
"Can Aydoğmuş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Can Aydoğmuş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş

canyaziyor@gmail.com

Kabalık erdem, laubalilik samimiyet, dobralık saldırı değildir!!!

10 Eylül 2017

Erdemli insanın güzelliğinden herkese merhaba...

Günümüzde televizyon programlarında insanlar daha saldırgan olan  ve bağırıp, çağırıp, karşısında ki insanların deyim yerindeyse canına okuyan kişileri çok beğeniyorlar.

Daha sakin, uyumlu, erdemli, kibar ve nezaket sahibi insanlar aciz ve zavallı olarak görülürken, saldırgan, kaba ve laubali olan pek çok kişi güçlü olarak görülüyor.

“Çok dobra kadın” denilen insanların samimi ve kendisini doğrulukla ifade ettiğini düşündüren kişilerle, karşılaştığınız zaman o çok dobra denilen kadın‘ın son derece laubali ve kaba olduğunu görüyorsunuz.

İşin özetinde kavramlar ile ilgili bir karmaşa var. Dobralık, laubalilik ve kabalık değildir.

Hayatın içinde güçlü olan insanlar çevrelerindeki kişilere saldıran, kalp kıran, agresif ve uyumsuz insanlar değildir.

İnsanlar muhtemelen televizyon izlerken veya dışarda böyle saldırgan insanları gördükleri zaman, hoşlarına gitmesinin bir nedeni  belki de kendi içlerinde ki agresyonlarını ve öfkelerini bu yol ile karşılarında görerek bundan hoşnut olmalarından kaynaklanıyor olabilir.

“Hakkını savunacaksın”, “Kimseye papuç bırakmam” gibi söylemler sokaklarda ve televizyonlarda havalarda uçuşuyor.

Yaşamın içinde belli bir kademeye çıkmış, entellektüel seviyede olanlar,  belli görgü ve terbiye kurallarına sahip kişiler ile, günümüzde bazı tv programlarında, yapmacıklık ve doğal hayattan kopukluk olarak gösterilerek dalga geçiliyor.

Kimin gerçekliği? Kime göre gerçek? Hangi evrenin ve hangi yaşamın gerçekliği?

Bütün çevrelerin ve insan yaşamının gerçekliği ve kendilerine göre tutumları birbirlerinden farklıdır.

Siz başka bir insanın bedenine girerek onun gözlerinden baksanız bambaşka bir dünya’yı görmeye başlayabilirsiniz.

İnsanları yargılamak, kalplerini kırmak, onların zayıf yanlarını ortaya çıkarmak son derece kolay ve erdemden uzak hareketlerdir.

Belki de insanoğlunun beyninde bunu bize yaptırmaya zorlayan bir bölüm var. Aynı davranışı  karşımızda gördüğümüz zaman kendi içimizdeki bu saldırgan ve hayatta kalmak için mücadele verilip savaşılmasına gerek duyalan yan memnun oluyor.

Lakin geldiğimimiz bu yüzyılda artık erdemli insanlar, hayatta mutlu oluyor, erdemli insanlar yükseliyor, evren erdemli insanları destekliyor ve seviyor.

Peki erdemli insan nasıldır?

Sevginin kaynağının gücü, lütfen benim tam olarak erdemli bir insan olmamı kolaylıkla sağla...

Sizi seven bir Can...

X
﻿
Can Aydoğmuş Can AydoğmuşTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri