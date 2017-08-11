John of God 'da farkındalıklar 1

Şu an Brezilya'da Dünya’nın en ünlü mucizevi isimlerinden biri John of God'un yanındayım.

Burada günlerdir derin farkındalıklar yaşıyorum.

Hayatımızın içinde aslında şikayet ettiğimiz veya bizi mutsuz eden pek çok faktörün hayatımızı nasıl geliştirdiğini ama egomuzu rahatsız ettiği için mutsuz olduğumuzu fark ediyorum.

Tabi egomuz derken de “aslında bütünün bir parçası değil de sanki kendi başımıza bir bireyiz” illüzyonunu yaşamamızdan bahsediyorum.

Tabi kendi başımıza bir birey olduğumuzu düşündüğümüz zaman korkuyoruz, korkumuz bizde acı yaratıyor, o acının üstüne geçmek için öfkeye kapılıyoruz ve öfkenin sonucunda vicdan mekanizmamızın rahatsız olacağı pek çok adım atıyoruz.

Sonra vicdan mekanizmamız kendini rahatlatmak için hayatımıza sorunlar,acılar,hastalıklar,maddi manevi sorunlar çekerken, biz de “neden bunlar benim başıma geliyor?” diye soruyoruz.

Eeee sorduğumuz zaman da evren boş durur mu? Bize cevapları vermeye başlıyor...

Ama biz cevapları görmeye kapalı olduğumuz zaman, olay bir çember şeklinde karanlık bir tünelde devam ediyor... Ta ki benim artık ışığa ihtiyacım var diyene kadar...

Işığı istediğiniz zaman ufak bir ışık yanıyor. Bu ışık yetmez çok daha fazla ışığa ihtiyacım var diyorsunuz. Ve daha fazla ışık geliyor. Işıkla beraber görmeye başlıyorsunuz...

Gördükçe farkındalık artıyor... Farkındalık arttığı zaman o tünelden çıkmaya ve illüzyondan özgürleşmeye başlıyorsunuz.

Lakin bazı insanlar için doğal hayat illüzyon olduğu ve aileleri de o illüzyonda yaşadığı için bunu terk etmek istemiyorlar.

Çünkü yalnız olacaklarını ve başkaları ile bağlarının kopacağını düşünüyorlar.

Peki ya başkası diye bir şey yoksa ?

Sevginin kaynağı lütfen farkındalığımı çok daha fazla artır ve bu farkındalıkla hayallerimin ötesinde mutlu olmamı sağla...

Sizi seven bir Can...