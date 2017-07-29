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Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş

canyaziyor@gmail.com

İzin verin yaşam sizin için yapsın

29 Temmuz 2017

Bodrum'un güzelliklerinden herkese merhaba... 

Tayland seyahatimden döndükten bir gün sonra meditatif bir inzivaya, diğer yandan da bir kişisel gelişim sürecine dahil oldum. 

 

Şu an Bodrum'un büyülü dağlarının tepesinden bakarken yaşamsal sistemime dair derin farkındalıklar yaşıyorum. 

 

Tabi hayatta ilk önce olduğunuz anda ve yerde, tüm enerjiniz ile olduğunuz zaman gerçek anlamda fayda elde edebiliyorsunuz. 

 

Buraya ilk geldigim zaman bir baktım ki aslında burada değilim. Bir parçam Tayland'da, bir parçam Brezilya'da, bir parçam İstanbul'da, bir parçam sosyal medyada bana sorular soran insanlarda... 

 

Bu farkındalık ile beraber hemen bütün parçalarımı Bodrum'da kendimde topladım. 

 

“Kendi merkezimde merkezlenmeye niyet ediyorum...Kendi merkezimde merkezleniyorum. 

 

Tamamen tüm dikkatimin, düşüncelerimin şu anda olmasına niyet ediyorum. Herşeyi oldukları yerde bırakıyorum. 

 

Evrene, sisteme, yaşama ve akışa güveniyorum... 

 

Herşeyi tamamen akışa bırakıyorum...

 

Akışa Güveniyorum... “

 

Cümlelerini tekrarlayarak tüm dikkatim, düşüncelerim ve duygularım ile burayı yaşamaya başladım. Ve o an, sizinle bu cümleleri ve bu deneyimimi paylaşmamın çok önemli olduğunu düşündüm. 

 

Tabi diğer bir teknik, olduğunuz yerde ayağa kalkarak bütün aklınızdaki konuları ve her türlü sıkıntılarınızı, her şeyi hissedip , hepsini tamamen sisteme ve akışa teslim ediyorum demek. Sistem benim yerime hepsi ile ilgilensin dedikten sonra “şimdi mutluluğa, neşeye, sevgiye, şifaya, bolluğa, berekete, zenginliğe ve huzura adım atıyorum” diyerek koskocaman büyük bir adımı geriye doğru atmak ve o noktada her şeyi bırakarak o huzuru hissetmek. Çok etkili bir tekniktir. Ben bunu yoğun dönemlerimde özellikle her akşam eve geldiğim zaman yaptım ve çok faydasını gördüm. 

 

Siz de mutlaka deneyin. Çünkü çok önemli bir gerçek te ancak siz bıraktığınız zaman yaşamın sizin için bir şeyler yapmaya başladığı... 

Bırakın mutluluk olsun... 

 

Sevginin kaynağının gücü, lütfen benim tamamen anda yaşamama destek ol... 

 

Sizi seven bir Can...

 

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