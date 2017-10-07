Hacklendim: Herşeyden öğrenecek çok şey var...

Bu hafta Çarşamba günü sabahı çok ilginç bir rüya gördüm. Rüyamda bir arkadaşımın evine geliyordum. Ve eve girdiğim zaman çok derin ve büyük bir sudan gelen bir yılan bana doğru geliyordu.

Uyandığım zaman yılanın yok olduğunu hayal ettim ve bu görüntüyü zihnimde yaktım.

Aynı gün akşamı bir arkadaşımın evinin kapısının önüne gelirken telefonuma bir msj geldi. Mesaj Instagram‘dan gelmiş gibiydi. Mesajda hesabımın benim olduğunu onaylamazsam kalıcı olarak kapatılacağı söyleniyordu ve mesajın içinde bir link vardı. Linke bastığım zaman karşımdaki sayfa aynı Instagram’ın sayfasıydı. O sayfadaki yere kullanıcı adımı ve şifremi girdiğim anda hesabıma giremedim. Geri çıktım, telefonumdaki uygulamadan hesabıma girdim ve şifreme yenileme istedim. e-posta adresime yenileme geldi ama bu seferde şifreyi değiştiremiyordum. Derken hesabım elimden gitti.

Instagram hesabımdaki e-postam üst düzey korumaya sahip olmasına rağmen, aynı zamanda telefon numaramın da Instagram hesabımda kayıtlı olmasına karşın yine de hesap gitti.

İnanamadım. Çünkü normalde telefonuma ve e-postama değiştirebilmek için onay gelmesi gerekiyor ama bu fishing denilen bir sistem ve hiçbir şey yapamadım.

Tabi ilk başta bayağı dehşete kapıldım çünkü sonuç olarak benim Instagram hesabım çok uzun yılların emeği ve çabası ile şuan ki konumuna geldi. Çevremdeki bazı insanlar geri alamazsın dediler, demeyenler de o enerjiyi çıkardı ama ben hayır, geri alacağım dedim.

Enerjisel çalışmalar, olumlamalar, temizlemeler, iç görüler ve daha neler neler...

Bu sırada başka bir Instagram hesabımdan kendi hesabıma yazdım. Hackleyen kişi ile o sayede konuştum. Ona da bu bilgisini bir işe girerek orada kullanabileceğini, aksi halde bu şekilde insanların olumsuz enerjisini, bedduasını alarak hayatında çok büyük acılar yaşamasına neden olabileceğini de yazdım. Neyse, özetle bana bedavaya geri vermeye niyetli değildi.

Bu sırada sağolsun, Doğan TV‘nin Instagrama benim tanınmış birisi olduğumu ve beni tanıdıklarını yazarak durumu anlatmalarının üzerine, hackleyen kişi Instagram hesabımın adını değiştirmiş ve kullandığım isimle başka bir hesap daha açmış olmasına rağmen hepsini kontrol altına alınarak Instagram hesabım olduğu hali ile bana geri verildi.

Bu arada şunu da söylemek istiyorum, Seren Serengil ve pek çok sayıda Instagramı hacklenen ünlü isimler hesabını geri alamadı.

İlginç olan benimle aynı gün Billur Kalkavan’ın Instagram hesabı da hacklenmiş. Ve beni hackleyen aynı kişi tarafından. Ben hesabı geri aldıktan sonra Instagram hesabımın instastory bölümünden hesabımı hackleyen arkadaşa çok teşekkür ettim. Onun sayesinde bu süreçten çok şeyler öğrendim ve hediyeler aldım.

Karşınıza çıkan her insana ve her duruma bir öğretmen gözü ile baktığınız zaman evren size hediyelerini sunuyor.

Neler mi Öğrendim ? Yarın devam edeceğim...

Sevginin kaynağının gücü, lütfen her an sevgiyi yaşamamı sağla.

Sizi seven bir Can...