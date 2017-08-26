Bayramda Merkür ters dönerse ...

Merkür ters döndüğü zaman yarım kalan işleri halletmek için muhteşem bir zamandır.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilir. Ben uzun yıllardır Feng Shui ile yaşıyorum. Merkür’ün ters döndüğü dönemde evinize Feng shui yapmanız için harika bir fırsat mesela.

Pek çok insan bayram dönemlerinde özellikle tatile gitmeyi istiyorlar. Otellere gidiyor veya şehir dışında çeşitli turlara katılıyorlar. Yurtdışına da giden önemli bir çoğunluk var. Önemli bir çoğunlukta bayramda evlerinde olacaktır.

Belki bu sefer hali hazırda programınızı yapmış olabilirsiniz. Lakin birdaha ki sefere mutlaka bu söylediklerimi uygulamayı deneyin.

Pek çok insanın özellikle kısacık bir tatil arasında bile hemen bir yerlere gitmek istemesi, genel olarak içine bakmak istememek hali ile çok paraleldir. Lakin inziva tatilleri başka bir deneyim. Aslında içimize bakmayarak kaçtıkça, gittikçe içsel kaosumuz büyür.

Evlerimiz de bizlerin içsel yaşamını temsil ettiği için özellikle onlara bakmak ve her bir ayrıntısı ile ilgilenmek hayatımızda müthiş değişim ve dönüşümler yaratabiliyor.

Bayram döneminde sevdikleriniz ile sevginin gücünü yaşamanızın yanında mutlaka yarım kalan işlerinizi tamamlayın.

Elbette bu yarım kalan işlerinizin en başında da evinizi düzenlemeniz geliyor. Hatta evinize güzel bir detoks yaparsanız ve feng shui uygularsanız olağanüstü olur. Çünkü Feng Shui’ye göre eviniz ve yaşam alanlarınız bütün hayatınızdaki konuları, bedeninizi ve yaşamınızın her bir yönünü temsil ediyor.

Bir bagua haritasını elinize alıp pusula yardımı ile nerenin neyi temsil ettiğine baktınız zaman yaşayacağınız farkındalık gerçek anlamda sizin hayatınızda mucizeler yaşamanıza neden olabilir.

Peki bu süreçte ne yapmalısınız?

Bütün evinizde kırık, çatlak hiç birşey bırakmayın ve hepsini atın...

Eski kullanmadığınız tüm kıyafetlerinizi, ayakkabılarınızı, eşyalarınızı ve kitaplarınızı ihtiyacı olan insanlar için bir köşeye ayırıp sonrasında onlara ulaştırın.

Evinizdeki bütün dolapların içini, çekmeceleri, çatı katını, depoyu ve kileri döküp tek tek gözden geçirerek temizleyin ve atmanız gerekenleri atıp, kullanmadıklarınızı ihtiyacı olanlara verin.

“Düşle İnan Yaşa” kitabımda ev detoksu ve ev ile ilgli elde edilecek farkındalıklar üzerine uzun uzun yazdım. Lakin elbette söyleyecek daha çok şey var. O yüzden gelecek kitaplarımda da bu konuya önemle eğileceğim.

Bayram tatilinde kendinizi evinizi düzenlemeniz ve dip bucak adeta kendi bilinç altınızda çalışıyormuş gibi bir çalışma yapmanız gerçekten bayram sonrasında kendinizi dinlenmiş hissetmenize neden olacaktır.

Çünkü insanlar genel olarak yapacakları pek çok şey, evlerinde tamamamlamaları gereken işler, tamiratlar, temizlikler ve düzenlemeler varken, bir kaçış halinda başka yerlere gidiyorlar.

Bu gidiş gerçek anlamda bir çözüm olmuyor çünkü bilinç altı bunu biliyor ve her nereye giderseniz gidin yarım kalan, yapılması gerekenlere bilinç altınz takılı kalıyor.

Bu bilinç altının takılı kalması da ciddi anlamda sizi olumsuz yönde etkileyerek hayatınızda istediğiniz gibi ilerlemenize ve mutlu olmanıza engel olabiliyor. Ve asıl bu enerjisel bölünme sizin çok daha yorgun hissetmenize neden oluyor.

İnsanlar tatilden döndükten sonra evlerinde yapacakları çok şeyin olduğunun farkında olarak, bir de gidip geldikleri yolculuğun yorgunluğu ile, normal hayatlarına çok daha yorgun bir şekilde geri dönebiliyorlar.

Eee, ben ne anladım ozaman bu tatilden?

Tabi bir grup gerçek anlamda bir yerlere gitme ihtiyacı olan insanları bundan ayrı tutuyorum.

Lakin o insanlara da her ne kadar bir yerlere gitmek iyi gelirse gelsin, ilk önce içsel olarak evlerindeki herşeyi bitirdiklerinden emin olsunlar. Ve evlerine güzel bir Feng Shui yapsınlar.

Evin işi bitmez demeyin. Hayatta herşey tamamlanır ve yoluna girer...

Feng Shui nasıl yapılır diye stres yapmayın. Çok güzel kitaplar var alın okuyun. Feng Shui ile ilgili bir çok videoya internetten ulaşabilirsiniz onları da seyredin ama mutlaka bu konu üstüne kitaplar okuyun. Benim “Düşle İnan Yaşa” kitabım da sizlere bu alanda yardımcı olacaktır.

Bu bilglerin ışığında evinizde dip bucak bir çalışmanın zamanı gelmiştir.

Evinizde yapacağınız dip bucak çalışma sizin akışta olmanıza çok daha fazla yardım edecektir...

Siz akışta olduğunuz zaman yaşamnızda gelişen olaylar da çok daha fazla akışta olacaktır.

Sevginin kaynağının gücü seni evime davet ediyorum...

Sizi seven bir Can...