30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun... Zaferler nasıl kazanılır?

Bir bayram çocuğunun saf sevgisi ile hepinize merhaba...

Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı olan sevgimi ve saygımı herhalde sayfalarca yazsam, üstüne kitaplar yazsam bitmez.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında dünyaya gelmiş, annesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı doğumlu bir insan olarak, tam bir Cumhuriyet çocuğu olduğumu söyleyebilirim.

Işığa doğru ilerlediğimiz, tüm karanlıkların aydınlandığı bu dönemde, günden güne farkındalığımızın çok daha yükseldiğini hissediyorum.

Tarih boyunca toplumların bilinç seviyeleri her ne konumda olursa olsun, onlara önderlik eden yüksek bilinçteki kişilerin kazandıkları zaferler sayesinde bugünleri yaşıyoruz.

Zafer kazanmak inanç ister.

Zafer kazanmak vizyon ister.

Zafer kazanmak emek ister.

Zafer kazanmak sevgi ister.

Zafer kazanmak azim ister.

Zafer kazanmak ışık ister.

Zafer kazanmak güven ister.

Zafer kazanmak irade ister.

Zafer kazanmak erdem ister.

Zafer kazanmak akıl ister.

Zafer kazanmak güç ister.

Lakin birçok zafer kazanmak farklıdır. Bir kazanırsınız, iki kazanırsınız devamı bilinmez.

Gerçek şudur ki birçok zaferi arka arkaya kazanmak birlik ister.

Bu birlik insanın ilk önce aklının, vicdanının, duygularının ve tüm düşlerinin zafere dair olan inançlarının birliğidir.

Bu birlik tüm çevresinin toplu olarak aynı amaca odaklanıp ona inanmalarının birliğidir.

Bu birlik bütün bir vatanın, bütün kolektif bilincin zafer için olan birliğidir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlik içinde olan tüm Türkiye’nin insanlarına bugünler için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım.

Hepinizi olduğunuz gibi görüyorum kabul ediyorum ve saygı ile önünüzde eğiliyorum.

Yeriniz ışık olsun... Bugün Türkiye’yi yaşıyorsak, sizlerin sayesinde yaşıyor ve yaşatıyoruz.

Sevginin Kaynağının gücü lütfen tüm Türkiye’nin birlik içinde barış ve huzurla yaşamasını sağla...

Sizi seven bir Can...