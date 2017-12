2018 geliyor... hazırlıklar başlasın...

2018 yılının hepimizin hayatında birbirinden özel deneyimleri ortaya çıkartacağına inanıyorum.

Hayatımızda bizi çok zorlayan veya bizi çok mutlu eden yılları hepimiz yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Tabi ben artık mutlu eden yılların çok daha iyilerini deneyimlemeyi seçiyorum.

Hergün yaşadığım her deneyimin, karşılaştığım her insanın ve hatta gittiğim her mekanın nekadar birbiri ile bağlantılı olduğunu çok daha net bir farkındalıktan görüyorum.

Tanıştığımız, elini sıktığımız ve belki de sadece gözünün içine birkaç saniye baktığımız bir insanın bile o andan itibaren bizi kendi yaşam alanı sayesinde binlerce insan ile bağlantıya geçirdiğini deneyimledim ve deneyimlemeye devam ediyorum.

Hiç birşey ama hiç birşey boşuna değil...

Herşeyin bir nedeni ve herşeyin bir amacı var.

Ve yaşamın içindeki ilerleyiş bizim kararlarımız, sözcüklerimiz ve tavırlarımız ile müthiş geri dönüşler de bulunuyor...

Adeta bütün yaşam bizim için çalışıyor ve bizim bu yaşamımız da bizim için en iyisini yapmak adına büyük bir plan ile ilerliyor.

Bazen ufacık bir nehirden karşıya geçerken, bazen bir okyanusu aşmamız gerekebiliyor.

Peki aslında okyanus yoksa? Aslında aşmamız gereken koca bir okyanus değilde bizim hayallerimiz ise?

Günden güne kendi içimde ilerlediğim yolculuk esnasında gün geçmiyor ki yeni bir farkındalık yaşamayayım.

Gün geçmiyor ki bir katman daha uyanmayayım. Dilerim birgün bu bedenin içinde yaşarken, yaşadığım bu gerçekliğin içinden tam olarak uyanabilirim.

Elbette bu uyanış mutluluğa, neşeye, sevgiye, barışa, birliğin ihtişam dolu gücüne ve hayallerimin ötesinde güzelliklere olsun...

İsteyen herkes aynılarını kendisi içinde hergün dileyebilir. Tabi isterseniz.

İstemek belki de hepimizin öğrenmemiz gereken en önemli kavramlardan biri.

Tabi istekten önce hayal etmeye inanmalı ve hayal dünyamızı kendi kontrolümüze almalıyız.

İsteklerimizi ve hayallerimizi 2018 yılı için bir araya getirelim.

Bir araya getirelim çünkü insanların genel olarak aklından geçenleri rüyalarıi gözünün önüne gelen hayaller, kafasındaki korkuları ve istekleri birlik içinde değil.

Tabi birliğin olmadığı yerde malum barışta olmuyor.

Oyüzden 2018 yılı adına bütün isteklerinizi bir kağıda yazın...

Ailemde huzur Daha sağlıklı olmak Daha fazla para kazanmak .......

Ve bunları yazmanızın ardından 2018 yılında bunları yaşadığınızı 2018 yılının ilk ayı bitene kadar hergün düzenli olarak hayal edin. Her bir isteğinizi en az detaylı olarak 5 dakika hayal edin... Bu hayaller esnasında mümkün olduğu kadar hayalinizin içinde 5 duyuyu canlandırarak, hayallerinizi gerçeğe yakın konuma getirin.

Bakalım 2018 yılı size nasıl mucizeler yaratacak...

Sevginin Kaynağının Gücü Lütfen Bana Hayallerimin Ötesinde Daimi Mutluluklar Yaşat...

Sizi seven bir Can...