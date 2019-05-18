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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Sıra bizde

18 Mayıs 2019

Güzel günlerin başlangıcı için biraz bize de görev düşüyor. Siyahlardan kurtulmak ve açık, uçuk tonlarda kıyafetlere yer vermek mood’umuzu değiştirir.

Bu yazın en garantici ve kolay yaz renklerinden biri, taş rengi olacak. İşe Ramsey’in bu yeni sezon görselinde olduğu gibi bu renk bir pantolon almakla başlayabilirsiniz. Taş rengi pantolon eşittir her şeyle giyilir! Beyaz gömlek, ceket, uzun kollu renkli trikolar, jean gömlek, jean ceket ve düz bisiklet yaka tişörtler bu pantolonla harika olur. Bu görseldeki Ramsey önerisi ise taş, gri ve antrasit renklerinde triko örgülü bir polo yaka tişört olmuş. Bu kombini daha şık görünmek istediğinizde ve yemek randevularınızda giyebilirsiniz. Ayakkabı olarak loafer en iyi seçim olacaktır.
Sıra bizde

Hayal kırıklığına uğratmıyor

Yine, yeni, yeniden Rami Malek... Katıldığı davetlerde hep şıklığına, orijinalliğine ve cesaretine hayran bırakıyor. Şimdi tabii bu kombini bir Türk erkeğinde hayal edemedim ama Malek, duruşu ve taşıyışıyla ortama uygun olmuş. Malek her davette çok klas, çok farklı ve özgün. Hiçbirinde hayal kırıklığına uğratmadı. Bu sefer stilini Met Gala için konuşturmuş. YSL marka smokin takımı, gömleği ve Cartier aksesuarlarıyla çok şık.
Sıra bizde

Benim önerim
Bu yazın en güzeli
Bu hafta, bu yazın en güzel kombinini seçiyorum ve diyorum ki; mavi ve beyaz renkten daha güzel bir yaz ikilisi olamaz. Dilerseniz bu gömlek ve tişörtü beyaz jean’le de giyebilirsiniz. Her ikisi de Mavi marka. Çizgili gömlek 139.99, tişörtse 89.99 TL. Tam da Babalar Günü hediyesi olmaya layık.
Sıra bizde

 

 

 

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