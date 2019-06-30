Stil, insanın kendi ruhunu giyimine yansıtmasıdır

Sevim Fidan, hem akademisyen hem sosyal projelerin kahramanı hem de tam bir girişimci ve muhteşem çantalar tasarlıyor. Fidan’ın tasarladığı çantalar kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.
Kendisiyle çok eskiye dayalı dostluğumuz var. Futbolcu eşlerimiz kamptayken, biz o zamanlarda da moda ve stille ilgilenir ve araştırırdık. Eşi Şenol Fidan, şimdi Beşiktaş Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü. “Dostluklar paylaştıkça güzelleşir ve büyür benim hayat mottom budur” diyor sevgili Sevim Fidan.
1-Sevim Fidan’ı tanıyabilir miyiz?
İstanbul doğumluyum. Uzun yıllar artistik cimnastik sporu yaptım. Bu spor dalı eğitim tercihimde bana yön verdi ve mesleğimi seçmeme yardımcı oldu. Bu alanda akademisyenim. Spor yapmak, üretmek, sosyal projelerde yer almak olmazsa olmazlarımdandır. Fırsat buldukça ülkeleri gezip görmeyi seviyorum.
2-Çanta tasarım yolculuğu nasıl başladınız?
Üretken olma isteğim, beni hayatımın her döneminde bir şeylerle uğraşmaya yöneltti. Evimde küçük bir hobi alanım var. Küçük ev aletlerinden tutun, takı, boyama, nakış malzemelerim mevcut. Bir anda otururken kalkar, mevcut malzemelerle kendime bir küpe ya da küçük bir sehpa yapabilirim. Çanta yolculuğuma küçük parça işlediğim eteminleri değerlendirmek amaçlı başladım. Piyasadaki çantalar o kadar birbirine benzer ki, bu ben de iyi deriden çanta tasarlama isteği oluşturdu. Yakın çevremden gelen olumlu tepkiler beni daha da güçlendirdi. Deri el işi kombinasyonlu, kullanışlı, elde rahat taşınabilir çantalar tasarlayıp kullanmaya başladım. Çevremden gelen talepler doğrultusunda çalışmamı ve üretimimi geliştirdim.
3- Nasıl çantalara yatırım yapalım?
Moda kadınlar için keyifli bir olgu ve her sezon ürünler değişkenlik gösterir. Bana göre kaliteli çantalara yatırım, sezonluk olmamalıdır. Klasik kullanışlı çantalar tercih edilmelidir. Küçük çantalar, hem gece hem de gündüz kullanıma uygunluğuyla her kadının tercihi olmalıdır. Yaşam tarzınıza ihtiyacınıza uygun çantalar alınmalı, rahat kullanımı işlevselliği ön planda olmalı diye düşünüyorum.
4- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı trend ve stil olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Stil; insanın kendi ruhunu, tarzını, ifadesini giyimine yansıtmasıdır. Trend ise gelip geçici, değişkendir. Bir nevi sürü psikolojisidir. Modaya hizmet eder.
5- Son sorum da kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Yasemin Özilhan, Nebahat Çehre.
YAŞINIZ GİBİ GİYİNİN
DÜĞÜN, davet, parti sezonu açıldı. 18-25 yaş arası genç kızlar nasıl giyinmeli?
‘Taçlandırın kendinizi’ diyorum... Hem de acilinden. İşte davetlerin 6 stil kodu.
1-Kesinlikle anneniz gibi giyinmeyin. Yaşınız gibi giyinin.
2-Özel bir davetse, kuyruklu elbiselerden uzak durun. Asimetrik, uçuşan, örneğin içi mini, üstü tütülerde olan etekler tam size göre.
3-Taçlandırın kendinizi, yani en güzel aksesuarınız gülen bir yüz ve kafanıza takacağınız iddialı taçlar derim.
4-Saçlar kesinlikle kuaförden çıkmış havası olmamalı. Doğal olmalı, ya at kuyruğu yada yarım toplama.
5- Parti kızı olmak istiyorsanız, kesinlikle yüksek bel jean pantolon, üzerinize küçük önden bağlayacağınız bir gömlek, bir de kafanıza takacağınız iddialı bir taç.
6- Renkli giyindiğinizde, iddiayı renkte kullanın ve diğer her şey sakin olsun. Siyah giyinmeyi seviyorsanız işte size sevgili Ayşenaz Ceyhan’ın stili güzel bir örnek olsun derim.
Stil, insanın kendi ruhunu giyimine yansıtmasıdır
Sevim Fidan, hem akademisyen hem sosyal projelerin kahramanı hem de tam bir girişimci ve muhteşem çantalar tasarlıyor. Fidan’ın tasarladığı çantalar kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.
Kendisiyle çok eskiye dayalı dostluğumuz var. Futbolcu eşlerimiz kamptayken, biz o zamanlarda da moda ve stille ilgilenir ve araştırırdık. Eşi Şenol Fidan, şimdi Beşiktaş Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü. “Dostluklar paylaştıkça güzelleşir ve büyür benim hayat mottom budur” diyor sevgili Sevim Fidan.
1-Sevim Fidan’ı tanıyabilir miyiz?
İstanbul doğumluyum. Uzun yıllar artistik cimnastik sporu yaptım. Bu spor dalı eğitim tercihimde bana yön verdi ve mesleğimi seçmeme yardımcı oldu. Bu alanda akademisyenim. Spor yapmak, üretmek, sosyal projelerde yer almak olmazsa olmazlarımdandır. Fırsat buldukça ülkeleri gezip görmeyi seviyorum.
2-Çanta tasarım yolculuğu nasıl başladınız?
Üretken olma isteğim, beni hayatımın her döneminde bir şeylerle uğraşmaya yöneltti. Evimde küçük bir hobi alanım var. Küçük ev aletlerinden tutun, takı, boyama, nakış malzemelerim mevcut. Bir anda otururken kalkar, mevcut malzemelerle kendime bir küpe ya da küçük bir sehpa yapabilirim. Çanta yolculuğuma küçük parça işlediğim eteminleri değerlendirmek amaçlı başladım. Piyasadaki çantalar o kadar birbirine benzer ki, bu ben de iyi deriden çanta tasarlama isteği oluşturdu. Yakın çevremden gelen olumlu tepkiler beni daha da güçlendirdi. Deri el işi kombinasyonlu, kullanışlı, elde rahat taşınabilir çantalar tasarlayıp kullanmaya başladım. Çevremden gelen talepler doğrultusunda çalışmamı ve üretimimi geliştirdim.
3- Nasıl çantalara yatırım yapalım?
Moda kadınlar için keyifli bir olgu ve her sezon ürünler değişkenlik gösterir. Bana göre kaliteli çantalara yatırım, sezonluk olmamalıdır. Klasik kullanışlı çantalar tercih edilmelidir. Küçük çantalar, hem gece hem de gündüz kullanıma uygunluğuyla her kadının tercihi olmalıdır. Yaşam tarzınıza ihtiyacınıza uygun çantalar alınmalı, rahat kullanımı işlevselliği ön planda olmalı diye düşünüyorum.
4- Modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı trend ve stil olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Stil; insanın kendi ruhunu, tarzını, ifadesini giyimine yansıtmasıdır. Trend ise gelip geçici, değişkendir. Bir nevi sürü psikolojisidir. Modaya hizmet eder.
5- Son sorum da kimlerin stilini beğeniyorsunuz?
Yasemin Özilhan, Nebahat Çehre.
YAŞINIZ GİBİ GİYİNİN
DÜĞÜN, davet, parti sezonu açıldı. 18-25 yaş arası genç kızlar nasıl giyinmeli?
‘Taçlandırın kendinizi’ diyorum... Hem de acilinden. İşte davetlerin 6 stil kodu.
1-Kesinlikle anneniz gibi giyinmeyin. Yaşınız gibi giyinin.
2-Özel bir davetse, kuyruklu elbiselerden uzak durun. Asimetrik, uçuşan, örneğin içi mini, üstü tütülerde olan etekler tam size göre.
3-Taçlandırın kendinizi, yani en güzel aksesuarınız gülen bir yüz ve kafanıza takacağınız iddialı taçlar derim.
4-Saçlar kesinlikle kuaförden çıkmış havası olmamalı. Doğal olmalı, ya at kuyruğu yada yarım toplama.
5- Parti kızı olmak istiyorsanız, kesinlikle yüksek bel jean pantolon, üzerinize küçük önden bağlayacağınız bir gömlek, bir de kafanıza takacağınız iddialı bir taç.
6- Renkli giyindiğinizde, iddiayı renkte kullanın ve diğer her şey sakin olsun. Siyah giyinmeyi seviyorsanız işte size sevgili Ayşenaz Ceyhan’ın stili güzel bir örnek olsun derim.