Sevgili Emine Nur Tozan, ağrıları dindiren üstad... Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, “Mevsime göre giyinirseniz ağrılarınız azalır, renkli giyinerekte ağrınızı uzaklaştırın” diyor.
PROF. DR. EMİNE NUR TOZAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Rahat hissetmediği hiç bir kıyafeti giymediğinin altını çizen Tozan, “Kıyafetinizle ne kadar rahatsanız, kıyafetinizi daha iyi taşır ve kendinizi iyi hissedersiniz” bilgisini paylaşıyor. Yakın arkadaşım sevgili Tozan, Cumhuriyet kadını, iyi düşünen, iyi giyinen, çalışkan, işine aşık...
1 Emine Nur Tozan neler yapıyor ve hayat mottosu nedir?
Çocuğuna anne, hastalara şifa dağıtmaya çalışan bir doktorum. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana ihtisas, daha sonra Algoloji (Ağrı) üst ihtisası yaptım. İşini çok seven bir hekim olarak önceliğim ağrısız yaşam. Mottom ise, yeni yerler görmek her yeni gün yeni bir bilgi edinmek. Sevgi ve bilgiyi paylaşmak.
2 Siz şıklığı nasıl yorumlarsınız?
Benim için şıklık önce rahatlık demektir. Giydiklerimin benimle bir bütün olduğunu hissetmektir. Kıyafetlerimde sadeliği tercih ederken aksesuarlarımda benim için anısı olanları tercih ederim. Anne yadigarı bir küpe, gittiğim bir ülkeden aldığım anısı olan bir eşarp, kısaca bir hikâyesi ve ruhu olan aksesuarları severim. Kıyafetlerimde pastel tonları tercih ederim. Genellikle tenle uyumlu dokuları severim. İçinde rahat hissetmediğim hiç birşeyi giymem.
3 Alışverişe çıktığınızda en çok eliniz nelere gidiyor?
Gardırobumda ferahlık severim. Askı sayım bellidir ve bu yüzden planlı alışveriş yaparım. Alışverişe çıktığımda gardırobumda her renk ve kumaştan olmasına rağmen şal ve eşarplara elim gider. İpek gömlek ve keten tişörtlere de vazgeçilmezimdir. Eve ne getirdiysem kullanmadığım ya da eskisini mutlaka dolabımdan çıkarırım.
4 Sağlık konusunda kadınlarımıza neler tavsiye edersiniz? Neleri ihmal etmemeliler?
Sağlığın kıymetini bilmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı kalabilmek; beslenme, sonra kilo kontrolü ve tabi ki hareketli yaşam, iyi uyku, senelik doktor kontrolleri, özellikle mammografi ve smear kontrolleri, sevgi ve saygısı olan iş, arkadaş, aile ilişkileri ve inanç.
5 Türkiye’nin çok önemli ağrı uzmanısınız. Hangi ağrıları hissettiğimizde size başvuralım?
Vücudumuzdaki herhangi bir yerindeki, fark ettiğimiz ve üç aydan daha uzun süren her ağrıda biz varız. Tıbbın her alanında asıl amaç ağrı ve acıyı kesmek var olan hastalığı tedavi etmektir. İşte bu dallar kendi alanlarında hastalıkları tedavi etseler bile ağrı devam ediyor ise biz algoloji uzmanları bu ağrıyı hastalık olarak ele alır ve kökten tedavi ederiz.
LUG VON SİGA 10. YAŞINI KUTLUYOR
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ses getiren defilelerinden biride Sevgili Gül Ağış’ın defilesiydi. İstanbul’da moda haftasının 10. yılına paralel olarak başarılı tasarımcı Gül Ağış da, MBFWI kapsamında Lug von Siga markasının 10. yaşını kutladı. Shakespeare’in ölümsüz eseri Venedik Taciri’nden ilham alan İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu sunan Ağış, bugüne kadar hazırladığı koleksiyonlarda dünyanın farklı coğrafyalarından ilham aldığı kişileri ve kültürel ayak izlerini hep İstanbul ile harmanlamasıyla biliniyor. Bu sezon da Lug Von Siga, “Venedik Taciri İstanbul’da” adını verdiği koleksiyonunu Venedik Sarayı’nın büyülü atmosferinde tanıttı. Tasarımcı, markasının 10. yılında, bu mesleği öğrendiği ve uzun yıllar yaşadığı yer olan İtalya’ya atıfta bulunarak, bir anlamda mesleki köklerine dönüş yaptı ve üniversitede ilk mezun olduğu bölüm olan İngiliz edebiyatının ünlü yazarı Shakespeare’in Venedik Taciri adlı eserini, kendi köklerini bulduğu şehir olan İstanbul’a taşıdı.
Mevsime göre giyinirseniz ağrılarınız azalır
Sevgili Emine Nur Tozan, ağrıları dindiren üstad... Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, “Mevsime göre giyinirseniz ağrılarınız azalır, renkli giyinerekte ağrınızı uzaklaştırın” diyor.
PROF. DR. EMİNE NUR TOZAN İLE 5 SORU 5 CEVAP
Rahat hissetmediği hiç bir kıyafeti giymediğinin altını çizen Tozan, “Kıyafetinizle ne kadar rahatsanız, kıyafetinizi daha iyi taşır ve kendinizi iyi hissedersiniz” bilgisini paylaşıyor. Yakın arkadaşım sevgili Tozan, Cumhuriyet kadını, iyi düşünen, iyi giyinen, çalışkan, işine aşık...
1 Emine Nur Tozan neler yapıyor ve hayat mottosu nedir?
Çocuğuna anne, hastalara şifa dağıtmaya çalışan bir doktorum. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana ihtisas, daha sonra Algoloji (Ağrı) üst ihtisası yaptım. İşini çok seven bir hekim olarak önceliğim ağrısız yaşam. Mottom ise, yeni yerler görmek her yeni gün yeni bir bilgi edinmek. Sevgi ve bilgiyi paylaşmak.
2 Siz şıklığı nasıl yorumlarsınız?
Benim için şıklık önce rahatlık demektir. Giydiklerimin benimle bir bütün olduğunu hissetmektir. Kıyafetlerimde sadeliği tercih ederken aksesuarlarımda benim için anısı olanları tercih ederim. Anne yadigarı bir küpe, gittiğim bir ülkeden aldığım anısı olan bir eşarp, kısaca bir hikâyesi ve ruhu olan aksesuarları severim. Kıyafetlerimde pastel tonları tercih ederim. Genellikle tenle uyumlu dokuları severim. İçinde rahat hissetmediğim hiç birşeyi giymem.
3 Alışverişe çıktığınızda en çok eliniz nelere gidiyor?
Gardırobumda ferahlık severim. Askı sayım bellidir ve bu yüzden planlı alışveriş yaparım. Alışverişe çıktığımda gardırobumda her renk ve kumaştan olmasına rağmen şal ve eşarplara elim gider. İpek gömlek ve keten tişörtlere de vazgeçilmezimdir. Eve ne getirdiysem kullanmadığım ya da eskisini mutlaka dolabımdan çıkarırım.
4 Sağlık konusunda kadınlarımıza neler tavsiye edersiniz? Neleri ihmal etmemeliler?
Sağlığın kıymetini bilmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı kalabilmek; beslenme, sonra kilo kontrolü ve tabi ki hareketli yaşam, iyi uyku, senelik doktor kontrolleri, özellikle mammografi ve smear kontrolleri, sevgi ve saygısı olan iş, arkadaş, aile ilişkileri ve inanç.
5 Türkiye’nin çok önemli ağrı uzmanısınız. Hangi ağrıları hissettiğimizde size başvuralım?
Vücudumuzdaki herhangi bir yerindeki, fark ettiğimiz ve üç aydan daha uzun süren her ağrıda biz varız. Tıbbın her alanında asıl amaç ağrı ve acıyı kesmek var olan hastalığı tedavi etmektir. İşte bu dallar kendi alanlarında hastalıkları tedavi etseler bile ağrı devam ediyor ise biz algoloji uzmanları bu ağrıyı hastalık olarak ele alır ve kökten tedavi ederiz.
LUG VON SİGA 10. YAŞINI KUTLUYOR
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ses getiren defilelerinden biride Sevgili Gül Ağış’ın defilesiydi. İstanbul’da moda haftasının 10. yılına paralel olarak başarılı tasarımcı Gül Ağış da, MBFWI kapsamında Lug von Siga markasının 10. yaşını kutladı. Shakespeare’in ölümsüz eseri Venedik Taciri’nden ilham alan İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu sunan Ağış, bugüne kadar hazırladığı koleksiyonlarda dünyanın farklı coğrafyalarından ilham aldığı kişileri ve kültürel ayak izlerini hep İstanbul ile harmanlamasıyla biliniyor. Bu sezon da Lug Von Siga, “Venedik Taciri İstanbul’da” adını verdiği koleksiyonunu Venedik Sarayı’nın büyülü atmosferinde tanıttı. Tasarımcı, markasının 10. yılında, bu mesleği öğrendiği ve uzun yıllar yaşadığı yer olan İtalya’ya atıfta bulunarak, bir anlamda mesleki köklerine dönüş yaptı ve üniversitede ilk mezun olduğu bölüm olan İngiliz edebiyatının ünlü yazarı Shakespeare’in Venedik Taciri adlı eserini, kendi köklerini bulduğu şehir olan İstanbul’a taşıdı.