Kıyafetlerinizle konuşmaya ne dersiniz

Kıyafetlerimiz konuşur aslında...
Ruh halimizi nasıl bir iş yaptığımızı, kilomuzu, eksimizi, artımızı anlatır. Uzun yıllar önce aldığınız kıyafetlerinizle duygusal bağlarınız varsa ve veremiyorsanız güncelleyin. Bugün onları giyiyorsanız güne uyarlayın ve bu soruları sorun:
-Hâlâ bana uygun mu ve beni iyi gösteriyor mu?
İnsanlar kilo alır-verirler, bebek sahibi olurlar, vücutlar değişir. Mevcut vücut şeklinizi reddetmemeniz önemlidir. Kendi vücudunuza göre giyinin. Eski vücudunuza ya da sahip olmak istediğiniz vücuda göre değil.
-Bu kıyafet hâlâ benim kim olduğumu yansıtıyor mu?
Bu çok etkili bir soru, ve çoğu durumda cevabımız hayır mı oluyordu? Yirmili yaşlarımızda satın almış olduğumuz elbiselerimiz ve eteklerimizi tutuyor muyduk? O zamandan bu yana çok şey değişti diye düşünüyor olmalıyız. ‘Ben bir eş ve bir anneyim. Zevklerim daha hassas ve sofistike. Bu kıyafetler yeni ben için uygun değildi’ diye çok kişinin şu an böyle düşündüğünü görebiliyorum.
O zaman ne yapıyoruz zamana ayak uydurmak, kendimizi yenilemek ve geliştirmek, demode olmamak ve vücudumuza göre giyinmek.
ELÇİN DAĞLAROĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Takı denildi mi Elçin Dağlaroğlu ilk akla gelen tasarımcılardan diyebilirim. Bir çok ünlü isimlerin üzerinde Elçin Dağlaroğlu’nun takılarını görebilirsiniz. “Stilimizi giydiğimiz kıyafetten çok, kullandığımız aksesuarlar tanımlıyor“ diyerek sohbetimiz başlıyor.
Kıyafetlerimizde takının önemi dersek? Neler dersiniz?
Aksesuarlar, kıyafet kombinlerimizi tamamlamada en önemli unsur. Stilimizi giydiğimiz kıyafetten çok, kullandığımız aksesuarlar tanımlıyor bence. Çünkü kıyafet kombinimizi vitrinde gördüğümüz şekliyle birebir uygulayabiliriz ama aksesuarda giydiklerimizle yaptığımız kombinlerde böyle bir şansımız yok.
Tasarımlarınızın hikayeleri varmı? Nelerden besleniyorsunuz?
Aslında hayatın kendisinden. Gittiğim seyahatlerden, doğadan, gezdiğim sergilerden, dinlediğim müzikten, izlediğim bir filmden ve tabii ki moda ve trendlerden.
Takı yolculuğunuz nasıl başladı?
Asıl mesleğim reklam yazarlığı. Üniversitede iletişim okudum. Tanımadığım insanların sürekli beni yolda durdurup üstümdekileri sormalarıyla başladı her şey. Aklımda hiç olmayan bir şeydi. Evlendikten sonra mesleğime de ara vermiştim. Ama insanda kreativite olunca bir yerden patlıyor sanırım.
Stil kendini tanımayla mı başlar?
Stil, kendini tanımayla başlar. Stil, sürekli değişen modaya uyum sağlamak değil, insanın iyi taşıyabildiği ve sadece kendisini anlatan parçaların, gardırobuna girmesini hak kazanması demektir. Stil sahibi olanlar, kıyafetlerinden makyajlarına, aksesuarlarından, saç kesimlerine ve hatta vücut dillerine kadar kendi tarzlarını oluşturmuşlardır.
Mottonuz?
Ne giyerseniz giyin, ne takarsanız takın, karşı tarafa verdiğiniz etki, kalbinizden gelen bir gülümsemenin verdiği kadar olmayacaktır.
Kıyafetlerinizle konuşmaya ne dersiniz
Kıyafetlerimiz konuşur aslında...
Ruh halimizi nasıl bir iş yaptığımızı, kilomuzu, eksimizi, artımızı anlatır. Uzun yıllar önce aldığınız kıyafetlerinizle duygusal bağlarınız varsa ve veremiyorsanız güncelleyin. Bugün onları giyiyorsanız güne uyarlayın ve bu soruları sorun:
-Hâlâ bana uygun mu ve beni iyi gösteriyor mu?
İnsanlar kilo alır-verirler, bebek sahibi olurlar, vücutlar değişir. Mevcut vücut şeklinizi reddetmemeniz önemlidir. Kendi vücudunuza göre giyinin. Eski vücudunuza ya da sahip olmak istediğiniz vücuda göre değil.
-Bu kıyafet hâlâ benim kim olduğumu yansıtıyor mu?
Bu çok etkili bir soru, ve çoğu durumda cevabımız hayır mı oluyordu? Yirmili yaşlarımızda satın almış olduğumuz elbiselerimiz ve eteklerimizi tutuyor muyduk? O zamandan bu yana çok şey değişti diye düşünüyor olmalıyız. ‘Ben bir eş ve bir anneyim. Zevklerim daha hassas ve sofistike. Bu kıyafetler yeni ben için uygun değildi’ diye çok kişinin şu an böyle düşündüğünü görebiliyorum.
O zaman ne yapıyoruz zamana ayak uydurmak, kendimizi yenilemek ve geliştirmek, demode olmamak ve vücudumuza göre giyinmek.
ELÇİN DAĞLAROĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Takı denildi mi Elçin Dağlaroğlu ilk akla gelen tasarımcılardan diyebilirim. Bir çok ünlü isimlerin üzerinde Elçin Dağlaroğlu’nun takılarını görebilirsiniz. “Stilimizi giydiğimiz kıyafetten çok, kullandığımız aksesuarlar tanımlıyor“ diyerek sohbetimiz başlıyor.
Kıyafetlerimizde takının önemi dersek? Neler dersiniz?
Aksesuarlar, kıyafet kombinlerimizi tamamlamada en önemli unsur. Stilimizi giydiğimiz kıyafetten çok, kullandığımız aksesuarlar tanımlıyor bence. Çünkü kıyafet kombinimizi vitrinde gördüğümüz şekliyle birebir uygulayabiliriz ama aksesuarda giydiklerimizle yaptığımız kombinlerde böyle bir şansımız yok.
Tasarımlarınızın hikayeleri varmı? Nelerden besleniyorsunuz?
Aslında hayatın kendisinden. Gittiğim seyahatlerden, doğadan, gezdiğim sergilerden, dinlediğim müzikten, izlediğim bir filmden ve tabii ki moda ve trendlerden.
Takı yolculuğunuz nasıl başladı?
Asıl mesleğim reklam yazarlığı. Üniversitede iletişim okudum. Tanımadığım insanların sürekli beni yolda durdurup üstümdekileri sormalarıyla başladı her şey. Aklımda hiç olmayan bir şeydi. Evlendikten sonra mesleğime de ara vermiştim. Ama insanda kreativite olunca bir yerden patlıyor sanırım.
Stil kendini tanımayla mı başlar?
Stil, kendini tanımayla başlar. Stil, sürekli değişen modaya uyum sağlamak değil, insanın iyi taşıyabildiği ve sadece kendisini anlatan parçaların, gardırobuna girmesini hak kazanması demektir. Stil sahibi olanlar, kıyafetlerinden makyajlarına, aksesuarlarından, saç kesimlerine ve hatta vücut dillerine kadar kendi tarzlarını oluşturmuşlardır.
Mottonuz?
Ne giyerseniz giyin, ne takarsanız takın, karşı tarafa verdiğiniz etki, kalbinizden gelen bir gülümsemenin verdiği kadar olmayacaktır.