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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Güzin Demircan ve Gülsüm Gözüm ile 5 soru 5 cevap

1 Ağustos 2019

Sade olan her zaman daha etkileyicidir

Takı... Stilin tamamlayıcısı. Kadınlardaki gizemli ve bir o kadar da dikkat çekici güzelliğinin sırrı aslında.
Ne demişler?
“Tak takıştır, sür sürüştür.”
Kısacası takı, modanın son dokunuşu.
Altın vuruşu.
Güzin Demircan ve Gülsüm Gözüm ile 5 soru 5 cevap

Sevgili okurlar, sizi iki güzel isimle tanıştıracağım.
Güliz Demircan ve Gülsüm Gözüm.
20 yıllık dostlukları var.
Ortak noktalarının biri de, takılara olan merakları.
Güliz ve Gülsüm, ‘G2 Concept Alaçatı’ adlı bijuteri mağazasını açarak, hayallerini de birlikte gerçekleştirmişler.
“Abartıdan kaçınan. Sade olan her zaman daha etkileyicidir” tüyosu ile sohbetimize başladığımız G2 (Gizem-Gülsüm) ile ‘şu sıralar hangi takılar moda’, ‘mağazalarında neler yapıyorlar’, ‘takmak-takıştırmak konusunda hangi tavsiyelerde bulunuyorlar’ gibi konuları konuştuk.
Tabii, her zaman olduğu gibi yine ‘5 SORU 5 CEVAP’ yaptık.

Güzin Demircan ve Gülsüm Gözüm ile 5 soru 5 cevap

1- Neden takı, neden Alaçatı?
Önce ‘Neden Alaçatı’ kısmından başlayalım. İki farklı sektörde geçen 20 yıllık deneyim ve dostluğumuzun ardından büyük şehirlerin bizi çok yorduğunu düşündük. Bu kargaşadan uzaklaşarak kendimiz için yeni bir hayata başlamak istedik. ‘Neden takı’ sorusunun bizdeki yanıtı ise, takıya olan merakımız. Bu merak, bize yeni bir iş imkânı oluşturdu. İki sıkı dostun pozitif enerjisi, çalışkanlığı ve sabırlı yaklaşımıyla Alaçatı’da kendimize küçük ama hayallerimizdeki gibi bir mağaza açtık. Sürekli bir arada olmamız, işimize olan sevgimiz, yenilikleri takip etmekteki merakımız ve en önemlisi de yeni neler üretebiliriz düşüncemiz ile bugünlere kadar geldik. Ama bu bizim için henüz bir başlangıç.

2- Bu yıl hangi renkler ve modeller moda?
Turkuaz, mercan, yeşil ve mavi gibi dikkat çekici renklerle tasarlanan deniz temalı kolyeler, küpeler, halhallar, bileklikler 2019’un popüler takıları arasında. Her dönem eskilere özlemi olanlar için vintage serisi olarak tasarlanan ürünler de yine bu sene farklılıkları ve zerafetiyle oldukça önemli bir kategoride duruyor. Aynı zamanda eskilerin sarı altın dedikleri ancak tahtını rose yani pembe rengin sarstığı sarı kombinler geri döndü. Sarı renkli her türlü takıyı uzun dönem kullanacağız gibi görünüyor.

3- Olmazsa olmazlarından bir soru size. Moda, yakışan mıdır?
Belki çok klasik olacak ama moda insanın kendisine yakışanıdır. Tabii sadece bu kadar değil. İnsan kendisine yakışanı özgür ve güvende hissettiği şekliyle yorumlamalı. Çünkü bizce moda, kişinin kendisini en doğru şekilde ifade etme biçimidir.

4-Mottonuz?
‘Less is more’ yani ‘daha az olan daha fazladır.’ Abartıdan kaçınan, sade olanın her zaman daha etkileyici olduğuna inanan. Biz de yola bu motto ile çıktık. Tasarladığımız ve bizi tercih edenler için seçtiğimiz her takı için mottomuzdan uzaklaşmadan tercihler yapıyor ve kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz.

5- Son sorum minyon kadınlar için. Onlara nasıl takılar önerirsiniz?
Vücutlarına daha uyumlu olması bakımından büyük ebatlara sahip takılardan uzak durmaları kendilerini daha iyi, şık ve zarif hissetmeleri açısından oldukça kıymetli. Boyun dekoltesi takıyı gösteren en güzel alandır. Bu yüzden biz minyon kişilere ince ve zarif kolyeler kullanmalarını, küçük küpeler takmalarını tavsiye ederiz. Bazen minyon ama stil kişilerde büyük takılara da hayran olmamak elde değil... Bunu çok iyi taşıyan kişiler de var.

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