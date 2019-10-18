‘Fame’ müzikali aralıkta İstanbul’a geliyoooo

Her hafta bir müzikal izliyoruz Alya’yla. Bizimki ‘Londra Anlaşması’! Herkes buraya Ankara Anlaşması’yla geliyor ya, bizim de kendi aramızda yaptığımız böyle bir anlaşma var. İkimiz de müzikal izlemeyi çok seviyoruz. Hatta birazdan Fame müzikaline giriyoruz.Evet, popüler kültürün efsaneleri arasında yer alan o meşhur müzikalden söz ediyorum. Biz West End’de izleyeceğiz. Siz ise 10-15 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM’de.Sadece 8 performans için İstanbul’a geliyorlar. 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda Türk izleyicisiyle buluşacaklar. Ben 80’lerin ikonu olan bu müzikali izlemek için heyecanlıyım. Alya, “Artık yeter yazdığın, hadi içeri girip izleyelim!” diyor. Ben gidiyorum. Sizi bu müzikalle ilgili bilgi aldığım, Piu Entertainment’tan Cemil Demirok’la baş başa bırakıyorum. İzlenimleri sonra paylaşırım.
Fame’i kim getiriyor?
Piu Entertainment olarak biz! Çok da heyecanlıyız. Güzel bir iş. Türk izleyicisi de sevecek diye düşünüyoruz. Gerçekten keyif alacakları bir müzikal. Ana sponsorumuz Yapı Kredi. 75. yıl etkinlikleri kapsamında, 80’lerin ikonu bu müzikali İstanbul’a taşıyoruz.
Kaç kişilik bir ekip geliyor?
46.
Birebir aynı cast mı?
Evet, evet. West End’de şimdi sizin izleyeceğiniz cast’ın aynısı. Sadece Mika Paris yerine Josie Benson İstanbul’da sahneye çıkacak. Tek değişiklik bu.
OSCARLI KÜLT MÜZİKAL AYAĞIMIZA GELİYOR
Bu müzikalin alametifarikası ne?
Popüler kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan bir müzikal. Oscar ödüllü bir müziğe sahip. Müzikal tarihinde özel bir yeri var. Biliyorsunuz, 30. yılını kutluyor. Çok enerjik, koreografisiyle ön plana çıkan, dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmış kült diziden uyarlanan bir müzikal. Çok çok çarpıcı. Mutlaka izlenmeli. Bir de ayağımıza geliyor.
Artık İstanbul bir müzikal şehri mi oluyor? Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sanat tam gaz devam mı?
Tiyatro ve müzikallere ilgi hep vardı. Ama son yıllarda altyapısı güçlü salonların sayısının artmasıyla, yerli ve yabancı müzikallerin prodüksiyonların kalitesinde ve bilet satış adedinde gözle görülür bir yükseliş var! Bu da umut vaat ediyor. Tabii ki dünyadaki müzikal şehirleriyle kıyasladığımızda hâlâ geride, ama orta vadede müzikal şehri olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Repertuvarında sadece müzikallerin yer aldığı bir ya da birkaç tiyatro salonuna sahip olduğumuz zaman bunu söylemek mümkün olacaktır.
LONDRA’DAN MÜZİKALLER KONYA, BURSA VE DENİZLİ’DE
İngiliz müzikalciler Türkiye’ye gelmeyi seviyor mu?
Evet, çok. West End’den Türkiye’ye gelen müzikal sayısını arttırmak üzerine çalışıyoruz birlikte. Konya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerimizde artık West End müzikallerine ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip salonlarımız mevcut. Uniq Hall, Zorlu PSM, yakın zamanda açılacak AKM gibi İstanbul’da artık bu altyapıya sahip birden fazla salon olduğu için, erken planlama yaparak İstanbul ve diğer şehirlerde bu müzikalleri daha çok görebiliriz.
HAFIZALARA KAZINAN ŞARKI
Hafızalarımıza kazanan şahane bir şarkısı var bu müzikalin. ‘I am gonna live forever, I am gonna learn how to fly high, fameeee...’ Hani Michael Gore imzalı. 1980 yapımı filmle o şarkı da patladı. Film, ‘New York Performans Sanatları Okulu’ öğrencilerinin hikâyesiydi.
Hatırlarsanız, olay olmuştu. Dansın aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikâyesiydi. Vizyona girdiği dönemde 6 dalda Akademi Ödülleri’ne, 4 dalda ise Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterildi. ‘En İyi Orijinal Şarkı’ ve ‘En İyi Film Müziği’ dalında Akademi Ödülü’nü, ‘En İyi Orijinal Şarkı’ dalında ise Altın Küre Ödülü’nü
kazandı.
TÜRKİYE’YE GETİRMEK 2.5 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Büyük bir maliyet mi gelmeleri?
Evet. Bu çapta bir müzikalin Londra’dan İstanbul’a bir hafta için gelmesi yaklaşık 2.5 milyon liraya mal oluyor. Ortalama 40-60 kişilik ekipler halinde seyahat ediyorlar. Prodüksiyon, sanatçı, salon, pazarlama, konaklama, uçak, kargo vb masrafları düşündüğümüzde hem maliyetli hem de koordinasyon, planlama açısından zahmetli diyebiliriz. Ama her şeye değiyor.
Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz?
Valla biletler tükenmek üzere. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi oldu.
Biletler kaç para olacak?
Hafta içi ve hafta sonu farklı fiyat politikamız var. Hafta içi 115 lirayla 295 lira, hafta sonu seansları ise 150 ile 325 lira aralığında.
Niye sadece 6 gün?
Aslında 2 ya da 3 hafta yapmayı planlıyorduk ama salon müsaitliği ve turnenin tarihleri sadece bir haftayı mümkün kıldı.
‘Fame’ müzikali aralıkta İstanbul’a geliyoooo
Her hafta bir müzikal izliyoruz Alya’yla. Bizimki ‘Londra Anlaşması’! Herkes buraya Ankara Anlaşması’yla geliyor ya, bizim de kendi aramızda yaptığımız böyle bir anlaşma var. İkimiz de müzikal izlemeyi çok seviyoruz. Hatta birazdan Fame müzikaline giriyoruz.Evet, popüler kültürün efsaneleri arasında yer alan o meşhur müzikalden söz ediyorum. Biz West End’de izleyeceğiz. Siz ise 10-15 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM’de.Sadece 8 performans için İstanbul’a geliyorlar. 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda Türk izleyicisiyle buluşacaklar. Ben 80’lerin ikonu olan bu müzikali izlemek için heyecanlıyım. Alya, “Artık yeter yazdığın, hadi içeri girip izleyelim!” diyor. Ben gidiyorum. Sizi bu müzikalle ilgili bilgi aldığım, Piu Entertainment’tan Cemil Demirok’la baş başa bırakıyorum. İzlenimleri sonra paylaşırım.
Fame’i kim getiriyor?
Piu Entertainment olarak biz! Çok da heyecanlıyız. Güzel bir iş. Türk izleyicisi de sevecek diye düşünüyoruz. Gerçekten keyif alacakları bir müzikal. Ana sponsorumuz Yapı Kredi. 75. yıl etkinlikleri kapsamında, 80’lerin ikonu bu müzikali İstanbul’a taşıyoruz.
Kaç kişilik bir ekip geliyor?
46.
Birebir aynı cast mı?
Evet, evet. West End’de şimdi sizin izleyeceğiniz cast’ın aynısı. Sadece Mika Paris yerine Josie Benson İstanbul’da sahneye çıkacak. Tek değişiklik bu.
OSCARLI KÜLT MÜZİKAL AYAĞIMIZA GELİYOR
Bu müzikalin alametifarikası ne?
Popüler kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan bir müzikal. Oscar ödüllü bir müziğe sahip. Müzikal tarihinde özel bir yeri var. Biliyorsunuz, 30. yılını kutluyor. Çok enerjik, koreografisiyle ön plana çıkan, dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmış kült diziden uyarlanan bir müzikal. Çok çok çarpıcı. Mutlaka izlenmeli. Bir de ayağımıza geliyor.
Artık İstanbul bir müzikal şehri mi oluyor? Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sanat tam gaz devam mı?
Tiyatro ve müzikallere ilgi hep vardı. Ama son yıllarda altyapısı güçlü salonların sayısının artmasıyla, yerli ve yabancı müzikallerin prodüksiyonların kalitesinde ve bilet satış adedinde gözle görülür bir yükseliş var! Bu da umut vaat ediyor. Tabii ki dünyadaki müzikal şehirleriyle kıyasladığımızda hâlâ geride, ama orta vadede müzikal şehri olma yolunda ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Repertuvarında sadece müzikallerin yer aldığı bir ya da birkaç tiyatro salonuna sahip olduğumuz zaman bunu söylemek mümkün olacaktır.
LONDRA’DAN MÜZİKALLER KONYA, BURSA VE DENİZLİ’DE
İngiliz müzikalciler Türkiye’ye gelmeyi seviyor mu?
Evet, çok. West End’den Türkiye’ye gelen müzikal sayısını arttırmak üzerine çalışıyoruz birlikte. Konya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerimizde artık West End müzikallerine ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip salonlarımız mevcut. Uniq Hall, Zorlu PSM, yakın zamanda açılacak AKM gibi İstanbul’da artık bu altyapıya sahip birden fazla salon olduğu için, erken planlama yaparak İstanbul ve diğer şehirlerde bu müzikalleri daha çok görebiliriz.
HAFIZALARA KAZINAN ŞARKI
Hafızalarımıza kazanan şahane bir şarkısı var bu müzikalin. ‘I am gonna live forever, I am gonna learn how to fly high, fameeee...’ Hani Michael Gore imzalı. 1980 yapımı filmle o şarkı da patladı. Film, ‘New York Performans Sanatları Okulu’ öğrencilerinin hikâyesiydi.
Hatırlarsanız, olay olmuştu. Dansın aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikâyesiydi. Vizyona girdiği dönemde 6 dalda Akademi Ödülleri’ne, 4 dalda ise Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterildi. ‘En İyi Orijinal Şarkı’ ve ‘En İyi Film Müziği’ dalında Akademi Ödülü’nü, ‘En İyi Orijinal Şarkı’ dalında ise Altın Küre Ödülü’nü
kazandı.
TÜRKİYE’YE GETİRMEK 2.5 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Büyük bir maliyet mi gelmeleri?
Evet. Bu çapta bir müzikalin Londra’dan İstanbul’a bir hafta için gelmesi yaklaşık 2.5 milyon liraya mal oluyor. Ortalama 40-60 kişilik ekipler halinde seyahat ediyorlar. Prodüksiyon, sanatçı, salon, pazarlama, konaklama, uçak, kargo vb masrafları düşündüğümüzde hem maliyetli hem de koordinasyon, planlama açısından zahmetli diyebiliriz. Ama her şeye değiyor.
Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz?
Valla biletler tükenmek üzere. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi oldu.
Biletler kaç para olacak?
Hafta içi ve hafta sonu farklı fiyat politikamız var. Hafta içi 115 lirayla 295 lira, hafta sonu seansları ise 150 ile 325 lira aralığında.
Niye sadece 6 gün?
Aslında 2 ya da 3 hafta yapmayı planlıyorduk ama salon müsaitliği ve turnenin tarihleri sadece bir haftayı mümkün kıldı.