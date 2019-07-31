Bodrum’daysanız İyilik Şenliği’ne bekleriz

Duyduk duymadık demeyin... Bu cuma, cumartesi ve pazar, Gürece’deki ‘İyilik Atölye’sinde ‘Kadın Kanserleri Derneği’ yararına, yerel kalkınmaya destek projesi kapsamında bir iyilik şenliği düzenliyoruz.
Adını da ‘Bodrum İyilik Şenliği’ koyduk.
Daha bebek. Bu ilki. Her yaz, gittikçe serpilip büyüyecek.
Amatör bir heyecanla yapıyoruz, yüreğimiz pır pır. Köyümüzde de tatlı bir telaş hâkim. Biz bahçemizi açıyoruz, organizasyon ‘Pİ Kadın Kanserleri Derneği’ne ait. Biz de onlara elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.
14 yaşındaki kızım Alya, benim en büyük yardımcım. Ergenlik problemlerini bile unuttuk. Kenetlendik. Ara ara hâlâ birbirimize giriyoruz ama yazın başından beri gönüllülük adına gerçekten küçük yaşına rağmen büyük işler başardı. Kızımla gurur duyuyorum.
Biz küçük bir hayalle yola çıktık, “İyilik bulaşıcıdır” dedik, gerçekten de iyilik halka halka büyüdü. Benim tahminlerimin ötesine geçti, nasıl mutluyum anlatamam.
Yazın başından beri 7 iyilik kolyesi atölyesi yaptık Gürece’de. İnsanlar geldiler, uzun ahşap masamızda kolye dizdiler. Dizdikleri kolyelerin biri kendilerinin oldu, diğerlerini köyümüzdeki küçük dükkânımıza hediye ettiler, o kolyeler de ‘Toplum Gönüllüleri Vakfı’ yaranına satıldı, satılıyor.
İlgi de beklediğimizin ötesinde oldu, şaşırdık açıkçası. Ziyaretçilerimiz neredeyse her gün kolye dizmek istediler. Beni katılımcıların yaratıcılıkları da şaşırttı. Bu kolye dizme işi gerçekten bir terapi, gelenler iki saat boyunca masadaki onlarca boncuktan dilediklerini seçiyorlar ve kendi zevklerine göre kolye diziyorlar. Sonra birlikte yiyip içiyoruz, gülüyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz. Evler de herkesin kullanımına açık, kim isterse girip kendine kahve yapıyor, çay yapıyor. Müthiş bir özgürlük alanı. Erkekler de en az kadınlar kadar güzel kolyeler dizdiler bu arada. Sadece kadınlara özgü atölyeler olmadı yani.
Biz kolye dizerken, Alya bahçenin diğeri tarafında dans atölyeleri gerçekleştirdi. İlk bir-iki atölyede sadece İngilizce şarkılardan rutinler öğretiyordu. Dedi ki sonra “Türkçe şarkıları da seviyorlar. Benim onlara uyum sağlamam lazım!” Baktım sonraki günler Tarkan, Nil, Hadise şarkılarından da rutinler öğretmeye başladı. 7-13 yaş arasında pek çok öğrencisi oldu. Bir gelen bir daha gelmeye başladı. En büyük rakibim Alya anlayacağınız! Onun atölyesini sosyal medyada anons ettiğimiz anda küt diye doluyor. Çocuklar nasıl tatlılar ve mutlular anlatamam. İki saatin sonunda da bize mini bir gösteri sunuyorlar.
2019 yazı çok verimli geçti, geçiyor. Kolye ve dans atölyesine Güreceli kadınlar ve çocuklar ücretsiz katılabiliyor.
Şimdi de ‘İyilik Şenliği’miz var. İşi büyüttük yani. Bahçemize bu hafta sonu 12 stand kuruluyor. Ziyaretçilerimiz minik alışverişler de yapabilecek, geliri ‘Pİ Kadın Kanserleri Derneği’ne gidiyor.
Bodrum İyilik Şenliği’nde kapsamında bu hafa sonu 4 kolye atölyesi, 2 dans atölyesi var. Bu sefer Alya’nınki çimlerden bir dans stüdyosuna -MindbodyAct- taşınıyor. O stüdyoya çocuklarını getiren anneler için ben de yanındaki kafede (Karşıköşe) kolye atölyesi gerçekleştiriyorum.
Sonra koştur koştur bahçemize dönüyorum, orada da kolye atölyesi yapıyoruz. Aynı anda ‘Herbal Farm’ın kurucusu müthiş girişimci Meltem Kurtsan’ın da aromaterapi atölyesi var. Bitmedi! Sevda Doğan’ın şifa atölyesi var, Nazan-Sera Çamaş ve Mehmet Önal’ın dede-torun ebru atölyesi var. Tatlı tatlı, insanı baymayan, eğlenceli ve bilgilendirici atölyeler. Evlerden birinde Milka Karaağaçlı’nın ‘piercing partisi’ var, dileyen piercing yaptırabilecek. Diğer evde benim de bütün dövmeleri yapan Özgür Şaşmazer, dileyenlere minik dövmeler yapacak.
Tüm bu insanlar gönüllü bu arada, hepsi kadın kanserlerine destek için orada hazır ve nazır bulunacak.
Veeee üç de konserimiz olacak. Cuma akşamı İpek Açar bizlerle olacak, Kayahan’ın eşi akustik bir konser verecek. Ertesi gün Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konuğumuz. Fatih Erkoç da kanser geçirmişti biliyorsunuz, o yüzden kadın kanserlerine her türlü desteği veriyor. Bu ikili de piyano ve kanunla bizi uçuracak. Son akşam da ben Nükhet Duru’ya sorular soracağım. Müzikli bir söyleşi olacak. Duru, söyleşinin arasına en güzel şarkılarından serpiştirecek. İnsanlar da çimlerin üzerinde yastıklarda oturarak izleyecek.
Adrenalin tavan yani bizde! Bakalım neler olacak.
Bu arada “Kadın Kanserleri Derneği’nin kurucusu Arzu Karataş’la -o da eski bir kanser hastası, zaten bu derneği de o yüzden kuruyor- köyümüzün muhtarı Erkan Özcingöz’e gittik. Arzu müjdeyi verdi, bu şenlikten elde edilen gelirle Gürece köyündeki bütün kadınlar 1 Ağustos’tan itibaren yılsonuna kadar bütün kanser taramalarını, meme ultrasonu, mamografi aklınıza ne gelirse ücretsiz yaptırabilecek. Allah korusun ameliyat gereken bir durum olursa da ameliyatları da ücretsiz üstlenecekler.
Kadınların kadınlara verdiği desteğe bayılıyorum. Netice de hepimiz kız kardeşiz. Bizde durumlar böyle. Şans dileyin, Bodrum taraflarındaysanız da mutlaka bekleriz...
BERFİN DE KOLYELERİYLE BİZİMLE
BU arada, eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek de Bodrum’da biliyorsunuz. Ben ara ara yattığı hastaneye uğruyorum. Babası ona refakat ediyor. Çok iyi bakılıyor. Üzerine titriyorlar. Profesör Mehmet Mutaf Hoca da her gün uğruyor, gelişmelerden memnun. Yakında ikinci ameliyatını olacak.
Bir aya yakındır hastanede. Ben de oyalansın diye, Mutaf Hoca’nın da onayıyla ona kolye malzemesi götürdüm. Ve nasıl yapıldığını gösterdim. Berfin birbirinden güzel kolyeler dizdi. İyilik Şenliği’nde Berfin’in kolyeleri de satılacak. Ona moral olacak. Haberiniz olsun...
Bodrum’daysanız İyilik Şenliği’ne bekleriz
Duyduk duymadık demeyin... Bu cuma, cumartesi ve pazar, Gürece’deki ‘İyilik Atölye’sinde ‘Kadın Kanserleri Derneği’ yararına, yerel kalkınmaya destek projesi kapsamında bir iyilik şenliği düzenliyoruz.
Adını da ‘Bodrum İyilik Şenliği’ koyduk.
Daha bebek. Bu ilki. Her yaz, gittikçe serpilip büyüyecek.
Amatör bir heyecanla yapıyoruz, yüreğimiz pır pır. Köyümüzde de tatlı bir telaş hâkim. Biz bahçemizi açıyoruz, organizasyon ‘Pİ Kadın Kanserleri Derneği’ne ait. Biz de onlara elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.
14 yaşındaki kızım Alya, benim en büyük yardımcım. Ergenlik problemlerini bile unuttuk. Kenetlendik. Ara ara hâlâ birbirimize giriyoruz ama yazın başından beri gönüllülük adına gerçekten küçük yaşına rağmen büyük işler başardı. Kızımla gurur duyuyorum.
Biz küçük bir hayalle yola çıktık, “İyilik bulaşıcıdır” dedik, gerçekten de iyilik halka halka büyüdü. Benim tahminlerimin ötesine geçti, nasıl mutluyum anlatamam.
Yazın başından beri 7 iyilik kolyesi atölyesi yaptık Gürece’de. İnsanlar geldiler, uzun ahşap masamızda kolye dizdiler. Dizdikleri kolyelerin biri kendilerinin oldu, diğerlerini köyümüzdeki küçük dükkânımıza hediye ettiler, o kolyeler de ‘Toplum Gönüllüleri Vakfı’ yaranına satıldı, satılıyor.
İlgi de beklediğimizin ötesinde oldu, şaşırdık açıkçası. Ziyaretçilerimiz neredeyse her gün kolye dizmek istediler. Beni katılımcıların yaratıcılıkları da şaşırttı. Bu kolye dizme işi gerçekten bir terapi, gelenler iki saat boyunca masadaki onlarca boncuktan dilediklerini seçiyorlar ve kendi zevklerine göre kolye diziyorlar. Sonra birlikte yiyip içiyoruz, gülüyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz. Evler de herkesin kullanımına açık, kim isterse girip kendine kahve yapıyor, çay yapıyor. Müthiş bir özgürlük alanı. Erkekler de en az kadınlar kadar güzel kolyeler dizdiler bu arada. Sadece kadınlara özgü atölyeler olmadı yani.
Biz kolye dizerken, Alya bahçenin diğeri tarafında dans atölyeleri gerçekleştirdi. İlk bir-iki atölyede sadece İngilizce şarkılardan rutinler öğretiyordu. Dedi ki sonra “Türkçe şarkıları da seviyorlar. Benim onlara uyum sağlamam lazım!” Baktım sonraki günler Tarkan, Nil, Hadise şarkılarından da rutinler öğretmeye başladı. 7-13 yaş arasında pek çok öğrencisi oldu. Bir gelen bir daha gelmeye başladı. En büyük rakibim Alya anlayacağınız! Onun atölyesini sosyal medyada anons ettiğimiz anda küt diye doluyor. Çocuklar nasıl tatlılar ve mutlular anlatamam. İki saatin sonunda da bize mini bir gösteri sunuyorlar.
2019 yazı çok verimli geçti, geçiyor. Kolye ve dans atölyesine Güreceli kadınlar ve çocuklar ücretsiz katılabiliyor.
Şimdi de ‘İyilik Şenliği’miz var. İşi büyüttük yani. Bahçemize bu hafta sonu 12 stand kuruluyor. Ziyaretçilerimiz minik alışverişler de yapabilecek, geliri ‘Pİ Kadın Kanserleri Derneği’ne gidiyor.
Bodrum İyilik Şenliği’nde kapsamında bu hafa sonu 4 kolye atölyesi, 2 dans atölyesi var. Bu sefer Alya’nınki çimlerden bir dans stüdyosuna -MindbodyAct- taşınıyor. O stüdyoya çocuklarını getiren anneler için ben de yanındaki kafede (Karşıköşe) kolye atölyesi gerçekleştiriyorum.
Sonra koştur koştur bahçemize dönüyorum, orada da kolye atölyesi yapıyoruz. Aynı anda ‘Herbal Farm’ın kurucusu müthiş girişimci Meltem Kurtsan’ın da aromaterapi atölyesi var. Bitmedi! Sevda Doğan’ın şifa atölyesi var, Nazan-Sera Çamaş ve Mehmet Önal’ın dede-torun ebru atölyesi var. Tatlı tatlı, insanı baymayan, eğlenceli ve bilgilendirici atölyeler. Evlerden birinde Milka Karaağaçlı’nın ‘piercing partisi’ var, dileyen piercing yaptırabilecek. Diğer evde benim de bütün dövmeleri yapan Özgür Şaşmazer, dileyenlere minik dövmeler yapacak.
Tüm bu insanlar gönüllü bu arada, hepsi kadın kanserlerine destek için orada hazır ve nazır bulunacak.
Veeee üç de konserimiz olacak. Cuma akşamı İpek Açar bizlerle olacak, Kayahan’ın eşi akustik bir konser verecek. Ertesi gün Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konuğumuz. Fatih Erkoç da kanser geçirmişti biliyorsunuz, o yüzden kadın kanserlerine her türlü desteği veriyor. Bu ikili de piyano ve kanunla bizi uçuracak. Son akşam da ben Nükhet Duru’ya sorular soracağım. Müzikli bir söyleşi olacak. Duru, söyleşinin arasına en güzel şarkılarından serpiştirecek. İnsanlar da çimlerin üzerinde yastıklarda oturarak izleyecek.
Adrenalin tavan yani bizde! Bakalım neler olacak.
Bu arada “Kadın Kanserleri Derneği’nin kurucusu Arzu Karataş’la -o da eski bir kanser hastası, zaten bu derneği de o yüzden kuruyor- köyümüzün muhtarı Erkan Özcingöz’e gittik. Arzu müjdeyi verdi, bu şenlikten elde edilen gelirle Gürece köyündeki bütün kadınlar 1 Ağustos’tan itibaren yılsonuna kadar bütün kanser taramalarını, meme ultrasonu, mamografi aklınıza ne gelirse ücretsiz yaptırabilecek. Allah korusun ameliyat gereken bir durum olursa da ameliyatları da ücretsiz üstlenecekler.
Kadınların kadınlara verdiği desteğe bayılıyorum. Netice de hepimiz kız kardeşiz. Bizde durumlar böyle. Şans dileyin, Bodrum taraflarındaysanız da mutlaka bekleriz...
BERFİN DE KOLYELERİYLE BİZİMLE
BU arada, eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek de Bodrum’da biliyorsunuz. Ben ara ara yattığı hastaneye uğruyorum. Babası ona refakat ediyor. Çok iyi bakılıyor. Üzerine titriyorlar. Profesör Mehmet Mutaf Hoca da her gün uğruyor, gelişmelerden memnun. Yakında ikinci ameliyatını olacak.
Bir aya yakındır hastanede. Ben de oyalansın diye, Mutaf Hoca’nın da onayıyla ona kolye malzemesi götürdüm. Ve nasıl yapıldığını gösterdim. Berfin birbirinden güzel kolyeler dizdi. İyilik Şenliği’nde Berfin’in kolyeleri de satılacak. Ona moral olacak. Haberiniz olsun...